IND vs SA: धर्मशाला T20 रद्द होने से फैंस का BCCI पर फूटा गुस्सा, पूछे ये सवाल

नई दिल्ली: आखिर जिसका डर था वही हुआ. रविवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया. मीडिया में दिए गए लगभग हर प्रीव्यू में इस बात की आशंका जताई जा रही थी बारिश मैच का मजा किरकिरा कर सकती है, लेकिन बारिश ने मैच में खलल तो डाला लेकिन यह खलल ऐसा डाला कि मैच दो घंटे के अंदर ही रद्द हो गया. मैच के रद्द होने से फैंस ने अपनी सारी नाराजगी बीसीसीआई (BCCI) पर उतार दी. फैंस ने बीसीसीआई (BCCI) की प्लानिंग पर सवाल उठाते हुए कई सवाल खड़े किए.

किसी को भी उम्मीद नहीं थी मैच इस तरह से रद्द होगा. दो दिन पहले बारिश तो हो रही थी लेकिन दिन में नहीं रात को. इस वजह से टीम इंडिया का एक प्रैक्टिस सेशन भी रद्द हो गया. इसके बाद रविवार को दोपहर को दिन में तीन बजे के आसपास तेज बारिश ने मैदान में पानी भर दिया. बारिश टॉस से कुछ समय पहले रुकी जिसके बाद ग्राउंड स्टाफ पानी निकालने में जुटा रहा. लेकिन टॉस के ठीक पहले बारिश शुरू हो गई जो शाम सात बजे के बाद तेज होने लगी. बाद में बारिश इतनी तेज हुई कि मैच शुरू होने के समय के डेढ़ घंटे बाद ही मैच रद्द कर दिया गया.

The rains continue and the match has officially been called off. See you in Chandigarh for the 2nd T20I #INDvSA pic.twitter.com/BjZ9Y7QAf2 — BCCI (@BCCI) September 15, 2019

फैंस के सबसे बड़ा ऐतराज इस बात पर था कि बीसीसीआई (BCCI) ने मौसम को देखते हुए धर्मशाला में मैच क्यों नहीं रखा. इसके अलावा भी कई और सवाल बीसीसीआई के रवैये पर उठाए गए. सोशल मीडिया पर जैसे ही बीसीसीआई ने मैच रद्द होने की घोषणा की फैंस ने उसे जम कर ट्रोल कर दिया.

Bcci ko aisi jagah match karane ki Kya zaroorat thi jaha barish hai wahin match karao — Arkam Khan (@ArkamTiger) September 15, 2019

Who the hell scheduled this series in north india in september?? It should be start from south India where retreating monsoon pours drizzle in mid october to november. While north India get rain till last september. Bakwas BCCI — GsRathore (@GsRatho81625083) September 15, 2019

What is use of hefty salaries paid to @BCCI officials to schedule events, this is just common sense that monsoon is seeing off, what the logic to organise starting few matches in North India ? — Satyam Singh (@MyFreakyTweets) September 15, 2019

एक फैन ने यह भी पूछा कि मैच को रद्द करने की क्या जल्दी थी.

How can a Match be abandoned if the cut time was 21:46? #INDvSA — Aditya Saha (@adityakumar480) September 15, 2019

दोनों देशों के बीच यह छठी सीरीज है. भारत में यह दूसरी टी20 सीरीज होगी. भारत में इससे पहले दोनों देशों के बीच 2015 में तीन टी20 मैचों की सीरीज खेली गई थी जिसे मेहमान टीम ने 2-0 से जीता था. उसमें एक मैच बारिश के कारण रद्द करना पड़ा था.