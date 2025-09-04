भारत-पाकिस्तान की टक्कर और दोहरे शतक का सूखा... एशिया कप में बदलेगा इतिहास! कभी नहीं हुआ ऐसा

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से हो रहा है. यूएई में आयोजित होने वाले इस इवेंट में अगर किसी मुकाबले पर फैंस की नजर है तो वो भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत. दोनों टीमें जब भी आमने-सामने रहती हैं रोमांच का डबल डोज देखने को मिलता है. चूंकि, इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होने जा रहा है, ऐसे में इन दोनों चिर प्रतिद्वंदियों के बीच टक्कर और भी जबरदस्त होने को उम्मीद है. सिर्फ एक बार ही नहीं, ये दोनी तीन बार एशिया कप में आमने-सामने रह सकती हैं. इस मुकाबले में इतिहास बदल सकता है. मैच में कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है जो अब तक हुए भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 इंटरनेशनल मैच में नहीं हुआ.

टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा एशिया कप

टी20 फॉर्मेट ने क्रिकेट को पूरी तरह से बदल दिया है. टी20 फॉर्मेट की शुरुआत के बाद क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं लगता है. खासकर, बल्लेबाजों के लिए यह फॉर्मेट स्वर्ग है. एशिया कप 2025 भी टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है. इस टूर्नामेंट के रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है. चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान लीग मैच में 14 सितंबर को भिड़ेंगे. इस मैच पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजर है. देखना होगा कि टी20 फॉर्मेट का दोनों देशों के बीच बना 13 साल पुराना रिकॉर्ड इस बार टूट पाता है या नहीं.

क्या इस बार बदलेगा इतिहास?

दरअसल, टी20 फॉर्मेट में एक पारी में 200 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है. आईपीएल और इंटरनेशनल मैचों में अक्सर 200 रन बनते और चेज होते हैं. लेकिन, भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक खेले गए टी20 मैच में एक पारी में कभी भी कोई टीम 200 का आंकड़ा नहीं छू सकी है. सर्वाधिक कुल स्कोर का रिकॉर्ड भारत के नाम है. भारत ने 2012 में अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट पर 192 रन बनाए थे. यह दोनों देशों के बीच टी20 का सर्वाधिक स्कोर है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार इतिहास बदलने वाला है. 192 रन के अपने सर्वाधिक स्कोर को पीछे छोड़ते हुए भारत 200 के आंकड़े को पार करता है या नहीं. पाकिस्तान का भारत के खिलाफ टी20 में सर्वाधिक स्कोर 182 रन है.

भारत-पाकिस्तान T20I मैचों के 5 बड़े सबसे बड़े टोटल

192/5 - भारत, 2012

182/5 - पाकिस्तान, 2022

181/7 - पाकिस्तान, 2012

181/7 - भारत, 2022

160/6 - पाकिस्तान, 2022

तीन बार हो सकती है टक्कर

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को होने वाले मैच के बाद भी दो और मैच हो सकते हैं. दरअसल, ए ग्रुप की दो शीर्ष टीमों के बीच 21 सितंबर को मैच होना है. अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो भारत-पाकिस्तान 21 सितंबर को भिड़ना लगभग तय है. वहीं, तीसरी टक्कर फाइनल में हो सकती है. भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक रिश्ते अच्छे नहीं है. इस वजह से दोनों देशों के बीच आईसीसी इवेंट और एशिया कप के दौरान ही मैच होता है. दोनों देशों के बीच अब तक केवल 13 टी20 मैच खेले गए हैं. इसमें 10 मैचों में भारतीय टीम विजयी रही है. 3 मैच पाकिस्तान टीम जीती है.