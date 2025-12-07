Advertisement
trendingNow13031974
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs SA ODI: गेल, सचिन और ग्रीम स्मिथ का रिकॉर्ड स्वाहा तोड़ा...रोहित शर्मा ने इन 3 मामलों में रच दिया इतिहास

Rohit Sharma: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुए विशाखापत्तनम वनडे में रोहित शर्मा ने कमाल किया है. उन्होंने 75 रनों की पारी के दम पर क्रिस गेल, सचिन तेंदुलकर और ग्रीम स्मिथ जैसे विश्व क्रिकेट के दिग्गजों को पछाड़ते हुए वनडे क्रिकेट में तीन खास उपलब्धियां अपने नाम कीं हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 07, 2025, 07:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rohit Sharma
Rohit Sharma

Rohit Sharma: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज खत्म हो गई है. टीम इंडिया ने 9 विकेट से आखिरी मुकालबला जीता और 2-1 से सीरीज पर कब्जा कर लिया. विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे वनडे में रोहित शर्मा 73 रन बनाकर आउट हुए, उनके पास शतक लगाने का बढ़िया मौका था, लेकिन केशव महाराज ने उन्हें आउट कर दिया. भले ही रोहित शतक से चूक गए हों, लेकिन उन्होंने इस पारी से ए दो नहीं बल्कि 3 दिग्गजों क्रिस गेल, सचिन तेंदुलकर और ग्रीम स्मिथ के खास रिकॉर्ड तोड़े और इतिहास रच दिया.

रोहित शर्मा ने ग्रीम स्मिथ का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा?

रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर का 61वां शतक पूरा किया. उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में अपने घर पर सबसे सबसे ज्यादा 50+ बनाने के मामले मं साउथ अफ्रीकी स्टार ग्रीम स्मिथ को पछाड़ दिया. रोहित ने ये कारनामा 82 पारियों में 34 बार कर दिखाया है, जबकि ग्रीम स्मिथ ने 95 पारियों में 33 बार वनडे में घर पर 50+ रनों की पारियां खेली थीं. इस लिस्ट में नंबर 1 पर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम टॉप पर है, जिन्होंने 124 पारियों में 49 बार 50+ रनों की पारियां खेली थीं. यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

रोहित शर्मा ने सचिन तेंदुलकर का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा?

रोहित शर्मा ने सचिन तेंदुलकर का भी एक बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक किया है. वो अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओपनर के तौर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. सचिन ने 40 पारियों में 1734 रन बनाए थे, जबकि रोहित ने 46 पारियों में 1740 रन पूरे करते हुए इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया. इस लिस्ट में नंबर 3 पर शिखर धवन हैं, जिन्होंने अफ्रीका के खिलाफ बतौर ओपनर 1383 रन बनाए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

रोहित शर्मा ने क्रिस गेल का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा?

रोहित शर्मा ने 75 रनों की पारी में 3 छक्के ठोके और वो रन चेज में ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने 106 पारियों में 178 छक्के पूरे करते हुए क्रिस गेल (177 छक्के, 146 पारियां) को पीछे छोड़ दिया है. इतना ही नहीं, रोहित वनडे में ओपनर के रूप में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर (79) बनाने के मामले में भी गेल को पछाड़ चुके हैं, गेल ने 78 बार 50+ स्कोर बनाए थे.

रोहित वनडे के सफल बल्लेबाजों में शुमार हैं

रोहित शर्मा टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज हैं. वनडे में उनके आंकड़े कमाल के हैं. वो इस फॉर्मेट में तीन दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. अब तक रोहित ने टीम इंडिया के लिए 279 वनडे मैचों में 33 शतक और 61 फिफ्टी के दम पर 11516 रन बनाए हैं. उनका औसत 49.21 का रहा. हाई स्कोर 264 रन है.

ये भी पढ़ें: तीनों फॉर्मेट के 32 शतकवीर...Team India के लिए इन 6 दिग्गजों ने किया कमाल

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Rohit Sharma

Trending news

UP, दिल्ली और हरियाणा में बारिश के बाद हड्डियां जमा देगी ठिठुरन, कोहरा करेगा बेहाल
today weather update
UP, दिल्ली और हरियाणा में बारिश के बाद हड्डियां जमा देगी ठिठुरन, कोहरा करेगा बेहाल
गोवा के क्लब में भीषण आग; 23 की मौत, CM सावंत मौके पर पहुंचे दिए जांच के आदेश
Goa Fire
गोवा के क्लब में भीषण आग; 23 की मौत, CM सावंत मौके पर पहुंचे दिए जांच के आदेश
सरकार बांट रही 190 करोड़ रुपये... लावारिस नोटों का आखिर क्या होगा? हैरत में हैं लोग
Unclaimed Money
सरकार बांट रही 190 करोड़ रुपये... लावारिस नोटों का आखिर क्या होगा? हैरत में हैं लोग
IVF से मां बनने की जोड़ों को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, रिसर्च में बड़ा खुलासा
infertility treatment
IVF से मां बनने की जोड़ों को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, रिसर्च में बड़ा खुलासा
नई बाबरी का फीता काटने आए हुमायूं के शेख असली या नकली, नाम बताया पहचान क्यों छिपाई?
DNA
नई बाबरी का फीता काटने आए हुमायूं के शेख असली या नकली, नाम बताया पहचान क्यों छिपाई?
अंगामी ट्राइब के आयोजन में जमकर झूमे सिंधिया, ऐसा अंदाज आपने पहले न होगा देखा होगा
Nagaland
अंगामी ट्राइब के आयोजन में जमकर झूमे सिंधिया, ऐसा अंदाज आपने पहले न होगा देखा होगा
सियासत में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं, केरल में लेफ्ट-BJP-कांग्रेस के गठबंधन
congress
सियासत में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं, केरल में लेफ्ट-BJP-कांग्रेस के गठबंधन
पश्चिम बंगाल में नई बाबरी का शिलान्यास, हुमायूं देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बने?
DNA
पश्चिम बंगाल में नई बाबरी का शिलान्यास, हुमायूं देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बने?
सॉरी बोलने से इंडिगो के सारे पाप धुल जाएंगे? उड़ान संकट का प्लान 'ब्लैकमेल' बेनकाब
Indigo Flight Crisis
सॉरी बोलने से इंडिगो के सारे पाप धुल जाएंगे? उड़ान संकट का प्लान 'ब्लैकमेल' बेनकाब
क्यों ना लगाई जाए पेनाल्टी? यात्रियों के हाहाकार के बाद DGCA ने भेजा कारण बताओ नोटिस
DGCA
क्यों ना लगाई जाए पेनाल्टी? यात्रियों के हाहाकार के बाद DGCA ने भेजा कारण बताओ नोटिस