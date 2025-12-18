IND vs SA: कोहरे ने लखनऊ के फैंस से छीन लिया मैच का मजा, BCCI पर भड़के लोग, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

IND vs SA 4th T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला कोहरे के कारण रद्द हो गया. कोहरे ने लखनऊ के फैंस से मैच का मजा छीन लिया. मैच रद्द होने के बाद हताश लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है. पांच मैचों की इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज में फिलहाल भारत 2-1 से आगे है. अब इस सीरीज का फैसला पांचवें और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच में होगा. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांचवां और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला शनिवार 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

BCCI पर भड़के लोग

लखनऊ के क्रिकेट फैंस ने निराशा जताई, क्योंकि कोहरे की वजह से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20 मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हो गया. एक फैन ने कहा, 'मैंने तीन बोरी गेहूं बेचकर मैच देखने आया था. मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए.' एक अन्य फैन ने कहा, 'टिकट और रिफंड मायने नहीं रखते. हम मैच देखना चाहते थे, अपनी इंडियन क्रिकेट टीम को देखना चाहते .' दूसरे फैन ने कहा, 'मेरा दिल टूट गया है.' सोशल मीडिया पर एक फैन ने गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, 'आज की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जमाने में, हम किसी भी शहर, किसी भी महीने का सही मौसम बता सकते हैं, कोहरा, ओस, सब कुछ! तो फिर BCCI कोहरे वाले लखनऊ के इकाना स्टेडियम में सर्दियों में मैच क्यों फिक्स करता है? क्या वे मौसम के पूर्वानुमान को नजरअंदाज करते हैं या क्या? बिल्कुल ब्रेन फेड हो गया है!'

कोहरे ने लखनऊ के फैंस से छीन लिया मैच का मजा

लखनऊ में चौथा टी20 मैच के दौरान तय समय के अनुसार टॉस शाम साढ़े 6 बजे होना था, लेकिन बार-बार निरीक्षण के बाद अंपायर्स ने यहां के हालात को खेलने के अनुरूप नहीं पाया. ऐसे में सीरीज का अगला मैच निर्णायक बन गया है, जो 19 दिसंबर को अहदाबाद में आयोजित होगा. बुधवार को, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में 'बहुत घने कोहरे' के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था. इसके साथ ही राज्य के पूर्वी से पश्चिमी हिस्सों तक 27 जिलों में घने कोहरे के लिए 'येलो अलर्ट' भी जारी किया गया था.

फैंस को घने कोहरे की वजह से मायूस होना पड़ा

लखनऊ पहली बार दिसंबर के महीने में टी20 मैच की मेजबानी करने जा रहा था, लेकिन फैंस को घने कोहरे की वजह से मायूस होना पड़ा है. स्टेडियम में घने कोहरे के बीच फैंस दूसरी तरफ के स्टैंड्स को मुश्किल से देख पा रहे थे. भारतीय टीम सीरीज में फिलहाल 2-1 से लीड हासिल कर चुकी है. टीम इंडिया ने कटक में खेले गए पहले मैच को 101 रन से जीता था, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने न्यू चंडीगढ़ में 51 रन से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली थी. टीम इंडिया ने धर्मशाला में खेले गए सीरीज के तीसरे मुकाबले को 7 विकेट से जीतकर एक बार फिर लीड ले ली. अब टीम इंडिया अंतिम मुकाबले को जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम करना चाहेगी, जबकि मेहमान टीम की कोशिश उस मैच को जीतकर सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म करने की होगी.

टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया का पलड़ा भारी

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. दोनों देशों के बीच साल 2006 से अब तक कुल 34 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें 20 मैच टीम इंडिया ने जीते, जबकि 13 मुकाबले साउथ अफ्रीका ने अपने नाम किए हैं. एक मैच बेनतीजा भी रहा है. भारत ने टी20 क्रिकेट में जुलाई 2024 से 33 पारियों में 15 बार अपने विरोधियों को ऑलआउट किया है. सीरीज के अंतिम मुकाबले में युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका होगा. विराट कोहली ने साल 2016 में 1,614 रन बनाए थे. अगर अभिषेक उस मुकाबले में 47 रन बना लेते हैं, तो वह एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक टी20 रन बनाने वाले भारतीय बन जाएंगे.