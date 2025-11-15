Advertisement
trendingNow13005523
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs SA 1st Test: कोलकाता में रवींद्र जडेजा ने बरपाया कहर, अश्विन और जसप्रीत बुमराह के क्लब को किया जॉइन

IND vs SA 1st Test Ravindra Jadeja: साउथ अफ्रीका ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 159 रन बनाए. इसके बाद टीम इंडिया ने 189 रन बनाकर 30 रनों की बढ़त हासिल कर ली. अफ्रीकी टीम दूसरे दिन स्टंप के समय 93/7 के स्कोर के साथ संघर्ष कर रही है. उसके पास सिर्फ 60 रनों की बढ़त है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 15, 2025, 10:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs SA 1st Test: कोलकाता में रवींद्र जडेजा ने बरपाया कहर, अश्विन और जसप्रीत बुमराह के क्लब को किया जॉइन

IND vs SA 1st Test Ravindra Jadeja: कोलकाता के ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम ने पहले टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पकड़ मजबूत बना ली है. उसने अफ्रीकी टीम के दूसरी पारी में 7 विकेट झटक लिए हैं. साउथ अफ्रीका ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 159 रन बनाए. इसके बाद टीम इंडिया ने 189 रन बनाकर 30 रनों की बढ़त हासिल कर ली. अफ्रीकी टीम दूसरे दिन स्टंप के समय 93/7 के स्कोर के साथ संघर्ष कर रही है. उसके पास सिर्फ 60 रनों की बढ़त है. ऐसे में भारत तीसरे दिन उसकी पारी को जल्द से जल्द समाप्त कर आसान लक्ष्य पाना चाहेगा.

जडेजा ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

मैच के दूसरे दिन भारत के अनुभवी स्पिनर रवींद्र जडेजा की गेंदबाजी का कहर देखने को मिला. वह पहली पारी में एक भी विकेट नहीं ले पाए थे. इसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने जोरदार वापसी की है. वह अब तक 4 विकेट हासिल कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं. जडेजा के भारतीय जमीन पर 250 विकेट हो चुके हैं. साथ ही उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में भी 150 विकेट पूरे कर लिए हैं. वह ऐसा करने वाले भारत के तीसरे और दुनिया के सातवें गेंदबाज हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: DC IPL 2026 Squad: दिल्ली कैपिटल्स ने राहुल-नटराजन को किया रिटेन, नीतीश राणा की एंट्री, रिटेंशन के बाद ऐसा है स्क्वॉड

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जडेजा का रिकॉर्ड

शनिवार को साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी में रवींद्र जडेजा ने 13 ओवर में 29 रन देकर 4 विकेट लिए. चौथा विकेट लेते ही जडेजा के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 150 विकेट पूरे हो गए. 2019 में शुरू हुई विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में जडेजा ने अपने 47वें मैच की 87वीं पारी में 150 विकेट पूरे किए. इस दौरान 6 बार वे पारी में 5 या उससे अधिक विकेट ले चुके हैं. उनका श्रेष्ठ प्रदर्शन 42 रन देकर 7 विकेट हैं.

ये भी पढ़ें: IPL 2026 Team Purse: रिटेंशन के बाद KKR के पास सबसे ज्यादा पैसे, मुंबई का अकाउंट खाली, यहां देख लें पूरी लिस्ट

जडेजा से आगे भारत के दो दिग्गज

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में भारत की तरफ से जडेजा से पहले रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह 150 विकेट ले चुके हैं. अश्विन ने 2019 से 2024 के बीच 41 टेस्ट की 78 पारी में 195 विकेट लिए हैं. वहीं जसप्रीत बुमराह ने 41 टेस्ट की 77 पारी में 182 विकेट लिए हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन ने लिए हैं. 2019 से 2025 के बीच लियोन ने 53 टेस्ट मैचों की 95 पारियों में 219 विकेट लिए हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs South Africaravindra jadeja

Trending news

16 नवंबर को मौसम की बड़ी करवट! चार राज्यों में बारिश, अचानक इतना गिर जाएगा पारा
weather update
16 नवंबर को मौसम की बड़ी करवट! चार राज्यों में बारिश, अचानक इतना गिर जाएगा पारा
SIR में 'आधार' पहचान साबित करने का जरिया, नागरिकता का सबूत नहीं, EC का SC में जवाब
Sir
SIR में 'आधार' पहचान साबित करने का जरिया, नागरिकता का सबूत नहीं, EC का SC में जवाब
'जनता ने काम करने वालों को दिया इनाम...' तरनतारन में AAP की जीत पर बोले CM भगवंत मान
Punjab news in hindi
'जनता ने काम करने वालों को दिया इनाम...' तरनतारन में AAP की जीत पर बोले CM भगवंत मान
आतंकी डॉक्टरों का 'जासूसी मॉडल', दिल्ली दहलाने के लिए रची थी खौफनाक साजिश
Delhi blast
आतंकी डॉक्टरों का 'जासूसी मॉडल', दिल्ली दहलाने के लिए रची थी खौफनाक साजिश
'रोते रहो 5 साल...' असम के 'ओवैसी' का विपक्ष पर तंज, कहा- बचना है तो सभी हो जाओ एक
Bihar Election Result 2025
'रोते रहो 5 साल...' असम के 'ओवैसी' का विपक्ष पर तंज, कहा- बचना है तो सभी हो जाओ एक
PM Modi on Victory: 'जातिवाद का जहर फैलाकर सियासत...', बिहार जीत पर क्या बोले PM?
bihar
PM Modi on Victory: 'जातिवाद का जहर फैलाकर सियासत...', बिहार जीत पर क्या बोले PM?
बिहार में हार से कांग्रेस में हाहाकार, राहुल से मिलने पहुंचे तेलंगाना-कर्नाटक के CM
Rahul Gandhi
बिहार में हार से कांग्रेस में हाहाकार, राहुल से मिलने पहुंचे तेलंगाना-कर्नाटक के CM
क्या है Dead Drop E-Mail, जिससे आतंकियों ने रची दिल्ली ब्लास्ट की साजिश, सामने आया..
Delhi Bomb Blast
क्या है Dead Drop E-Mail, जिससे आतंकियों ने रची दिल्ली ब्लास्ट की साजिश, सामने आया..
क्या आपके घर में घी का पैकेट असली है ? बड़े रैकेट का भंडाफोड़
adulterated ghee
क्या आपके घर में घी का पैकेट असली है ? बड़े रैकेट का भंडाफोड़
भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?
Sarabjit Kaur Missing
भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?