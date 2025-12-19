Advertisement
trendingNow13046129
Hindi Newsक्रिकेटND vs SA 5th T20I: आखिरी मुकाबला भी तो नहीं चढ़ जाएगा कोहरे की भेंट? अहमदाबाद से आया बड़ा अपडेट, जानिए वहां कैसा है मौसम

ND vs SA 5th T20I: आखिरी मुकाबला भी तो नहीं चढ़ जाएगा कोहरे की भेंट? अहमदाबाद से आया बड़ा अपडेट, जानिए वहां कैसा है मौसम

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज की धूम है. लखनऊ में होने वाला चौथा मैच फॉग के चलते रद्द कर दिया गया था. इससे फैंस काफी निराश हुए थे. अब सीरीज का 5वां यानी आखिरी मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 19, 2025, 09:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs SA 5th T20I Weather Update
IND vs SA 5th T20I Weather Update

IND vs SA 5th T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज की धूम है. लखनऊ में होने वाला चौथा मैच फॉग के चलते रद्द कर दिया गया था. इससे फैंस काफी निराश हुए थे. अब सीरीज का 5वां यानी आखिरी मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है. ऐसे में सवाल है कि क्या ये मुकाबला भी तो कोहरे की भेंट नहीं चढ़ जाएगा? आपके इसी सवाल का जवाब हम लेकर आए हैं. सीरीज में टीम इंडिया फिलहाल 2-1 से आगे है. अब वो आखिरी मैच जीतकर सीरीज को 3-1 से अपने नाम करना चाहेगा, जबकि अफ्रीका के पास 2-2 से बराबरी करने का बढ़िया मौका है.

AccuWeather की रिपोर्ट बता रही है कि 19 दिसंबर यानी आज अहमदाबाद में कोहरे की संभावना नहीं है. इसका मतलब है कि मैच बिना किसी रुकावट के पूरा होगा. आसमान बिल्कुल साफ हैं. शुक्रवार यानी आज वहां का तापमान 16 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. इसलिए मैच पूरे 40 ओवर का ही होगा. इस रिपोर्ट के आने के बाद फैंस ने राहत की सांस ली है. वो अपने चहेते खिलाड़ियों को मैदान पर खेलते हुए देख सकते हैं. रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 100 से 110 के बीच AQI रहेगा, जबकि लखनऊ में चौथे टी20 मैच के दौरान यह 400 के करीब बताया गया था.

अहमदाबाद भारत का वो हिस्सा है, जहां नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ज्यादा ठंड नहीं होती. रोशनी ज्यादा देर तक रहती है. यहां कोहरा और स्मॉग की भी समस्या नहीं होती. यही वजह है कि कई लोग ये मानते हैं कि इस मौसम में इंटरनेशनल क्रिकेट इसी तरफ आयोजित कराना बढ़िया रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

घर में टीम इंडिया के आंकड़े जबरदस्त हैं

अब लौटते हैं मैच पर. तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक 34 टी20 इंटरनेशनल हो चुके हैं. इनमें से भारत ने 20 जीते, जबकि अफ्रीका ने 13 में जीत दर्ज की. 1 मैच का रिजल्ट नहीं निकला. टीम इंडिया अपने घर में लगातार 17 टी20 सीरीज जीत चुकी है. मेन इन ब्लू को आखिरी हार साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया से मिली थी. इसके बाद भारत ने घर में 17 सीरीज खेलीं, जिनमें से 15 जीतीं और 2 ड्रॉ रहीं.

अफ्रीका के लिए करो या मरो वाला मैच

अगर मौजूदा सीरीज की बात करें तो टीम इंडिया 2-1 से आगे है. कटक में खेला गया पहला मैच भारत ने 101 रनों से जीता था. दूसरा मैच मुल्लांपुर में हुआ, जिसमें टीम इंडिया को 51 रन से हार मिली थी. फिर तीसरा मैच धर्मशाला में हुआ, जिसे भारत ने 25 रन से जीता था. चौथा मैच रद्द हुआ, जो लखनऊ में होना था. अब आखिरी मैच अहमदाबाद में होने जा रहा है. अब अगर भारत पांचवां टी20 जीतता है, तो वह सीरीज 3-1 से अपने नाम कर लेगा, जबकि यह मैच अफ्रीका के लिए करो या मरो वाला है. अगर मेहमान टीम जीती तो वो सीरीज को 2-2 से बराबर कर देगी.

ये भी पढ़ें: Unique cricket record: 500+ विकेट, 500+ छक्के और 5000+ रन… नामुमकिन है इस खूंखार बल्लेबाज का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटना!

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SA

Trending news

दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
hazrat sayed bale shah peer dargah
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
Balloon
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
Delhi Blast 2025
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
Shanti Bill
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
Nasir ul Islam
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
indian parliament news
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
BMC elections
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
delhi pollution news
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
Who Global Summit
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते
Atal Bihari Vajapayee
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते