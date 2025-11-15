Advertisement
trendingNow13004896
Hindi Newsक्रिकेट

India vs South Africa 1st Test: हाई स्कोर 39 रन...पहली पारी में भारतीय बल्लेबाजों का सरेंडर, गंभीर-गिल का ये दांव हुआ फेल

India vs South Africa 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जा रहा है, भारत पहली पारी में 189 रन पर ऑलआउट हो गया. टीम को पहली पारी के आधार पर सिर्फ 30 रन की बढ़त मिली है. इस मुकाबले में गंभीर-गिल का एक फैसला पहली पारी में फेल हो गया. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 15, 2025, 02:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India vs South Africa 1st Test
India vs South Africa 1st Test

India vs South Africa 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चल रहा है. दूसरे दिन पहली पारी में बैटिंग करने उतर टीम इंडिया 62.1 ओवर खेल सकी और सिर्फ 189 रनों पर सिमट गई. अफ्रीका ने पहली पारी में 159 रन किए थे, इस तरह टीम इंडिया को सिर्फ 30 रनों की बढ़त मिली है. साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों के सामने केएल राहुल ने 119 बॉल पर 39 रन बाए, बाकी कोई भी भारतीय बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं सका. इस मैच में कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल का नंबर 3 पर बल्लेबाज को बदलने का फैसला भी फ्लॉप साबित हुआ.

दरअसल, इस मुकाबले में साई सुदर्शन को मौका नहीं मिला है. उनकी जगह कोच-कप्तान ने मिलकर ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को बैटिंग के लिए भेजा, लेकिन वो सिर्फ 29 रन बना पाए. उनके बल्ले से 2 चौके और 1 छक्का जरूर निकला, लेकिन वो इसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके. इस तरह उन्हें नंबर 3 पर उतारने का फैसला फेल हो गया. सुंदर के आउट होने के बाद भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई .

नंबर 3 का कब मिलेगा समाधान?

भारतीय टेस्ट टीम में नंबर 3 वही पोजीशन है, जिसके लिए टीम इंडिया लंबे समय से संघर्ष कर रही है. चेतेश्वर पुजारा के बाद शुभमन गिल कुछ वक्त के इस नंबर पर खेले थे, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए. अब वो कप्तान हैं और विराट कोहली के संन्यास के बाद नंबर 4 पर शिफ्ट हो गए हैं. उनके बाद करुण नायर, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ियों को मौका मिला, लेकिन कोई भी अपनी जगह पक्की नहीं कर सका.

कप्तान गिल रिटायर हर्ट हुए, फिर बैटिंग के लिए नहीं आए

पहली पारी में भारत 9 विकेट पर 189 रन बनाया, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल गर्दन में ऐंठन की वजह से पहले सेशन में रिटायर हर्ट हो गए थे. इसके बाद वे बैटिंग करने नहीं उतरे. केएल राहुल और सुंदर के बीच दूसरे विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी हुई, जैसे ही ये दोनों खिलाड़ी आउट हुए तो फिर एक-एक करके विकेट गिरते गए और पूरी टीम 189 रन पर सिमट गई. साउथ अफ्रीका के लिए साइमन हार्मर ने 4 जबकि मार्को यानसन ने 3 विकेट लिए. केशव महाराज और कॉर्बिन बॉश को 1-1 विकेट मिला.

दोनों पारियों में नहीं लगी एक भी फिफ्टी

वहीं साउथ अफ्रीका की बात करें तो उसने पहली पारी में 159 रन किए थे. कोई भी खिलाड़ी फिफ्टी नहीं लगा पाया था. यही भारत के साथ हुआ. टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी पारी केएल राहुल ने 39 रनों की खेली. यशस्वी जायसवाल 12 रन बनाकर आउट हुए थे. वाशिंगटन सुंदर ने 29 रन किए. गिल 4 रन बनाकर रिटायर हर्ट हो गए थे. ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा ने 27-27 रन जोड़े. ध्रुव जुरेल ने 14 जबकि अक्षर पटेल ने 16 रन बनाए. अब देखना होगा दूसरी पारी में टीम इंडिया क्या कमाल करती है.

ये भी पढ़ें:  IPL 2026: रवींद्र जडेजा और CSK का 13 साल पुराना रिश्ता क्यों टूटा? CEO कासी विश्वनाथन ने कर दिया बड़ा खुलासा

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

India vs South Africa

Trending news

'SIR नहीं इस वजह से जीती NDA ...,' बिहार चुनाव में किस पर निशाना साध रहे शरद पवार
Bihar chunav
'SIR नहीं इस वजह से जीती NDA ...,' बिहार चुनाव में किस पर निशाना साध रहे शरद पवार
दिल्ली धमाके के बाद सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, आतंकी डॉक्टरों को लेकर खोला राज
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, आतंकी डॉक्टरों को लेकर खोला राज
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
bihar elections results
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद
india politics
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
bihar elections 2025
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
Bihar elections
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
Nowgam Blast
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत
Dharmendra Pradhan
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत
दिल्ली धमाका: 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! 200 अन्य रडार पर
Delhi car blast Nowgam blast
दिल्ली धमाका: 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! 200 अन्य रडार पर
सीमांचल में AIMIM का धमाकेदार 'कमबैक', पंजा खोलकर ओवैसी ने तेजस्वी से यूं लिया बदला
Asaduddin Owaisi
सीमांचल में AIMIM का धमाकेदार 'कमबैक', पंजा खोलकर ओवैसी ने तेजस्वी से यूं लिया बदला