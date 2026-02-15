India vs Pakistan T20 WC: 35000 की क्षमता, 2 हजार पुलिसकर्मी... कोलंबो में भारत-पाकिस्तान के कितने फैंस देखेंगे मैच?

India vs Pakistan T20 World Cup: भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का अहम मुकाबला रविवार (15 फरवरी) को खेला जाएगा. दोनों टीमें कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच को लेकर जबरदस्त रोमांच बना हुआ है. ब्रॉडकास्टर से लेकर फैंस तक उत्साहित हैं. इसके लिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भी जोरदार तैयारी कर ली है. 35 हजार दर्शक क्षमता वाले आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारतीय फैंस बड़ी संख्या में दिखने वाले हैं.

भारत 18 हजार दर्शकों को मैच के लिए टिकट मिला है. वहीं, पाकिस्तान के 12 हजार फैंस स्टेडियम में नजर आएंगे. इस तरह 30 हजार दर्शक दोनों देशों के होंगे. टॉस भारतीय समय के हिसाब से शाम 6:30 बजे होगा, लेकिन दोनों देशों के फैंस दोपहर 1 बजे से ही लाइन में लगना शुरू हो गए. स्टेडियम के सभी गेट दोपहर 3:00 बजे आम लोगों के लिए खुलेंगे. मैच के सभी टिकट बिक चुके हैं.

सिक्योरिटी का जबरदस्त इंतजाम

मैच के लिए सिक्योरिटी बनाए रखने और ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए लगभग 2,000 पुलिस ऑफिसर और लगभग 600 मिलिट्री के लोगों को तैनात किया गया है.एक लोकल अखबार, श्रीलंका मिरर ने रिपोर्ट किया है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी, भारतीय सिक्योरिटी वाले, साथ ही खिलाड़ियों को दिए गए प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर, भारतीय खिलाड़ियों और दर्शकों को सिक्योरिटी देने के लिए कोलंबो पहुंच गए हैं. यह भी पता चला है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां ​​सिक्योरिटी अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेट करने और मदद करने के लिए कोलंबो पहुंच गई हैं.

सूर्या ने मैच में प्रेशर के बारे में की बात

इतनी तैयारी के बाद दो कट्टर दुश्मनों के बीच मुकाबले के लिए मंच तैयार है और दोनों कप्तानों ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि यह सिर्फ एक मैच से कहीं ज्यादा है. सूर्यकुमार यादव ने कहा, ''अगर आप कोई भी मैच खेलते हैं, तो हमेशा प्रेशर रहता है. जब आप इंडिया-पाकिस्तान के बीच खेलते हैं, तो यह मौके के बारे में ज्यादा होता है. आप कितना भी कहें कि यह बस एक और मैच है, आपके मन में हमेशा यही होता है कि आप कौन सा मैच खेल रहे हैं.''

सूर्या जैसा सलमान का बयान

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने भी ऐसी ही राय रखी. उन्होंने कहा, ''भारत और पाकिस्तान के बीच यह मैच हमेशा से एक हाई-वोल्टेज मैच रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा.'' इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल एथरटन ने द टाइम्स के लिए अपने कॉलम में इंडिया-पाकिस्तान मुकाबले को 'एक राजनीतिक तमाशा' बताया. उन्होंने कहा कि यह मैच इतना बड़ा हो गया है कि इसे फेल नहीं किया जा सकता. यह नाजुक ग्लोबल क्रिकेट इकॉनमी को सहारा देता है.