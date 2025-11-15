IND vs SA 1st Test: कोलकाता में रवींद्र जडेजा ने बरपाया कहर, अश्विन और जसप्रीत बुमराह के क्लब को किया जॉइन

IND vs SA 1st Test Ravindra Jadeja: कोलकाता के ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम ने पहले टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पकड़ मजबूत बना ली है. उसने अफ्रीकी टीम के दूसरी पारी में 7 विकेट झटक लिए हैं. साउथ अफ्रीका ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 159 रन बनाए. इसके बाद टीम इंडिया ने 189 रन बनाकर 30 रनों की बढ़त हासिल कर ली. अफ्रीकी टीम दूसरे दिन स्टंप के समय 93/7 के स्कोर के साथ संघर्ष कर रही है. उसके पास सिर्फ 60 रनों की बढ़त है. ऐसे में भारत तीसरे दिन उसकी पारी को जल्द से जल्द समाप्त कर आसान लक्ष्य पाना चाहेगा.

जडेजा ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

मैच के दूसरे दिन भारत के अनुभवी स्पिनर रवींद्र जडेजा की गेंदबाजी का कहर देखने को मिला. वह पहली पारी में एक भी विकेट नहीं ले पाए थे. इसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने जोरदार वापसी की है. वह अब तक 4 विकेट हासिल कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं. जडेजा के भारतीय जमीन पर 250 विकेट हो चुके हैं. साथ ही उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में भी 150 विकेट पूरे कर लिए हैं. वह ऐसा करने वाले भारत के तीसरे और दुनिया के सातवें गेंदबाज हैं.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जडेजा का रिकॉर्ड

शनिवार को साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी में रवींद्र जडेजा ने 13 ओवर में 29 रन देकर 4 विकेट लिए. चौथा विकेट लेते ही जडेजा के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 150 विकेट पूरे हो गए. 2019 में शुरू हुई विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में जडेजा ने अपने 47वें मैच की 87वीं पारी में 150 विकेट पूरे किए. इस दौरान 6 बार वे पारी में 5 या उससे अधिक विकेट ले चुके हैं. उनका श्रेष्ठ प्रदर्शन 42 रन देकर 7 विकेट हैं.

जडेजा से आगे भारत के दो दिग्गज

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में भारत की तरफ से जडेजा से पहले रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह 150 विकेट ले चुके हैं. अश्विन ने 2019 से 2024 के बीच 41 टेस्ट की 78 पारी में 195 विकेट लिए हैं. वहीं जसप्रीत बुमराह ने 41 टेस्ट की 77 पारी में 182 विकेट लिए हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन ने लिए हैं. 2019 से 2025 के बीच लियोन ने 53 टेस्ट मैचों की 95 पारियों में 219 विकेट लिए हैं.