Advertisement
trendingNow13046112
Hindi Newsक्रिकेटIND vs SA 5th T20I: अहमदाबाद में कौन करेगा ओपनिंग? पांचवें टी20 में बदलने वाला है अभिषेक शर्मा का जोड़ीदार

IND vs SA 5th T20I: अहमदाबाद में कौन करेगा ओपनिंग? पांचवें टी20 में बदलने वाला है अभिषेक शर्मा का जोड़ीदार

India vs South Africa 5th T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला शुक्रवार (19 दिसंबर) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया पहले और तीसरे मैच में जीती थी. साउथ अफ्रीका को दूसरे मुकाबले में सफलता मिली थी. लखनऊ में चौथा मैच कोहरे के कारण रद्द हो गया था.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 19, 2025, 09:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs SA 5th T20I: अहमदाबाद में कौन करेगा ओपनिंग? पांचवें टी20 में बदलने वाला है अभिषेक शर्मा का जोड़ीदार

India vs South Africa 5th T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला शुक्रवार (19 दिसंबर) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया पहले और तीसरे मैच में जीती थी. साउथ अफ्रीका को दूसरे मुकाबले में सफलता मिली थी. लखनऊ में चौथा मैच कोहरे के कारण रद्द हो गया था. अब सबकी नजर अहमदाबाद टी20 पर है. इसमें भारतीय टीम दो बदलावों के साथ मैदान पर उतर सकती है. 

शुभमन गिल को लगी है चोट

शुभमन गिल के पैर में चोट लगने के बाद पूरी तरह फिट होने की उम्मीद नहीं है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट को अपने पहले पसंद के ओपनर से आगे देखना पड़ सकता है. इस स्थिति में सैमसन का नाम पक्का है. अगर गिल शुक्रवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले मैच से बाहर हो जाते हैं, तो विकेटकीपर-बल्लेबाज के टॉप ऑर्डर में अपनी पसंदीदा भूमिका में लौटने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

पहली बार सीरीज में खेल सकते हैं सैमसन

सैमसन की वापसी की संभावना पूरी तरह से नई नहीं है. सीरीज के दौरान गिल के पैर में चोट लगने के बाद लखनऊ में चौथे टी20 के लिए उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल किए जाने की पहले से ही काफी चर्चा थी. सैमसन को काफी हद तक उप-कप्तान की जगह लेने और पारी की शुरुआत करने के लिए चुना गया था, यह एक ऐसी भूमिका है जिसमें उन्होंने T20 क्रिकेट में अपनी सबसे लगातार सफलता हासिल की है. सैमसन इस सीरीज में एक बार भी नहीं खेल पाए और उन्हें बाहर बैठना पड़ा. वह अहमदाबाद में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं.

ऐसा होगा बल्लेबाजी क्रम

अभिषेक-संजू के बाद सूर्यकुमार यादव के तीसरे नंबर पर बने रहने की उम्मीद है. कप्तान ने कहा है कि उनका खराब फॉर्म फॉर्म से ज्यादा टाइमिंग की बात है और आखिरी टी20 उन्हें लय वापस पाने का एक और मौका देगा. तिलक वर्मा ने पक्के प्रदर्शन से चौथे नंबर पर अपनी जगह पक्की कर ली है.  शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या और जितेश शर्मा मिडिल-ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालेंगे, जिससे टीम में गहराई और तेजी आएगी.

ये भी पढ़ें: IPL Controversy: पंजाब किंग्स के साथ हो गया फ्रॉड? हेड कोच रिकी पोंटिंग के 'जिगरी' दे दिया धोखा, ऑक्शन में ले उड़ा 8.6 करोड़

बुमराह का खेलना पक्का नहीं

बॉलिंग डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के स्पिन अटैक को लीड करने की उम्मीद है. बुमराह की मौजूदगी पक्की नहीं है क्योंकि वह निजी कारणों से तीसरा टी20 नहीं खेल पाए थे. वर्कलोड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए भारत अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को फ्रंटलाइन पेसर के तौर पर रख सकता है. सैमसन के लिए अहमदाबाद टी20 सिर्फ एक रिप्लेसमेंट रोल से कहीं ज्यादा हो सकता है. पारी की शुरुआत करने का मौका मिलने से उन्हें मैच का कीमती समय मिलेगा और न्यूजीलैंड सीरीज से पहले उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा.

ये भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप टीम का असली दावेदार... नहीं हुआ सेलेक्शन तो होगा अन्याय! गेंदबाजों में फैलाता है दहशत

भारत बनाम साउथ अफ्रीका संभावित प्लेइंग-11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

India vs South Africa

Trending news

दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
hazrat sayed bale shah peer dargah
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
Balloon
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
Delhi Blast 2025
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
Shanti Bill
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
Nasir ul Islam
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
indian parliament news
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
BMC elections
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
delhi pollution news
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
Who Global Summit
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते
Atal Bihari Vajapayee
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते