IND vs SA: नहीं थमने वाले रोहित शर्मा...153 रन बनाते ही रचेंगे इतिहास, टूटेगा Jacques Kallis का महारिकॉर्ड

Rohit Sharma Record: इस वक्त भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज चल रही है. पहला मुकाबला रांची में हुआ, जिसमें टीम इंडिया ने 17 रनों से रोमांचक जीत हासिल की. विराट कोहली ने 135 रन बनाए और वो जीत के हीरो रहे. इस मैच में रोहित शर्मा भी बढ़िया लय में दिखे और 57 रन बनाए. इस पारी में रोहित ने 3 छक्के लगाकर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा. रोहित वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स जमाने वाले बैटर बन चुके हैं. नाम 352 छक्के हो चुके हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं. अब बचे हुए सीरीज के दोनों मैचों के दैरान रोहित साउथ अफ्रीकी दिग्गज जैक्स कैलिस का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज अब दूसरे मैच की ओर बढ़ चुकी है. दूसरा मुकाबला रायपुर में खेला जाना है. इस मुकाबले में रोहित का बल्ला चल गया तो दिग्गज जैक्स कैलिस का महारिकॉर्ड टूटना तय है. ये रिकॉर्ड वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का है, जिसमें रोहित फिलहाल कैलिस से 151 रन पीछे हैं.

रोहित ने वनडे में कितने रन बनाए?

रोहित शर्मा ने अब तक 277 मैचों की 269 पारियों में 11,427 रन बनाए हैं. अब अगर वह दूसरे और तीसरे ODI में मिलाकर 153 रन और जोड़ लेते हैं, तो वे ODI इतिहास में दुनिया के 8वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. यह मुकाम हासिल करते ही रोहित दिग्गज कैलिस (11,579 रन) को पीछे छोड़ देंगे. कैलिस ने इस फॉर्मेट में कई यादगार पारियां खेलकर यह मुकाम हासिल किया है. देखना होगा कि सीरीज के बचे हुए 2 मैचों में रोहित उनसे आगे निकल पाते हैं या नहीं.

वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 9 दिग्गज

वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में रोहित फिलहाल 9वें नंबर पर हैं. सचिन तेंदुलकर 18, 426 रनों के साथ पहले नंबर पर काबिज हैं. विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 14,235 रन बनाए हैं. 153 रन बनाते ही रोहित 8वें नंबर पर आ जाएंगे, जबकि कैलिस 9वें पर खिसक जाएंगे.

सचिन तेंदुलकर- 18,426

विराट कोहली- 14,235*

कुमार संगकारा- 14,234

रिकी पोंटिंग- 13,704

सनथ जयसूर्या- 13,430

महेला जयवर्धने- 12,650

इंजमाम उल हक- 11,739

जैक्स कैलिस- 11,579

रोहित शर्मा- 11,427