जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड किया ध्वस्त, 6 साल बाद भारत में हुआ ये बड़ा कारनामा

India vs South Africa Test Cricket: साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से कहर मचा दिया. उन्होंने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अफ्रीकी टीम की पहली पारी में 5 विकेट लेकर सनसनी मचा दी. उन्होंने रियान रिकेल्टन और एडेन मार्करम का विकेट लेकर जोरदार शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने मध्यक्रम के बल्लेबाज टोनी डी जॉर्जी का विकेट चटकाया और फिर सिमोन हार्मर के साथ-साथ केशव महाराज का विकेट लेकर अफ्रीकी टीम की पारी को समेट दिया.

शमी से आगे निकले बुमराह

बुमराह ने 14 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट लिए. इस शानदार गेंदबाजी की बदौलत उन्होंने मोहम्मद शमी को पीछे छोड़ दिया. वह भारत के लिए अब टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाजों में पांचवें स्थान पर आ गए. उन्होंने शमी को पीछे छोड़ दिया. बुमराह के अब 51 टेस्ट मैचों की 96 पारियों में 231 विकेट हो गए हैं. शमी ने 64 टेस्ट मैचों की 122 पारियों में 229 विकेट लिए हैं. वह अब कपिल देव, ईशांत शर्मा, जहीर खान और जवागल श्रीनाथ से पीछे हैं.

भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर

कपिल देव- 131 टेस्ट- 434 विकेट

ईशांत शर्मा- 105 टेस्ट- 311 विकेट

जहीर खान- 92 टेस्ट- 311 विकेट

जवागल श्रीनाथ- 67 टेस्ट- 236 विकेट

जसप्रीत बुमराह- 51 टेस्ट- 231 विकेट

सबसे ज्यादा फाइफर लेने वाले भारतीय

बुमराह ने 16वीं बार टेस्ट मैचों में फाइफर (एक पारी में 5 या उससे अधिक विकेट) लिया है. इस मामलेमें भागवत चंद्रशेखर के बराबर पहुंच गए हैं. रविचंद्रन अश्विन ने टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा 37 फाइफर लिए हैं. उनके बाद अनिल कुंबले (35), हरभजन सिंह (25) और कपिल देव (23) का नंबर आता है.

6 साल में पहली बर हुआ ऐसा

जसप्रीत बुमराह 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ इसी मैदान पर खेले गए डे-नाइट टेस्ट मैच में इशांत शर्मा के बाद भारत की जमीन पर किसी टेस्ट मैच के पहले दिन पांच विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज हैं. वह मैच पिंक बॉल से खेला गया था. लाल गेंद से खेले गए टेस्ट मैच में ऐसा करने वाले पिछले गेंदबाज डेल स्टेन थे, जिन्होंने 2008 में अहमदाबाद में यह कारनामा किया था. बता दें कि मैट हेनरी ने पिछले साल बेंगलुरु टेस्ट के दूसरे दिन पांच विकेट लिए थे, जब पहले दिन का पूरा खेल बारिश की भेंट चढ़ गया था.