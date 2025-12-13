IND vs SA 3rd T20I: 3 शतक 3 फिफ्टी और 995 रन...तीसरे टी20 में शुभमन गिल की जगह लेगा ये खूंखार बल्लेबाज!

IND vs SA 3rd T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही टी20 सीरीज में अब तक दो मुकाबले हुए हैं. पहला भारत ने जीता जबकि दूसरा मेहमान अफ्रीका ने अपने नाम किया. यह सीरीज 1-1 से बराबरी पर है. यही वजह है कि तीसरा मैच बड़ा होने वाला है. मुल्लांपुर में मिली हार के बाद टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव लगभग तय माना जा रहा है. ये बदलाव है ओपनिंग बल्लेबाज को लेकर...पिछले दोनों मैचों में फ्लॉप रहे गिल की प्लेइंग 11 से छुट्टी हो सकती है.

शुभमन गिल की जगह उस खिलाड़ी को मौका देने की तैयारी है, जो बेंच पर बैठा था. ये वही खिलाड़ी है जो अपने टी20 करियर में 3 फिफ्टी और 3 शतक भी ठोक चुका है और पहली गेंद से चौके-छक्कों की बारिश करने के लिए पहचाना जाता है. गिल की छुट्टी इसलिए भी हो सकती है, क्योंकि अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 है और इतने बड़े इवेंट की तैयारियों के बीच अब भारतीय टीम कोई बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहती. गिल पिछली 14 पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं. दूसरे टी20 में वो पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे. यही वजह है कि धर्मशाला में खेले जाने वाले तीसरे टी20 मुकाबले में उन्हें बेंच पर बैठना पड़ सकता है.

जिस धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में तीसरा टी20 मैच होना है वो अपनी खूबसूरत वादियों के साथ-साथ बल्लेबाजों के लिए भी जाना जाता है. यहां पिच पर अच्छा उछाल मिलता है और बाउंड्री छोटी होने के कारण गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं. ऐसे में टीम इंडिया को ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है, जो तेज रन बना सके और पावरप्ले में दबाव बना दे. इसके लिए संजू सैमसन बढ़िया विकल्प हैं, जिन्हें गिल की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने की तैयारी पूरी है.

संजू सैमसन को मौका देने की मांग तेज

गिल की खराब फॉर्म के बीच फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स लगातार संजू सैमसन को मौका देने की मांग कर रहे हैं. सैमसन ने 2024-25 सीजन में बतौर ओपनर शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने कुछ ही मैचों में तीन शतक जड़कर यह दिखाया था कि वह टी20 फॉर्मेट में कितने खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन गिल को उपकप्तान बनाए जाने के बाद सैमसन को पहले तो मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया और फिर प्लेइंग 11 से ही बार कर दिया गया था, लेकिन अब टीम मैनेजमेंट ने मूड बदल लिया और संजू अगले मैच में अभिषेक के साथ ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं.

गिल से बेहतर हैं संजू के आंकड़े

1 जुलाई 2024 से बतौर ओपनर शुभमन गिल ने टी20 के 21 मैचों में 29.76 की औसत से 506 रन बनाए हैं. उनके बल्ले से 2 फिफ्टी निकलीं, वहीं जबकि संजू ने 13 टी20 खेले और 3 शतक के दम पर 417 रन ठोक दिए. संजू का औसत गिल से बेहतर 34.75 का रहा, जबकि स्ट्राइक रेट भी गिल (136.02) से कहीं ज्यादा 182.89 का रहा है.

तीसरे टी20 के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

बेंच- शुभमन गिल कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर