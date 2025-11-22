ये गलती नहीं क्राइम है! टीम इंडिया के लिए अचानक विलेन बना ये खिलाड़ी, भारत को चुकानी पड़ी बड़ी कीमत

IND vs SA 2nd Test: साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे और निर्णायक टेस्ट मैच में टीम इंडिया का एक स्टार क्रिकेटर उसके लिए ही विलेन साबित हो गया. इस खिलाड़ी ने एक कैच ड्रॉप करके टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ा दी. इस कैच ड्रॉप के बाद भारत को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है. भारत के एक बेहतरीन क्रिकेटर ने स्लिप में फील्डिंग के दौरान जसप्रीत बुमराह के विकेट लेने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

टीम इंडिया के लिए अचानक विलेन बना ये खिलाड़ी

दरअसल, साउथ अफ्रीका की पहली पारी के सातवें ओवर में केएल राहुल ने स्लिप में फील्डिंग के दौरान जसप्रीत बुमराह की गेंद पर साउथ अफ्रीकी ओपनर एडेन मार्करम का आसान सा कैच टपका दिया. एडेन मार्करम उस वक्त 4 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे. एडेन मार्करम ने इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाया और रयान रिकेल्टन के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़ दिए. केएल राहुल का ये कैच ड्रॉप करना टीम इंडिया को थोड़ा भारी पड़ गया.

भारत को चुकानी पड़ी बड़ी कीमत

साउथ अफ्रीका का स्कोर जब बिना किसी नुकसान के 16 रन था, तब टीम इंडिया को एडेन मार्करम के रूप में पहला विकेट मिल सकता था. हालांकि केएल राहुल के कैच ड्रॉप करने के बाद भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका का पहला विकेट चटकाने के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा था. गनीमत रही कि जसप्रीत बुमराह ने 27वें ओवर में एडेन मार्करम को क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी. एडेन मार्करम 38 रन बनाकर आउट हुए.

टी-ब्रेक तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 82/1

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. मुकाबले के पहले दिन टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने टी-ब्रेक तक मुकाबले में अपनी पकड़ बनाए रखी. टीम ने 26.5 ओवरों में 1 विकेट खोकर 82 रन बना लिए. साउथ अफ्रीकी टीम को एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों बल्लेबाजों ने 161 गेंदों में 82 रन की साझेदारी की. 27वें ओवर की पांचवीं गेंद पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एडेन मार्करम को बोल्ड किया. मार्करम 81 गेंदों में 5 चौकों के साथ 38 रन बनाकर आउट हुए.