IND vs SA 5th T20I: अहमदाबाद में कौन करेगा ओपनिंग? पांचवें टी20 में बदलने वाला है अभिषेक शर्मा का जोड़ीदार

India vs South Africa 5th T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला शुक्रवार (19 दिसंबर) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया पहले और तीसरे मैच में जीती थी. साउथ अफ्रीका को दूसरे मुकाबले में सफलता मिली थी. लखनऊ में चौथा मैच कोहरे के कारण रद्द हो गया था. अब सबकी नजर अहमदाबाद टी20 पर है. इसमें भारतीय टीम दो बदलावों के साथ मैदान पर उतर सकती है.

शुभमन गिल को लगी है चोट

शुभमन गिल के पैर में चोट लगने के बाद पूरी तरह फिट होने की उम्मीद नहीं है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट को अपने पहले पसंद के ओपनर से आगे देखना पड़ सकता है. इस स्थिति में सैमसन का नाम पक्का है. अगर गिल शुक्रवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले मैच से बाहर हो जाते हैं, तो विकेटकीपर-बल्लेबाज के टॉप ऑर्डर में अपनी पसंदीदा भूमिका में लौटने की उम्मीद है.

पहली बार सीरीज में खेल सकते हैं सैमसन

सैमसन की वापसी की संभावना पूरी तरह से नई नहीं है. सीरीज के दौरान गिल के पैर में चोट लगने के बाद लखनऊ में चौथे टी20 के लिए उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल किए जाने की पहले से ही काफी चर्चा थी. सैमसन को काफी हद तक उप-कप्तान की जगह लेने और पारी की शुरुआत करने के लिए चुना गया था, यह एक ऐसी भूमिका है जिसमें उन्होंने T20 क्रिकेट में अपनी सबसे लगातार सफलता हासिल की है. सैमसन इस सीरीज में एक बार भी नहीं खेल पाए और उन्हें बाहर बैठना पड़ा. वह अहमदाबाद में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं.

ऐसा होगा बल्लेबाजी क्रम

अभिषेक-संजू के बाद सूर्यकुमार यादव के तीसरे नंबर पर बने रहने की उम्मीद है. कप्तान ने कहा है कि उनका खराब फॉर्म फॉर्म से ज्यादा टाइमिंग की बात है और आखिरी टी20 उन्हें लय वापस पाने का एक और मौका देगा. तिलक वर्मा ने पक्के प्रदर्शन से चौथे नंबर पर अपनी जगह पक्की कर ली है. शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या और जितेश शर्मा मिडिल-ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालेंगे, जिससे टीम में गहराई और तेजी आएगी.

बुमराह का खेलना पक्का नहीं

बॉलिंग डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के स्पिन अटैक को लीड करने की उम्मीद है. बुमराह की मौजूदगी पक्की नहीं है क्योंकि वह निजी कारणों से तीसरा टी20 नहीं खेल पाए थे. वर्कलोड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए भारत अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को फ्रंटलाइन पेसर के तौर पर रख सकता है. सैमसन के लिए अहमदाबाद टी20 सिर्फ एक रिप्लेसमेंट रोल से कहीं ज्यादा हो सकता है. पारी की शुरुआत करने का मौका मिलने से उन्हें मैच का कीमती समय मिलेगा और न्यूजीलैंड सीरीज से पहले उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका संभावित प्लेइंग-11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा.