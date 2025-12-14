IND vs SA: तीसरे टी20 से कटेगा इस फ्लॉप क्रिकेटर का पत्ता! टीम इंडिया के लिए साबित हुआ सबसे बड़ा गुनहगार

IND vs SA 3rd T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला आज शाम 7:00 बजे से धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेला जाएगा. पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है. धर्मशाला में आज होने वाले तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच की प्लेइंग इलेवन से एक क्रिकेटर का पत्ता कट सकता है. ऐसा इसलिए, क्योंकि वह दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ा विलेन साबित हुआ था.

तीसरे टी20 से कटेगा इस फ्लॉप क्रिकेटर का पत्ता!

भारतीय टीम मैनेजमेंट साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज धर्मशाला में होने वाले तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच की प्लेइंग इलेवन से तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को बाहर कर सकती है और उनकी जगह फास्ट बॉलर हर्षित राणा की एंट्री करवा सकती है. बता दें कि भारत चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे टी20 मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 101 रन से हार गया था. इस मैच में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में बिना कोई विकेट हासिल किए 54 रन लुटा दिए थे. अर्शदीप सिंह का इकोनॉमी रेट इस दौरान 13.50 का रहा था. अर्शदीप सिंह ने अपने 4 ओवर के कोटे में 9 वाइड गेंदें भी फेंकी थी.

भारत की प्लेइंग इलेवन में होगा बड़ा बदलाव!

टी20 के माहिर तेज गेंदबाज हर्षित राणा को साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज धर्मशाला में होने वाले तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में उतारा जा सकता है. तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने अभी तक भारत के लिए 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों में खेलते हुए 5 विकेट चटकाए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हर्षित राणा का बेस्ट बॉलिंग फिगर 33 रन देकर 3 विकेट हासिल करना रहा है. हर्षित राणा ने इसके अलावा भारत के लिए 11 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 20 विकेट और 2 टेस्ट मैचों में 4 विकेट झटके हैं.

दबाव में टीम इंडिया

पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 2-1 की बढ़त लेने के लिए टीम इंडिया का धर्मशाला में होने वाला तीसरा टी20 मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है. भारतीय टीम मैनेजमेंट ने चंडीगढ़ में खेले गए सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले मे 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के हालात में अक्षर पटेल को नंबर तीन पर बल्लेबाजी के लिए भेजा था. इस बदलाव को देखकर सभी हैरान रह गए थे. अक्षर पटेल लय हासिल करने में संघर्ष करते दिखे. वह सिर्फ 21 रन बनाकर आउट हो गए. साउथ अफ्रीका ने यह मुकाबला 51 रन से अपने नाम किया था.