क्रिकेट

IND vs SA Test: मियां भाई का 'मैजिक', आग उगलती गेंद से तोड़ डाला स्टंप, बल्लेबाज चारों खाने चित, देखें VIDEO

Mohammed Siraj Broke stumps on Dangerous ball: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा कोलकाता टेस्ट रोमांचक मोड़ पर है. पहली पारी में 30 रनों की लीड लेने के साथ टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को दूसरी पारी में 153 रनों पर समेट दिया है. दूसरी पारी में सिराज ने सिर्फ 2 ओवर डाले और 2 विकेट लेने में सफल रहे. इस पारी में उन्होंने एक आग उगलती गेंद फेंकी, जिस पर अफ्रीका के लिए 8वें नंबर पर बैटिंग करने उतरा बल्लेबाज चारों खाने चित हो गया.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 16, 2025, 11:42 AM IST
Mohammed Siraj shatters the stumps
Mohammed Siraj shatters the stumps

Mohammed Siraj Broke stumps on Dangerous ball: टीम इंडिया के स्टार बॉलर मोहम्मद सिराज अपनी घातक गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं. पिछले कुछ सालों से उन्होंने टेस्ट में कमाल का प्रदर्शन किया है. कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट की दूसरी पारी में उन्हें सिर्फ 2 ओवर मिले. महज 12 गेंद फेंककर उन्होंने 2 विकेट लिए और साउथ अफ्रीका को 153 रनों पर समेटने में अहम रोल अदा किया. उन्होंने अपने स्पेल के दूसरे ओवर में एक जादुई गेंद से अफ्रीकी बैटर Simon Harmer को चारों खाने चित कर दिया.

मोहम्मद सिराज की गुड लेंथ वाली बॉल गोली की रफ्तार से आई और स्टंप उखाड़ ले गई. ये बॉल इतनी घातक थी कि बल्लेबाज को हवा तक नहीं लगी और स्टंप के दो टुकड़े हो गए. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.

मियां भाई ने दिखाया मैजिक

वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि सिराज तेजी से दौड़कर आते हैं. गेंद को गुड लेंथ पर पटकते हैं. बल्लेबाज इस सोच के साथ उसे छोड़ता है कि वो सीधी रहेगी और निकलजाएगी, लेकिन सिराज ने मैजिक दिखाते हुए गेंद को इन स्विंग करा दिया. बॉल गुड लेंथ पर पड़ी और फिर कांटा बदलर सीधा स्टंप में घुस गई. Simon Harmer बल्ले का हवा में लेकर खड़े रहे और उनका काम तमाम हो गया.

सिराज आए और एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर छाए

दरअसल, साउथ अफ्रीका 135 रनों पर अपने 8 विकेट गंवा चुका था. पहले 48 ओवर तक सिराज को एक भी ओवर नहीं दिया गया था, लेकिन फिर गिल की अनुपस्थिति में कप्तानी कर रहे ऋषभ पंत ने सिराज को गेंद थमाई. उन्होंने आते ही कमाल कर दिया. पहला ओवर बिना विकेट के निकला, लेकिन जब वो दूसरा ओवर लेकर आए तो तबाही मचा दी. भारत के लिए 54वां ओवर लेकर आए सिराज ने 2 विकेट निकाले.

सिराज ने 2 विकेट लेकर खत्म की पारी, भारत को मिला 124 रनों का टारगेट

54वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने सबसे पहले Simon Harmer को क्लीन बोल्ड किया फिर उसी ओवर की आखिरी बॉल पर Keshav Maharaj को LBW करके अफ्रीका की पारी 153 रनों पर खत्म की. यह अफ्रीकी की दूसरी पारी का आखिरी ओवर भी साबित हुआ. भारत को पहली पारी में 30 रनों की लीड थी, लिहाजा अफ्रीका ने उसके सामने जीत के लिए 124 रनों का टारेगट दिया है. अब टीम इंडिया इस टारगेट का पीछा कर रही है. खबर लिखे जाने तक उसने 7 ओवर में 2 विकेट खोकर 10 रन बना लिए हैं. यह मुकाबला रोमाचंक हो चुका है.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

Ind vs SAMohammed Siraj

