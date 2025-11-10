Advertisement
IND vs SA: भारत में अभी भी चोकर हैं WTC चैंपियंस... 21वीं सदी में जीत का सूखा, रिकॉर्ड देख उड़ जाएंगे होश

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 14 नवंबर को पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा. ये साल साउथ अफ्रीका की टीम के लिए बेहद खास रहा है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में साउथ अफ्रीका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी दमदार टीम को मात देकर खिताबी जीत दर्ज की थी. लेकिन भारत में आज भी अफ्रीका की टीम चोकर साबित हुई है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 10, 2025, 11:40 PM IST
South Africa
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 14 नवंबर को पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा. ये साल साउथ अफ्रीका की टीम के लिए बेहद खास रहा है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में साउथ अफ्रीका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी दमदार टीम को मात देकर खिताबी जीत दर्ज की थी. इस जीत के बाद चोकर का दाग भी मिट गया. लेकिन बात करें भारत की तो यहां आज भी अफ्रीका की टीम चोकर साबित हुई है. 21वीं सदी में साउथ अफ्रीका के लिए भारत में जीत का सूखा है. 

कैसा है रिकॉर्ड?

14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा. दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में होगा. भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-0 से जीत के बाद इस सीरीज में उतर रहा है. दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ खेली थी. दोनों टीमों के बीच खेले गए सभी टेस्ट मैचों में से दक्षिण अफ्रीका ने 44 में से 18 टेस्ट जीते हैं. भारत ने 16 टेस्ट जीते हैं, और 10 मैच ड्रॉ रहे हैं.

मेजबानी में भारत की बादशाहत

भारत में, रिकॉर्ड मेजबान टीम के पक्ष में है. भारत में खेले गए 19 टेस्ट में से भारत ने 11 जीते हैं, दक्षिण अफ्रीका ने पांच जीते हैं जबकि तीन टेस्ट ड्रॉ रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका ने 21वीं सदी में भारत में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है. भारत ने 1996-97 से सात बार दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी की है, जिसमें 21वीं सदी में पांच बार शामिल हैं. 

पिछली बार कब जीता था अफ्रीका?

भारत में अफ्रीका की पिछली जीत को 25 साल बीत चुके हैं. 1999/2000 का दक्षिण अफ्रीका ने भारत का दौरा किया था. उस दौरान कप्तान हैंसी क्रोन्ये की कप्तानी में भारत में टेस्ट सीरीज जीती थी. पहला टेस्ट मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था और दक्षिण अफ्रीका ने चार विकेट से जीत हासिल की थी. बेंगलुरु में दूसरा टेस्ट साउथ अफ्रीका ने एक इनिंग्स और 71 रनों से जीत लिया. जिससे उन्हें सीरीज में 2-0 से जीत मिली. जैक कैलिस सीरीज में सबसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड मिला.

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा.

Ind vs SA

