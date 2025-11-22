Advertisement
IND vs SA: विकेट की तलाश में भारत, बुमराह-सिराज की घातक बॉलिंग, मार्करम और रिकेल्टन क्रीज पर जमे

IND vs SA 2nd Test Day 1: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच साल 1992 से लेकर अभी तक 45 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 16 मैच जीते हैं और अफ्रीकी टीम ने 19 टेस्ट मुकाबलों में बाजी मारी है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 22, 2025, 09:59 AM IST
IND vs SA 2nd Test Day 1: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने अपनी पहली पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 26 रन बना लिए हैं. एडेन मार्कराम (11 रन) और रयान रिकेल्टन (7 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. इससे पहले साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और टीम इंडिया को गेंदबाजी सौंपी. कोलकाता में पहला टेस्ट मैच 30 रन से जीतकर साउथ अफ्रीका ने दो मैचों की इस टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है. भारत को यह सीरीज बचाने के लिए गुवाहाटी में होने वाला दूसरा टेस्ट मैच हर हाल में जीतना होगा. भारत अगर गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट मैच भी हार जाता है तो वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने ही घर में 25 साल बाद कोई टेस्ट सीरीज गंवा देगा.

टीम इंडिया में हुए दो बड़े बदलाव

शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत इस मुकाबले में टीम इंडिया की कमान संभाल रहे हैं. भारतीय टीम इस मैच में दो बदलावों के साथ उतरी है. शुभमन गिल और अक्षर पटेल के स्थान पर साईं सुदर्शन और नीतीश कुमार रेड्डी को मेजबान टीम में शामिल किया गया है. वहीं, साउथ अफ्रीकी टीम इस मैच में एक बदलाव के साथ उतरी है. सेनुरन मुथुसामी को कॉर्बिन बॉश की जगह मौका मिला. गिल कोलकाता टेस्ट में बल्लेबाजी के दौरान चोटिल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें दूसरे टेस्ट मैच से बाहर बैठना पड़ा है. गिल के स्थान पर पंत को टीम इंडिया की कमान सौंपी गई है.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच साल 1992 से लेकर अभी तक 45 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 16 मैच जीते हैं और अफ्रीकी टीम ने 19 टेस्ट मुकाबलों में बाजी मारी है. भारतीय कप्तान शुभमन गिल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में बल्लेबाजी के दौरान चोटिल हुए थे. अपनी पारी की तीसरी गेंद पर चौका लगाने के बाद शुभमन गिल को गर्दन में परेशानी महसूस हुई, जिसके बाद वह रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन वापस लौटे. इसके बाद शुभमन गिल दोबारा बल्लेबाजी के लिए नहीं आ सके. शुभमन गिल गर्दन की इसी चोट की वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हैं.

ऋषभ पंत ने की महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी

शुभमन गिल के स्थान पर ऋषभ पंत को टीम इंडिया की कमान सौंपी गई है. इस मुकाबले के साथ ऋषभ पंत भारत के 38वें टेस्ट कप्तान बन गए हैं. वह महेंद्र सिंह धोनी के बाद दूसरे ऐसे विकेटकीपर हैं, जो भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं. ऋषभ पंत पहली बार भारतीय टीम की टेस्ट फॉर्मेट में कप्तानी कर रहे हैं. रोहित शर्मा के बाद ऋषभ पंत को ही भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान माना जा रहा था, लेकिन इंजरी की वजह से उनका लंबे समय तक क्रिकेट से बाहर रहना और इस दौरान शुभमन गिल का निरंतर उम्दा प्रदर्शन, पंत को कप्तानी की दौड़ में पीछे ले गया. ऋषभ पंत टेस्ट फॉर्मेट में भारत के लिए बेहद अहम हैं. वे तेजी से रन बनाते हुए मैच के परिणाम भारत के पक्ष में करते रहे हैं.

भारत की प्लेइंग इलेवन

केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साईं सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन

एडेन मार्कराम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, तेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जॉर्जी, ट्रिस्टन स्टब्स, कायेल वेरिन (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को यानसेन, सेनुरन मुथुसामी, केशव महाराज.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SA

