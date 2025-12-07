IND vs SA ODI: गेल, सचिन और ग्रीम स्मिथ का रिकॉर्ड स्वाहा तोड़ा...रोहित शर्मा ने इन 3 मामलों में रच दिया इतिहास

Rohit Sharma: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज खत्म हो गई है. टीम इंडिया ने 9 विकेट से आखिरी मुकालबला जीता और 2-1 से सीरीज पर कब्जा कर लिया. विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे वनडे में रोहित शर्मा 73 रन बनाकर आउट हुए, उनके पास शतक लगाने का बढ़िया मौका था, लेकिन केशव महाराज ने उन्हें आउट कर दिया. भले ही रोहित शतक से चूक गए हों, लेकिन उन्होंने इस पारी से ए दो नहीं बल्कि 3 दिग्गजों क्रिस गेल, सचिन तेंदुलकर और ग्रीम स्मिथ के खास रिकॉर्ड तोड़े और इतिहास रच दिया.

रोहित शर्मा ने ग्रीम स्मिथ का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा?

रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर का 61वां शतक पूरा किया. उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में अपने घर पर सबसे सबसे ज्यादा 50+ बनाने के मामले मं साउथ अफ्रीकी स्टार ग्रीम स्मिथ को पछाड़ दिया. रोहित ने ये कारनामा 82 पारियों में 34 बार कर दिखाया है, जबकि ग्रीम स्मिथ ने 95 पारियों में 33 बार वनडे में घर पर 50+ रनों की पारियां खेली थीं. इस लिस्ट में नंबर 1 पर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम टॉप पर है, जिन्होंने 124 पारियों में 49 बार 50+ रनों की पारियां खेली थीं. यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

रोहित शर्मा ने सचिन तेंदुलकर का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा?

रोहित शर्मा ने सचिन तेंदुलकर का भी एक बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक किया है. वो अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओपनर के तौर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. सचिन ने 40 पारियों में 1734 रन बनाए थे, जबकि रोहित ने 46 पारियों में 1740 रन पूरे करते हुए इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया. इस लिस्ट में नंबर 3 पर शिखर धवन हैं, जिन्होंने अफ्रीका के खिलाफ बतौर ओपनर 1383 रन बनाए थे.

रोहित शर्मा ने क्रिस गेल का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा?

रोहित शर्मा ने 75 रनों की पारी में 3 छक्के ठोके और वो रन चेज में ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने 106 पारियों में 178 छक्के पूरे करते हुए क्रिस गेल (177 छक्के, 146 पारियां) को पीछे छोड़ दिया है. इतना ही नहीं, रोहित वनडे में ओपनर के रूप में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर (79) बनाने के मामले में भी गेल को पछाड़ चुके हैं, गेल ने 78 बार 50+ स्कोर बनाए थे.

रोहित वनडे के सफल बल्लेबाजों में शुमार हैं

रोहित शर्मा टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज हैं. वनडे में उनके आंकड़े कमाल के हैं. वो इस फॉर्मेट में तीन दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. अब तक रोहित ने टीम इंडिया के लिए 279 वनडे मैचों में 33 शतक और 61 फिफ्टी के दम पर 11516 रन बनाए हैं. उनका औसत 49.21 का रहा. हाई स्कोर 264 रन है.

