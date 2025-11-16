Advertisement
trendingNow13006000
Hindi Newsक्रिकेट

गिल OUT...10 रन पर 2 किकेट...मुश्किल में Team India, कोच गंभीर की हालत खराब, आग की तरह वायरल हुई ये फोटो

Gautam Gambhir tension photo viral: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट रोमांचक हो गया है. तीसरे दिन अफ्रीका ने भारत के सामने 124 रनों का टारगेट सेट किया है. जिसका पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने सिर्फ 2 रनों पर दोनों ओपनर खो दिए हैं. जैसे ही केएल राहुल आउट हुए तो गौतम गंभीर का रिएक्शन सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 16, 2025, 12:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gautam Gambhir
Gautam Gambhir

Gautam Gambhir tension photo viral: कोलकाता टेस्ट रोमांचक हो चुका है. साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने 124 रनों का टारगेट दिया है, जिसका पीछा करने उतरी टीम इंडिया की हालत खराब हो गई है. गेंदबाजों के लिए स्वर्ग बनी पिच पर एक-एक रन बनाना मुश्किल है. भारत ने अपने 2 विकेट सिर्फ 2 रनों पर गंवा दिए हैं. ऊपर से शुभमन गिल चोट के चले बीच टेस्ट से बाहर हो गए हैं. वो दूसरी पारी में बैटिंग करने नहीं आएंगे. मतलब टीम इंडिया सिर्फ 9 बल्लेबाजों के साथ ये टारगेट चेज कर रही है, इस मैदान पर चौथी पारी में सबसे बड़ा जो स्कोर चेज हुआ है वो 117 रन का है. ऐसे में 124 रनों का टारगेट हासिल करना आसान नहीं होगा.

 मुश्किल में टीम इंडिया, गंभीर रह गए हैरान

 जैसे ही भारत के दोनों ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल वापस लौटे तो कोच गौतम गंभीर हैरान हर गई. डगआउट से उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें उनकी हालत खराब दिख रही है. टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर हैरान हैं कि आखिर ये क्या हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

अफ्रीका का धमाकेदार कमबैक

दूसरी पारी में 153 रन बनाकर भारत के सामने 124 रनों का टारगेट रखने वाली अफ्रीका टीम के गेंदबाजों ने सिर्फ 2 रन पर 2 विकेट गिराकर धमाकेदार कमबैक किया और टीम इंडिया को मुश्किल में डाल दिया है. इस पिच पर 124 रनों का टारगेट किसी पहाड़ से कम नहीं है. गंभीर टेंशन वाली फोटो को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें अच्छे से पता है कि यह मैच फंस चुका है.

यूजर्स ने गंभीर को किया ट्रोल

गौतम गंभीर की इस फोटो पर यूजर उनके मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि 'गंभीर फिर गंभीर' हो गए हैं. एक यूजर ने गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा कि एक और टर्निंग पिच. भारत का एक और साधारण प्रदर्शन. गंभीर पिच से छेड़छाड़ करके भारतीय घरेलू मैचों को बर्बाद कर रहे हैं.' कुछ फैंस को ये उम्मीद है कि टीम इंडिया अभी भी वापसी कर सकती है.

ये भी पढ़ें: IND vs SA Test: मियां भाई का 'मैजिक', आग उगलती गेंद से तोड़ डाला स्टंप, बल्लेबाज चारों खाने चित, देखें VIDEO

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SAgautam gambhir

Trending news

दिल्ली में धमाके वाली जगह मिले जिंदा कारतूस, एक बुलेट का खोखा बरामद; कौन था टारगेट?
Delhi blast
दिल्ली में धमाके वाली जगह मिले जिंदा कारतूस, एक बुलेट का खोखा बरामद; कौन था टारगेट?
NDA और महागठबंधन दोनों के लिए 'ठंडा-गरम' साबित हुए PK? इन 35 सीटों से समझिए गणित
Bihar Election 2025 Analysis
NDA और महागठबंधन दोनों के लिए 'ठंडा-गरम' साबित हुए PK? इन 35 सीटों से समझिए गणित
मंदिर के बाहर से गायब हुए 16000 रुपये के जूते, इंजीनियर बोला- बस 5 मिनट रखे थे और...
bengaluru news
मंदिर के बाहर से गायब हुए 16000 रुपये के जूते, इंजीनियर बोला- बस 5 मिनट रखे थे और...
रोहिणी के आरोपों से हिला लालू परिवार! कौन है तेजस्वी का 'क्रिकेट वाला दोस्त'
Lalu daughter Rohini Acharya
रोहिणी के आरोपों से हिला लालू परिवार! कौन है तेजस्वी का 'क्रिकेट वाला दोस्त'
बिहार के नतीजों में दिखी 'झांकी', 2027 के यूपी चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी?
AIMIM
बिहार के नतीजों में दिखी 'झांकी', 2027 के यूपी चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी?
गरीबों के 'आशियाने' बेचकर कमाए ₹222 करोड़! जज ने रात 3 बजे अपने घर पर लगाई अदालत
pmay scam
गरीबों के 'आशियाने' बेचकर कमाए ₹222 करोड़! जज ने रात 3 बजे अपने घर पर लगाई अदालत
3 डॉक्टर, पाकिस्तानी हैंडलर और सीक्रेट लैब, यूनिवर्सिटी के पास चल रहा था मौत का खेल
Delhi blast
3 डॉक्टर, पाकिस्तानी हैंडलर और सीक्रेट लैब, यूनिवर्सिटी के पास चल रहा था मौत का खेल
दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; CM ने दी चेतावनी
Delhi Lal Quila blast
दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; CM ने दी चेतावनी
वो हारे या जीते... अखिलेश यादव के इस बयान ने किसकी 'हार' के जख्मों पर मरहम लगा दिया?
Akhilesh Ydav
वो हारे या जीते... अखिलेश यादव के इस बयान ने किसकी 'हार' के जख्मों पर मरहम लगा दिया?
अलफलाह का डॉक्टर मुजम्मिल स्टूडेंट्स को 'जिहाद' के जाल में कैसे फंसाता था, जानिए
Delhi blast
अलफलाह का डॉक्टर मुजम्मिल स्टूडेंट्स को 'जिहाद' के जाल में कैसे फंसाता था, जानिए