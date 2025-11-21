Advertisement
IND vs SA 2nd Test: टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, स्क्वाड से बाहर हुआ सबसे बड़ा मैच विनर ! गुहावटी में बदल जाएगी प्लेइंग 11

IND vs SA 2nd Test: 22 नवंबर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है. इस निर्णायक मुकाबले से पहले स्टार बैटर और टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को लेकर बड़ा अपडेट आया है. बताया जा रहा है कि गिल स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 21, 2025, 11:55 AM IST
IND vs SA 2nd Test: जिस बात का डर था वही हुआ. टीम इंडिया का एक स्टार खिलाड़ी गुहावटी टेस्ट नहीं खेलेगा. उसे स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है. ये कोई और नहीं बल्कि कप्तान शुभमन गिल हैं, जिन्हें कोलकाता टेस्ट की पहली पारी के दौरान गर्दन में जकड़न महसूस हुई थी और वो रिटायर्ड हर्ट हो गए थे. पहले टेस्ट में चोट के कारण वह मैदान से बाहर गए थे और अब उनकी रिकवरी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाई है. यही वजह है कि उन्हें दूसरे टेस्ट से बाहर होना पड़ा. टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है. रिपोर्ट में बताया गया है कि गिल को स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है. वहीं बीसीसीआई ने गिल के बाहर होने को लेकर अब तक कोई ऑफिशियली ऐलान नहीं किया है.

गिल मुंबई लौटे, डॉक्टर्स से लेंगे सलाह

टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा कि शुभमन गिल शुक्रवार को मुंबई वापस लौट चुके हैं. अगले 2-3 दिन वह आराम करेंगे और फिर विशेषज्ञ डॉ. दिनशॉ पारदीवाला से मुलाकात करेंगे. फिलहाल उन्हें BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भेजने की योजना नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है. गुवाहाटी में 20 नवंबर को हुए ट्रेनिंग सेशन में भी गिल शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद हालत साफ हो गई थी कि उनकी फिटनेस ठीक नहीं है.  शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान चोटिल हो गए थे. उनकी गर्दन में चोट लगी थी.

पंत संभालेंगे कप्तानी

शुभमन गिल के बाहर होने के बाद अब टीम इंडिया की कप्तानी ऋषभ पंत करेंगे. यह पहली बार होगा जब पंत किसी टेस्ट मैच में भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे. पहले मैच में मिली हार के बाद यह दूसरा टेस्ट टीम इंडिया के लिए करो या मरो जैसा है, ऐसे में पंत पर दबाव भी बड़ा होगा.

टीम इंडिया की प्लेइंग XI में बदलाव तय

गिल के बाहर होने से भारतीय टीम को अब प्लेइंग XI में बदलाव करना पड़ेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक साई सुदर्शन नितीश कुमार रेड्डी में से कोई एक खिलाड़ी गिल की जगह ले सकता है. वहीं ऑलराउंडर अक्षर पटेल के फिर से बेंच पर बैठने की संभावना है. गुवाहाटी टेस्ट से पहले केवल केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने प्रैक्टिस की है, बाकी खिलाड़ियों ने आराम करना चुना. दूसरे टेस्ट से पहले भारत को मैदान के बाहर ही बड़ा झटका मिल चुका है. कप्तान शुभमन गिल की कमी जरूर महसूस होगी, लेकिन अब टीम को नए कप्तान ऋषभ पंत और बाकी खिलाड़ियों पर भरोसा रखना होगा.

पिच होगी चुनौतीपूर्ण, लेकिन 'ईडन' जैसी नहीं

पहले टेस्ट में ईडन गार्डन्स की पिच को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी, क्योंकि मैच सिर्फ तीन दिनों में खत्म हो गया था. अब गुवाहाटी में रेड सॉइल पिच होगी, जो स्पिन और बाउंस दोनों दे सकती है, लेकिन वह ईडन की तरह अनप्लेयेबल नहीं होगी. टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने भी माना कि ईडन की पिच उम्मीद के मुताबिक नहीं थी. उन्होंने कहा विकेट दिन-ब-दिन टूट रही थी और यह किसी ने नहीं चाहा था, यहां पिच बेहतर होगी.'

गुवाहाटी टेस्ट के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), ऋषभ पंत (कप्तान और विकेट कीपर), नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह.

Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

Shubman Gill

