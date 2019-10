IND vs SA: फाफ डु प्लेसिस ने जताया भरोसा, टर्निंग पिच का दमदार तोड़ है उनके पास

नई दिल्ली: गांधीै जंयती पर भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच टेस्ट सीरीज बुधवार से शुरू हो रही है. विशाखापत्तनम टेस्ट मैच के लिए दोनों ही टीमें तैयार हैं. टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है तो वहीं दक्षिण अफ्रीका भी अपनी युवा टीम के साथ तैयार है. मेहमान टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसिस (Faf du Plessis)) का मानना है की उनकी टीम भारत के हालातों की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है. फाफ ने कहा कि अगर टर्निंग ट्रैक मिला तो उनके पास इसका भी जवाब केशव महाराज (Keshav Mahara) के तौर पर है.

टर्निंग ट्रैक को लेकर यह है टीम इंडिया की तैयारी

भारतीय पिचों को स्पिनर्स के लिए मददगार माना जाता है. टीम इंडिया ने इसलिए प्लेइंग इलेवन में जडेजा के अलावा आर अश्विन के रूप में फुल टाइम स्पिनर को भी शामिल किया है. हालाकि टीम इंडिया इस मैच में केवल दो स्पिनर्स के साथ ही उतर रही है. इसके बाद भी सभी का मानना है की मैच में स्पिनर्स अहम भूमिका निभाएंगे. टीम में हनुमा विहारी से भी अतिरिक्त स्पिनर के तौर पर गेंदबाजी कराई जा सकती है. इस लिहाज से टीम इंडिया ने स्पिन पर एक तरह से पूरा जोर दिया है.

केशव महाराज होंगे एक्स फैक्टर

फाफ ने विशाखापत्तनम में मैच से पूर्व संध्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "पिछली सीरीज में हमने दखा है कि गेंद स्पिन हो होती है. मुझे लगता है कि है कि गेंदबाज के तौर पर हमारे पास केशव महाराज हैं जो दुनिया के बढ़िया स्पिनर्स में से एक हैं. इसलिए वे भारत के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती होंगे अगर स्पिन ने मैच में अपनी भूमिका निभाई" खुद केशव भी सीरीज से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं.

"Ashwin has got a lot of variations and Jadeja keeps it simple but the key is consistency."

Keshav Maharaj hopes to replicate the consistency of India's experienced spin twins.https://t.co/nVvm4sEhRZ

— ICC (@ICC) October 1, 2019