Advertisement
trendingNow13036614
Hindi Newsक्रिकेटIND vs SA: हार्दिक पांड्या के करियर के लिए आज बड़ा दिन, टी20 इंटरनेशनल में बना देंगे ये महारिकॉर्ड

IND vs SA: हार्दिक पांड्या के करियर के लिए आज बड़ा दिन, टी20 इंटरनेशनल में बना देंगे ये महारिकॉर्ड

IND vs SA 2nd T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज शाम 7:00 बजे से न्यू चंडीगढ़ में मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा. पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में 101 रन से प्रचंड जीत दर्ज कर भारत ने इस सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है. भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के करियर के लिए आज बड़ा दिन है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 11, 2025, 06:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs SA: हार्दिक पांड्या के करियर के लिए आज बड़ा दिन, टी20 इंटरनेशनल में बना देंगे ये महारिकॉर्ड

IND vs SA 2nd T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज शाम 7:00 बजे से न्यू चंडीगढ़ में मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा. पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में 101 रन से प्रचंड जीत दर्ज कर भारत ने इस सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है. भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के करियर के लिए आज बड़ा दिन है.

हार्दिक पांड्या के करियर के लिए आज बड़ा दिन

हार्दिक पांड्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज होने वाले दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अनोखा शतक लगाएंगे. दरअसल, हार्दिक पांड्या अगर आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस मैच में 1 विकेट हासिल कर लेते हैं तो वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेटों का शतक लगा देंगे. हार्दिक पांड्या ने फिलहाल भारत के लिए 121 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 99 विकेट हासिल किए हैं. हार्दिक पांड्या फिलहाल भारत के लिए सबसे ज्यादा T20I विकेट लेने के मामले में तीसरे नंबर पर आते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Opinion: भारत पहली बार T20I में पार करेगा 300 रन का आंकड़ा, इस असंभव रिकॉर्ड तक पहुंचाने में सारथी बनेंगे 3 बल्लेबाज

बुमराह और अर्शदीप के क्लब में शामिल होने का मौका

हार्दिक पांड्या के पास अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह के खास क्लब में शामिल होने का मौका है. हार्दिक पांड्या एक विकेट लेते ही भारत के लिए 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट पूरे करने वाले तीसरे गेंदबाज बन जाएंगे. फिलहाल भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने ही 100 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कमाल किया है. अर्शदीप सिंह ने भारत के लिए 69 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 107 विकेट हासिल किए हैं.

तीसरे नंबर पर काबिज हार्दिक पांड्या

दूसरे नंबर पर जसप्रीत बुमराह का नाम आता है. जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए 81 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 101 विकेट हासिल किए हैं. तीसरे नंबर पर काबिज हार्दिक पांड्या ने भारत के लिए 121 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 99 विकेट चटकाए हैं. हार्दिक पांड्या बल्ले के साथ भी विस्फोटक प्रदर्शन करते हैं. वह गेंदबाजों के खिलाफ मैदान के हर कोने में रन बनाने की क्षमता रखते हैं. हार्दिक पांड्या हर मुश्किल हालात में भारत के लिए विकेट निकालने में भी माहिर हैं. हार्दिक पांड्या ने अभी तक भारत के लिए 121 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 28.22 की औसत से 1919 रन बनाए हैं, जिसमें 6 अर्धशतक शामिल हैं. हार्दिक पांड्या ने इसके अलावा गेंद से कमाल करते हुए 99 विकेट झटके हैं.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

1. अर्शदीप सिंह - 107 विकेट

2. जसप्रीत बुमराह - 101 विकेट

3. हार्दिक पांड्या - 99 विकेट

4. युजवेंद्र चहल - 96 विकेट

5. भुवनेश्वर कुमार - 90 विकेट

टीम इंडिया के सबसे घातक हथियार

हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के सबसे घातक हथियार हैं. हार्दिक पांड्या ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान 6 पारियों में 144 रन बनाए थे. वहीं, बतौर तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या ने 11 विकेट लेकर भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जिताने में बड़ा रोल निभाया था. ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हार्दिक पांड्या ने 4 पारियों में 99 रन बनाए थे. वहीं, गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 4 विकेट झटके थे. भारत ने इस साल ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भी जीता था, जिसमें हार्दिक पांड्या का बड़ा रोल रहा है.

लगातार 140 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने का टैलेंट

हार्दिक पांड्या लगातार 140 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने का टैलेंट रखते हैं. साथ ही हार्दिक पांड्या नंबर-6 के बहुत विस्फोटक बल्लेबाज भी हैं. हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए मैच फिनिश करते हैं और गेंदबाजी के दौरान अहम मौकों पर विकेट भी निकालकर देते हैं. फील्डिंग में भी हार्दिक पांड्या तेज तर्रार रन आउट करने और मुश्किल कैच पकड़ने में माहिर हैं. हार्दिक पांड्या इस काबिलियत की वजह से एक बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर बन जाते हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SA

Trending news

ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
Weather
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
DNA
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
PM Modi
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
sharad pawar
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
no snow
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
Gaza peace plan
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
Punjab news in hindi
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Parliament Winter Session 2025
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
amit shah
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
amit shah
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार