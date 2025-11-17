Ravindra Jadeja ने उड़ा दिया गर्दा...ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी, WTC में पहली बार हुआ ये 'चमत्कार'

Ravindra Jadeja World Record: इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा कोलकाता टेस्ट में टीम इंडिया को मिली हार की है. ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में अफ्रीका ने 30 रनों से बाजी मार ली. टीम इंडिया की हार में भी रवींद्र जडेजा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए. जडेजा ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में आज तक कोई भी खिलाड़ी नहीं कर पाया था. उन्होंने इस मैच में रिकॉर्डबुक हिला डाली.

कोलकाता टेस्ट में जडेजा ने 27 रन बनाए और 4 विकेट निकाले. इस प्रदर्शन के दम पर उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में बड़ा धमाका कर दिया. जडेजा WTC में 2500+ रन और 150+ विकेट का डबल धमाका करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं. यह उपलब्धि बेहद खास है. जडेजा ने लगातार बढ़िया प्रदर्शन करके यह साबित कर दिया कि वह आधुनिक क्रिकेट के सबसे शानदार ऑलराउंडर हैं.

ऐसा करने वाली तीसरे बॉलर बने जडेजा

इतना ही नहीं, जडेजा WTC इतिहास में 150 विकेट लेने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज भी बन गए हैं. भारत की ओर से उनसे पहले यह उपलब्धि सिर्फ रविचंद्रन अश्विन (195 विकेट) और जसप्रीत बुमराह (182 विकेट) ने हासिल की थी. दुनिया के स्तर पर यह कमाल करने वाले जडेजा सातवें गेंदबाज बन चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जडेजा का टेस्ट करियर

रवींद्र जडेजा ने साल 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था. वो एक दशक से अधिक समय में भारत के लिए खेल रहे हैं. उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स की लिस्ट में शामिल किया जाता है. वो टेस्ट की 130 पारियों में 4,017 बना चुके हैं, जिनमें 6 शतक और 27 फिफ्टी शामिल हैं. 165 पारियों में 342 विकेट भी निकाले हैं. WTC में उनके 150 विकेट पूरे हो चुके हैं.

मैच का लेखा जोखा

अगर कोलकाता टेस्ट की बात करें तो वो 3 दिन के अंदर ही खत्म हो गया. साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने 124 रनों का टारगेट सेट किया था, जिसका पीछा करते हुए भारतीय टीम 93 रनों पर सिमट गई और 30 रनों से मैच गंवा दिया. इस जीत के साथ ही अफ्रीका टीम 2 मैचों मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो चुकी है. कोलकाता में 40 में से 22 विकेट स्पिन गेंदबाजों के खाते में गए.