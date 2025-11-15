India vs South Africa 1st Test: हाई स्कोर 39 रन...पहली पारी में भारतीय बल्लेबाजों का सरेंडर, गंभीर-गिल का ये दांव हुआ फेल

India vs South Africa 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चल रहा है. दूसरे दिन पहली पारी में बैटिंग करने उतर टीम इंडिया 62.1 ओवर खेल सकी और सिर्फ 189 रनों पर सिमट गई. अफ्रीका ने पहली पारी में 159 रन किए थे, इस तरह टीम इंडिया को सिर्फ 30 रनों की बढ़त मिली है. साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों के सामने केएल राहुल ने 119 बॉल पर 39 रन बाए, बाकी कोई भी भारतीय बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं सका. इस मैच में कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल का नंबर 3 पर बल्लेबाज को बदलने का फैसला भी फ्लॉप साबित हुआ.

दरअसल, इस मुकाबले में साई सुदर्शन को मौका नहीं मिला है. उनकी जगह कोच-कप्तान ने मिलकर ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को बैटिंग के लिए भेजा, लेकिन वो सिर्फ 29 रन बना पाए. उनके बल्ले से 2 चौके और 1 छक्का जरूर निकला, लेकिन वो इसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके. इस तरह उन्हें नंबर 3 पर उतारने का फैसला फेल हो गया. सुंदर के आउट होने के बाद भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई .

नंबर 3 का कब मिलेगा समाधान?

भारतीय टेस्ट टीम में नंबर 3 वही पोजीशन है, जिसके लिए टीम इंडिया लंबे समय से संघर्ष कर रही है. चेतेश्वर पुजारा के बाद शुभमन गिल कुछ वक्त के इस नंबर पर खेले थे, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए. अब वो कप्तान हैं और विराट कोहली के संन्यास के बाद नंबर 4 पर शिफ्ट हो गए हैं. उनके बाद करुण नायर, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ियों को मौका मिला, लेकिन कोई भी अपनी जगह पक्की नहीं कर सका.

कप्तान गिल रिटायर हर्ट हुए, फिर बैटिंग के लिए नहीं आए

पहली पारी में भारत 9 विकेट पर 189 रन बनाया, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल गर्दन में ऐंठन की वजह से पहले सेशन में रिटायर हर्ट हो गए थे. इसके बाद वे बैटिंग करने नहीं उतरे. केएल राहुल और सुंदर के बीच दूसरे विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी हुई, जैसे ही ये दोनों खिलाड़ी आउट हुए तो फिर एक-एक करके विकेट गिरते गए और पूरी टीम 189 रन पर सिमट गई. साउथ अफ्रीका के लिए साइमन हार्मर ने 4 जबकि मार्को यानसन ने 3 विकेट लिए. केशव महाराज और कॉर्बिन बॉश को 1-1 विकेट मिला.

दोनों पारियों में नहीं लगी एक भी फिफ्टी

वहीं साउथ अफ्रीका की बात करें तो उसने पहली पारी में 159 रन किए थे. कोई भी खिलाड़ी फिफ्टी नहीं लगा पाया था. यही भारत के साथ हुआ. टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी पारी केएल राहुल ने 39 रनों की खेली. यशस्वी जायसवाल 12 रन बनाकर आउट हुए थे. वाशिंगटन सुंदर ने 29 रन किए. गिल 4 रन बनाकर रिटायर हर्ट हो गए थे. ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा ने 27-27 रन जोड़े. ध्रुव जुरेल ने 14 जबकि अक्षर पटेल ने 16 रन बनाए. अब देखना होगा दूसरी पारी में टीम इंडिया क्या कमाल करती है.

