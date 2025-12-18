Advertisement
trendingNow13044756
Hindi Newsक्रिकेटIND vs SA: कोहरे ने लखनऊ के फैंस से छीन लिया मैच का मजा, BCCI पर भड़के लोग, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

IND vs SA: कोहरे ने लखनऊ के फैंस से छीन लिया मैच का मजा, BCCI पर भड़के लोग, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

IND vs SA 4th T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला कोहरे के कारण रद्द हो गया. कोहरे ने लखनऊ के फैंस से मैच का मजा छीन लिया. मैच रद्द होने के बाद हताश लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है. पांच मैचों की इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज में फिलहाल भारत 2-1 से आगे है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 18, 2025, 06:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs SA: कोहरे ने लखनऊ के फैंस से छीन लिया मैच का मजा, BCCI पर भड़के लोग, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

IND vs SA 4th T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला कोहरे के कारण रद्द हो गया. कोहरे ने लखनऊ के फैंस से मैच का मजा छीन लिया. मैच रद्द होने के बाद हताश लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है. पांच मैचों की इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज में फिलहाल भारत 2-1 से आगे है. अब इस सीरीज का फैसला पांचवें और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच में होगा. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांचवां और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला शनिवार 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

BCCI पर भड़के लोग

लखनऊ के क्रिकेट फैंस ने निराशा जताई, क्योंकि कोहरे की वजह से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20 मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हो गया. एक फैन ने कहा, 'मैंने तीन बोरी गेहूं बेचकर मैच देखने आया था. मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए.' एक अन्य फैन ने कहा, 'टिकट और रिफंड मायने नहीं रखते. हम मैच देखना चाहते थे, अपनी इंडियन क्रिकेट टीम को देखना चाहते .' दूसरे फैन ने कहा, 'मेरा दिल टूट गया है.' सोशल मीडिया पर एक फैन ने गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, 'आज की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जमाने में, हम किसी भी शहर, किसी भी महीने का सही मौसम बता सकते हैं, कोहरा, ओस, सब कुछ! तो फिर BCCI कोहरे वाले लखनऊ के इकाना स्टेडियम में सर्दियों में मैच क्यों फिक्स करता है? क्या वे मौसम के पूर्वानुमान को नजरअंदाज करते हैं या क्या? बिल्कुल ब्रेन फेड हो गया है!'

Add Zee News as a Preferred Source

कोहरे ने लखनऊ के फैंस से छीन लिया मैच का मजा

लखनऊ में चौथा टी20 मैच के दौरान तय समय के अनुसार टॉस शाम साढ़े 6 बजे होना था, लेकिन बार-बार निरीक्षण के बाद अंपायर्स ने यहां के हालात को खेलने के अनुरूप नहीं पाया. ऐसे में सीरीज का अगला मैच निर्णायक बन गया है, जो 19 दिसंबर को अहदाबाद में आयोजित होगा. बुधवार को, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में 'बहुत घने कोहरे' के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था. इसके साथ ही राज्य के पूर्वी से पश्चिमी हिस्सों तक 27 जिलों में घने कोहरे के लिए 'येलो अलर्ट' भी जारी किया गया था.

फैंस को घने कोहरे की वजह से मायूस होना पड़ा

लखनऊ पहली बार दिसंबर के महीने में टी20 मैच की मेजबानी करने जा रहा था, लेकिन फैंस को घने कोहरे की वजह से मायूस होना पड़ा है. स्टेडियम में घने कोहरे के बीच फैंस दूसरी तरफ के स्टैंड्स को मुश्किल से देख पा रहे थे. भारतीय टीम सीरीज में फिलहाल 2-1 से लीड हासिल कर चुकी है. टीम इंडिया ने कटक में खेले गए पहले मैच को 101 रन से जीता था, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने न्यू चंडीगढ़ में 51 रन से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली थी. टीम इंडिया ने धर्मशाला में खेले गए सीरीज के तीसरे मुकाबले को 7 विकेट से जीतकर एक बार फिर लीड ले ली. अब टीम इंडिया अंतिम मुकाबले को जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम करना चाहेगी, जबकि मेहमान टीम की कोशिश उस मैच को जीतकर सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म करने की होगी.

टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया का पलड़ा भारी

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. दोनों देशों के बीच साल 2006 से अब तक कुल 34 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें 20 मैच टीम इंडिया ने जीते, जबकि 13 मुकाबले साउथ अफ्रीका ने अपने नाम किए हैं. एक मैच बेनतीजा भी रहा है. भारत ने टी20 क्रिकेट में जुलाई 2024 से 33 पारियों में 15 बार अपने विरोधियों को ऑलआउट किया है. सीरीज के अंतिम मुकाबले में युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका होगा. विराट कोहली ने साल 2016 में 1,614 रन बनाए थे. अगर अभिषेक उस मुकाबले में 47 रन बना लेते हैं, तो वह एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक टी20 रन बनाने वाले भारतीय बन जाएंगे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SA

Trending news

हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
DNA
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
DNA
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
Jawaharlal Nehru
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत
Punjab News
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत
‘पार्टी की छवि न करें खराब’, अभिषेक बनर्जी ने अपने इन सांसदों को क्यों लगा दी फटकार?
tmc news
‘पार्टी की छवि न करें खराब’, अभिषेक बनर्जी ने अपने इन सांसदों को क्यों लगा दी फटकार?
भारत के परमाणु उद्योग में होगी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री! लोकसभा ने पास किया ये बिल
SHANTI Bill 2025
भारत के परमाणु उद्योग में होगी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री! लोकसभा ने पास किया ये बिल
'पता नहीं उनको कहां से जानकारी मिली', चव्हाण के बयान पर बोलीं उद्धव की सांसद
operation sindoor
'पता नहीं उनको कहां से जानकारी मिली', चव्हाण के बयान पर बोलीं उद्धव की सांसद
लोकसभा में G RAM G बिल पेश, महुआ बोलीं- राम का नाम लाकर बना रहे सांप्रदायिक
Parliament Winter Session 2025
लोकसभा में G RAM G बिल पेश, महुआ बोलीं- राम का नाम लाकर बना रहे सांप्रदायिक
कोहरे से ढकेंगे 13 शहर, 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; सर दर्दी बढ़ाएगी सर्दी?
Weather
कोहरे से ढकेंगे 13 शहर, 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; सर दर्दी बढ़ाएगी सर्दी?
संसद में चुपके से ई-सिगरेट का कश लगा रहे थे TMC के ये सांसद? BJP ने जारी किया वीडियो
E-cigarette
संसद में चुपके से ई-सिगरेट का कश लगा रहे थे TMC के ये सांसद? BJP ने जारी किया वीडियो