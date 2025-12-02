IND vs SA 2nd ODI: रायपुर में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? रोहित शर्मा के नाम फिफ्टी, विराट कोहली फेल

India vs South Africa 2nd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया वहां सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने के लिए उतरेगी. उसने रांची में खेले गए पहले मैच को जीतकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली थी. उस मैच में धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली ने 135, कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ने 60 और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 57 रनों की पारी खेली थी. इन तीनों के बाद गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 4 और हर्षित राणा ने 3 विकेट लेकर तहलका मचा दिया था.

रायपुर में 2 साल बाद वनडे

अब दूसरे वनडे में भी इन खिलाड़ियों से उसी तरह के शानदार प्रदर्शन करने की उम्मीद फैंस को है. रायपुर में भारत दो सालों के बाद कोई वनडे मैच खेलने उतरेगा. पिछली बार 2023 में यहां उसने पहली बार कोई 50 ओवरों का मैच खेला था. तब टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर जबरदस्त जीत हासिल की थी. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. न्यूजीलैंड की टीम 34.3 ओवरों में 108 रनों पर सिमट गई थी. भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 3, वॉशिंगटन सुंदर और हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट लिए थे. मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव को 1-1 सफलता मिली थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: Explained: टीम इंडिया में दरार, गंभीर-रोहित-कोहली में क्या चल रहा? अब तो BCCI भी हो गया परेशान

टीम इंडिया को मिली थी जीत

इसके बाद जब टीम इंडिया 109 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने जोरदार शुरुआत दी. दोनों ने 14.2 ओवरों में 72 रनों की साझेदारी की. रोहित ने 50 गेंदों पर 51 रन की पारी खेली. उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए. गिल 52 गेंद पर 40 रन बनाकर नाबाद रहे थे. विराट कोहली का बल्ला नहीं चल पाया था और वह 9 गेंद पर 11 रन ही बनाए थे. ईशान किशन ने 9 गेंद पर नाबाद 8 रन बनाए थे. भारत ने 20.1 ओवरों में 2 विकेट पर 111 रन बनाकर मैच को 8 विकेट से जीत लिया था.

ये भी पढ़ें: IPL Auction 2026: इन 3 धाकड़ खिलाड़ियों पर जमकर बरसेगा पैसा! 10 टीमों में होगी जोरदार लड़ाई, करोड़ों लुटाने को तैयार

दो फॉर्मेट में दो जीत

इस तरह भारत ने रायपुर में एक वनडे मैच खेला है और उसे एक में जीत मिली है. टी20 की बात करें तो उस ग्राउंड पर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच हुआ है और उसमें भारत को 20 रनों से जीत मिली थी. अब तक इस ग्राउंड पर टीम इंडिया एक भी टेस्ट मैच नहीं खेली है. इस तरह भारत यहां तीसरी बार कोई इंटरनेशनल मैच खेलेगा. अब देखना है कि इस मुकाबले में भारत के दो दिग्गज रोहित और विराट कैसा प्रदर्शन करते हैं.