भारत के आगे क्या टिकेगा पाकिस्तान! महामुकाबले से पहले ही किया सरेंडर, बांग्लादेश ने दिखाई 'औकात'

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत और पाकिस्तान की टक्कर 5 अक्टूबर को कोलंबो में होने वाली. इससे पहले ही पाकिस्तान टीम की पोल खुल गई है. 2 अक्टूबर को टूर्नामेंट में अपना पहला पाकिस्तान खेलने उतरी पाकिस्तान टीम को बांग्लादेश ने करारी शिकस्त दे दी. बांग्लादेश ने आर प्रेमदासा स्टेडियम में हुए इस मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की.
Trending Photos
महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत और पाकिस्तान की टक्कर 5 अक्टूबर को कोलंबो में होने वाली. इससे पहले ही पाकिस्तान टीम की पोल खुल गई है. 2 अक्टूबर को टूर्नामेंट में अपना पहला पाकिस्तान खेलने उतरी पाकिस्तान टीम को बांग्लादेश ने करारी शिकस्त दे दी. बांग्लादेश ने आर प्रेमदासा स्टेडियम में हुए इस मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की. पाकिस्तान की बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही इस मुकाबले में फ्लॉप दिखीं. फातिमा सना की कप्तानी में खेल रही पाकिस्तान ने जब बांग्लादेश के सामने ही हथियार डाल दिए तो यह टीम भारत से क्या मुकाबला करेगी, जिसने जीत से टूर्नामेंट का आगाज किया है.
टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला पड़ा भारी
पाकिस्तान के तमाम बड़े दावे बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच में धरे के धरे रह गए. कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हुए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम महज 129 रन पर सिमट गई. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, जो बिल्कुल गलत साबित हुआ. बांग्लादेश के खिलाफ रन बनाने में पाकिस्तानी बल्लेबाज संघर्ष करती हुई नजर आईं.
फुस्स बैटिंग ने डुबोई लुटिया
मारुफा अख्तर ने पहले ही ओवर में सलामी बल्लेबाज ओमैमा सोहेल और शीर्ष क्रम की बल्लेबाज सिदरा अमीन को आउट कर बांग्लादेश को दमदार शुरुआत दिलाई. पहले ही ओवर में लगे दो बड़े झटकों से पाकिस्तान की टीम पूरी पारी के दौरान कभी भी संभलती हुई नजर नहीं आई. टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए. कई बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को भी बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहीं. रमीन शमीम 23, कप्तान सना 22, मुनीबा अली 17 रन बनाकर आउट हुईं. पाकिस्तान की पूरी टीम 38.3 ओवर में 129 रन पर सिमट गई.
बांग्लादेश ने 7 विकेट से चटाई धूल
शोरना बांग्लादेशी गेंदबाजों में सबसे बेहतरीन रहीं. उन्होंने 3.3 ओवरों में पांच रन देकर तीन विकेट लिए. मारुफा और नाहिदा ने 2-2, निशिता, फाहिमा और राबिया खान ने 1-1 विकेट लिए. टारगेट का पीछा बांग्लादेश ने तीन विकेट खोकर 31.3 ओवर में ही कर लिया. बांग्लादेश ने 131 रन बनाए. फरगना हक (2) और शरमीन अख्तर (10) सस्ते में जरूर आउट हुईं, लेकिन रुबया हैदर ने नाबाद 54 रन की पारी खेलकर जीत दिलाई. इसके अलावा कप्तान निगर सुल्तान ने 23 रन बनाए. सोभना मोस्टरी ने नाबाद 24 रन बनाए.