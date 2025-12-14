IND vs SA: धर्मशाला में इतने रन बनाए तो मैच जीत जाएगा भारत, सीरीज में बना लेगा 2-1 से बढ़त

IND vs SA 3rd T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच आज शाम 7:00 बजे से धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेला जाएगा. पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज अभी 1-1 से बराबर है. भारत तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच जीतकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त लेने के लिए बेताब है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि धर्मशाला के मैदान पर भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए कम से कम कितने रन का स्कोर बनाए, जिससे साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में उसकी जीत 100% तय हो जाएगी. भारत को इसके लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करना होगा.

धर्मशाला में इतने रन बनाए तो मैच जीत जाएगा भारत

धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में आज तक कभी भी T20I में 200 से ज्यादा रनों का टारगेट चेज नहीं हुआ है. इसका मतलब है कि भारत अगर 200 रन का आंकड़ा पार करता है और 210-215 रन तक पहुंचता है तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में उसकी जीत के चांस लगभग 90-100 प्रतिशत हो जाएंगे. इस मैदान पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर सबसे बड़े सफल रनचेज की बात करें तो यह रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के नाम पर है. साउथ अफ्रीका ने 2 अक्टूबर 2015 को धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में 200 रन का टारगेट चेज करते हुए भारत को 7 विकेट से मात दी थी. धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में आज तक कभी भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 से ज्यादा रनों का टारगेट चेज नहीं हुआ है.

धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में T20I में सबसे सफल रन चेज

1. 200/3 (टारगेट 200) - साउथ अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराया (2015)

2. 186/3 (टारगेट 184) - भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया (2022)

3. 157/8 (टारगेट 155) - ओमान ने आयरलैंड को 2 विकेट से हराया (2016)

4. 148/4 (टारगेट 147) - भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया (2022)

भारत सीरीज में बना लेगा 2-1 से बढ़त

भारत अगर साउथ अफ्रीका को 210-215 रन का टारगेट देता है, तो उसकी जीत लगभग पक्की हो जाएगी. जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल के सामने साउथ अफ्रीका के लिए 210 से 215 रनों का टारगेट चेज करना बहुत मुश्किल होगा. धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में टीम इंडिया ने अपना हाईएस्ट रनचेज साल 2022 में श्रीलंका के खिलाफ किया था. टीम इंडिया ने 26 फरवरी 2022 को यहां श्रीलंका को T20I मैच में 7 विकेट से हराया था. भारत ने उस मैच में 184 रन के टारगेट को चेज किया था. श्रीलंका के खिलाफ उस मैच में श्रेयस अय्यर ने प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता था. श्रेयस अय्यर ने 44 गेंदों में नाबाद 74 रन बनाए थे.