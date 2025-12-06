Advertisement
trendingNow13031193
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs SA: खत्म हुआ इंतजार...जो रोहित-गिल नहीं कर पाए वो KL Rahul ने कर दिखाया, 20 मैचों के बाद हटा ये 'दाग

IND vs SA: टीम इंडिया का वनडे में टॉस हारने का सिलसिला आखिरकार खत्म हो गया. केएल राहुल की कप्तानी में यह दाग हटा है. टीम इंडिया 2023 से लेकर अब तक लगातार 20 वनडे में टॉस हार चुकी थी, लेकिन जब विशाखापट्टन में केएल राहुल ने टॉस जीता तो पूरी टीम ने राहत की सांस ली....

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 06, 2025, 01:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs SA 3rd ODI
IND vs SA 3rd ODI

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच विशाखापट्टन में शुरू हुए वनडे मैच से पहले भारतीय टीम और उसके फैंस को जैसी उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ है. टीम इंडिया टॉस जीतने में सफल रही. मैच जीतने के लिए टॉस यहां अहम रोल अदा करता है. केएल राहुल ने जैसे ही टॉस जीता तो पिछले 20 मैचों से टीम इंडिया पर लगा वो दाग धुल गया, जिसने बार-बार मेन इन ब्लू को निराश किया था. जी हां, करीब दो साल से वनडे इंटरनेशनल में चले आ रहे टॉस हारने के सिलसिले का अंत आखिरकार हो गया.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे से पहले टीम इंडिया पिछले 20 वनडे मैचों से लगातार टॉस हार रही थी. यह सिलसिला 2023 वर्ल्ड कप फाइनल से शुरू हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था और खिताब भी अपने नाम किया था. उसके बाद से भारत जितने भी वनडे खेले सभी में टॉस हारा. इस बीच रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने टीम की कप्तानी थी, लेकिन विशाखापट्टनम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में भारतीय कप्तान केएल राहुल ने आखिरकार टॉस जीतकर इस दाग को मिटा दिया.

आखिर बार कब टॉस जीता था भारत?

भारत ने आखिरी बार नवंबर 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में टॉस जीता था. तब से उसे टॉस जीतने के लिए 2 साल से ज्यादा का इंतजार करना पड़ा. यह सिलसिला इतना लंबा था कि फैंस भी इसे लेकर मज़ाक करने लगे थे, लेकिन वाइजैग में जैसे ही मुरली कार्तिक ने घोषणा की कि 'भारत ने टॉस जीत लिया है, तो स्टेडियम शोर से गूंज उठा. केएल राहुल भी मुस्कुराते हुए इसे सेलिब्रेट करते दिखे और उन्होंने मज़ाक में इस ‘लकी मोमेंट’ का श्रेय टॉस प्रेजेंटर मुरली कार्तिक को दिया.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे के लिए प्लेइंग 11

साउथ अफ्रीका (प्लेइंग XI)- रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन

इंडिया (प्लेइंग XI)- रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, केएल राहुल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

ये भी पढ़ें: Test की चौथी पारी में डबल सेंचुरी...इन 7 दिग्गजों को Out करने में छूट गए बॉलर्स के पसीने, Justin Greaves ने रचा इतिहास

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SA

Trending news

'नेहरू को मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें ...', किस बात पर भड़कीं सोनिया गांधी?
sonia gandhi
'नेहरू को मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें ...', किस बात पर भड़कीं सोनिया गांधी?
हम भारत हैं, हमारे नियम हैं: ऑपरेशन सिंदूर पर जयशंकर का बड़ा बयान, आसिम मुनीर पर...
S Jaishankar
हम भारत हैं, हमारे नियम हैं: ऑपरेशन सिंदूर पर जयशंकर का बड़ा बयान, आसिम मुनीर पर...
पाकिस्तान बना चीन का 'वकील', भारत बोला- ‘नक्शे बदलने से हकीकत नहीं बदलती’
China Arunachal Pradesh Claim
पाकिस्तान बना चीन का 'वकील', भारत बोला- ‘नक्शे बदलने से हकीकत नहीं बदलती’
'पहले की मारपीट फिर दिया धक्का...', J&K में ASI पर युवक ने लगाए आरोप
jammu kashmir news
'पहले की मारपीट फिर दिया धक्का...', J&K में ASI पर युवक ने लगाए आरोप
दौलत, दोस्ती और धोखा... US ने अब क्या कर दिया कि भड़क गई कांग्रेस
Modi Trump Relations
दौलत, दोस्ती और धोखा... US ने अब क्या कर दिया कि भड़क गई कांग्रेस
IndiGo Crisis: यात्रियों की आंखों में आंसू, काउंटर पर चढ़ गए लोग; कब संभलेगा ये बवाल
Ahmedabad airport
IndiGo Crisis: यात्रियों की आंखों में आंसू, काउंटर पर चढ़ गए लोग; कब संभलेगा ये बवाल
बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पहुंचे हुमायूं कबीर, पुलिस को कहा- थैंक्यू
Humayun Kabir
बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पहुंचे हुमायूं कबीर, पुलिस को कहा- थैंक्यू
राष्ट्रपति भवन में दावत के दौरान भारत की तारीफ में ये क्या कह गए पुतिन?
india
राष्ट्रपति भवन में दावत के दौरान भारत की तारीफ में ये क्या कह गए पुतिन?
'मैं लौटकर खुश हूं', SC के आदेश पर 6 महीने बाद भारत वापसी, साथ में बेटा भी आया
Sonali khatun
'मैं लौटकर खुश हूं', SC के आदेश पर 6 महीने बाद भारत वापसी, साथ में बेटा भी आया
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
putin india visit
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP