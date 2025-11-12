जुरेल-पंत का खेलना तय... इस खिलाड़ी का कट जाएगा पत्ता, 2 दिन पहले ही कोच ने प्लेइंग-XI कर दी साफ

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मुकाबले में महज 2 दिन का समय बाकी है. इससे पहले ही भारत की प्लेइंग-XI साफ हो चुकी है. टीम के सहायक कोच रेयान टेन डोशेट ने पहले ही टीम की प्लेइंग-XI लगभग साफ कर दी है. उन्होंने इन फॉर्म ध्रुव जुरेल पर खुलकर बात की है. ऋषभ पंत की चोट के दौरान ध्रुव जुरेल विकेटकीपर के तौर पर खेल रहे थे. लेकिन अब पंत पूरी तरह से फिट हो चुके हैं, जिसके चलते कयास लगाए जा रहे थे कि जुरेल का पत्ता कट सकता है.

जुरेल की प्रचंड फॉर्म

ध्रुव जुरेल इन दिनों धमाकेदार फॉर्म में दिखाई दिए हैं. उन्होंने पंत की अनुपस्थिति में वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रृंखला खेली और अहमदाबाद में पहले टेस्ट मैच में अपना पहला टेस्ट शतक बनाया. यह पारी आठ प्रथम श्रेणी पारियों में चार शतकों के सिलसिले के बीच में आई. इसके अलावा उन्होंने पिछले हफ्ते बेंगलुरु में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए के दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में उन्होंने दोनों पारियों में सेंचुरी जमाकर खुद की जगह प्लेइंग-XI में पक्की कर ली है.

क्या बोले असिस्टेंट कोच?

जुरेल के खराब फॉर्म के बारे में पूछे जाने पर टेन डोइशेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मुझे नहीं लगता कि आप उन्हें इस टेस्ट के लिए बाहर रख सकते हैं. लेकिन ज़ाहिर है, आप सिर्फ 11 ही चुन सकते हैं, इसलिए किसी और को बाहर बैठना होगा. मुझे लगता है कि हमें संयोजन का अच्छा अंदाजा है.पिछले छह महीनों में ध्रुव का प्रदर्शन जिस तरह का रहा है, पिछले हफ़्ते बैंगलोर में दो शतक जड़ने के बाद, इस हफ्ते उनका खेलना तय है.

इस ऑलराउंडर का कटेगा पत्ता

उन्होंने आगे कहा, 'जैसा कि मैंने वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और जड्डू जडेजा के बारे में बताया, मेरे हिसाब से, वहाँ तीन बल्लेबाज हैं. इसलिए यह हमें काफी लचीलापन देता है. लेकिन अगर ध्रुव और ऋषभ इस हफ्ते इस टेस्ट में खेलते हुए नजर नहीं आते हैं, तो मुझे बहुत हैरानी होगी. नीतीश के बारे में हमारी राय बिल्कुल नहीं बदली है. उन्हें ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं कहूँगा कि इस सीरीज की अहमियत और हमें जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, उसे देखते हुए, वह इस हफ्ते इस टेस्ट में नहीं खेल पाएँगे.'

ऑस्ट्रेलिया में भी नितीश को नहीं मिला मौका

उन्होने नितीश को लेकर आगे कहा, 'सबसे ज़रूरी बात मैच जीतने के लिए एक रणनीति बनाना है, और फिर अगर आप खिलाड़ियों को विकास का मौका दे सकते हैं, तो यह जरूरी है. नीतीश के बारे में हमारी स्थिति निश्चित रूप से नहीं बदली है. ऑस्ट्रेलिया में उन्हें ज्यादा खेलने का समय नहीं मिला, लेकिन मैं कहूँगा कि सीरीज़ के महत्व और हमारे सामने आने वाली परिस्थितियों को देखते हुए, वह इस हफ्ते होने वाले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएँगे.'