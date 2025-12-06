IND vs SA: खत्म हुआ इंतजार...जो रोहित-गिल नहीं कर पाए वो KL Rahul ने कर दिखाया, 20 मैचों के बाद हटा ये 'दाग

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच विशाखापट्टन में शुरू हुए वनडे मैच से पहले भारतीय टीम और उसके फैंस को जैसी उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ है. टीम इंडिया टॉस जीतने में सफल रही. मैच जीतने के लिए टॉस यहां अहम रोल अदा करता है. केएल राहुल ने जैसे ही टॉस जीता तो पिछले 20 मैचों से टीम इंडिया पर लगा वो दाग धुल गया, जिसने बार-बार मेन इन ब्लू को निराश किया था. जी हां, करीब दो साल से वनडे इंटरनेशनल में चले आ रहे टॉस हारने के सिलसिले का अंत आखिरकार हो गया.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे से पहले टीम इंडिया पिछले 20 वनडे मैचों से लगातार टॉस हार रही थी. यह सिलसिला 2023 वर्ल्ड कप फाइनल से शुरू हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था और खिताब भी अपने नाम किया था. उसके बाद से भारत जितने भी वनडे खेले सभी में टॉस हारा. इस बीच रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने टीम की कप्तानी थी, लेकिन विशाखापट्टनम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में भारतीय कप्तान केएल राहुल ने आखिरकार टॉस जीतकर इस दाग को मिटा दिया.

आखिर बार कब टॉस जीता था भारत?

भारत ने आखिरी बार नवंबर 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में टॉस जीता था. तब से उसे टॉस जीतने के लिए 2 साल से ज्यादा का इंतजार करना पड़ा. यह सिलसिला इतना लंबा था कि फैंस भी इसे लेकर मज़ाक करने लगे थे, लेकिन वाइजैग में जैसे ही मुरली कार्तिक ने घोषणा की कि 'भारत ने टॉस जीत लिया है, तो स्टेडियम शोर से गूंज उठा. केएल राहुल भी मुस्कुराते हुए इसे सेलिब्रेट करते दिखे और उन्होंने मज़ाक में इस ‘लकी मोमेंट’ का श्रेय टॉस प्रेजेंटर मुरली कार्तिक को दिया.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे के लिए प्लेइंग 11

साउथ अफ्रीका (प्लेइंग XI)- रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन

इंडिया (प्लेइंग XI)- रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, केएल राहुल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

