गिल OUT...10 रन पर 2 किकेट...मुश्किल में Team India, कोच गंभीर की हालत खराब, आग की तरह वायरल हुई ये फोटो

Gautam Gambhir tension photo viral: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट रोमांचक हो गया है. तीसरे दिन अफ्रीका ने भारत के सामने 124 रनों का टारगेट सेट किया है. जिसका पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने सिर्फ 2 रनों पर दोनों ओपनर खो दिए हैं. जैसे ही केएल राहुल आउट हुए तो गौतम गंभीर का रिएक्शन सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया.
Gautam Gambhir tension photo viral: कोलकाता टेस्ट रोमांचक हो चुका है. साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने 124 रनों का टारगेट दिया है, जिसका पीछा करने उतरी टीम इंडिया की हालत खराब हो गई है. गेंदबाजों के लिए स्वर्ग बनी पिच पर एक-एक रन बनाना मुश्किल है. भारत ने अपने 2 विकेट सिर्फ 2 रनों पर गंवा दिए हैं. ऊपर से शुभमन गिल चोट के चले बीच टेस्ट से बाहर हो गए हैं. वो दूसरी पारी में बैटिंग करने नहीं आएंगे. मतलब टीम इंडिया सिर्फ 9 बल्लेबाजों के साथ ये टारगेट चेज कर रही है, इस मैदान पर चौथी पारी में सबसे बड़ा जो स्कोर चेज हुआ है वो 117 रन का है. ऐसे में 124 रनों का टारगेट हासिल करना आसान नहीं होगा.
जैसे ही भारत के दोनों ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल वापस लौटे तो कोच गौतम गंभीर हैरान हर गई. डगआउट से उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें उनकी हालत खराब दिख रही है. टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर हैरान हैं कि आखिर ये क्या हो गया.
दूसरी पारी में 153 रन बनाकर भारत के सामने 124 रनों का टारगेट रखने वाली अफ्रीका टीम के गेंदबाजों ने सिर्फ 2 रन पर 2 विकेट गिराकर धमाकेदार कमबैक किया और टीम इंडिया को मुश्किल में डाल दिया है. इस पिच पर 124 रनों का टारगेट किसी पहाड़ से कम नहीं है. गंभीर टेंशन वाली फोटो को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें अच्छे से पता है कि यह मैच फंस चुका है.
गौतम गंभीर की इस फोटो पर यूजर उनके मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि 'गंभीर फिर गंभीर' हो गए हैं. एक यूजर ने गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा कि एक और टर्निंग पिच. भारत का एक और साधारण प्रदर्शन. गंभीर पिच से छेड़छाड़ करके भारतीय घरेलू मैचों को बर्बाद कर रहे हैं.' कुछ फैंस को ये उम्मीद है कि टीम इंडिया अभी भी वापसी कर सकती है.
