Advertisement
trendingNow13003756
Hindi Newsक्रिकेट

जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड किया ध्वस्त, 6 साल बाद भारत में हुआ ये बड़ा कारनामा

India vs South Africa Test Cricket: साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से कहर मचा दिया. उन्होंने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अफ्रीकी टीम की पहली पारी में 5 विकेट लेकर सनसनी मचा दी. उन्होंने रियान रिकेल्टन और एडेन मार्करम का विकेट लेकर जोरदार शुरुआत की.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 14, 2025, 04:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड किया ध्वस्त, 6 साल बाद भारत में हुआ ये बड़ा कारनामा

India vs South Africa Test Cricket: साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से कहर मचा दिया. उन्होंने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अफ्रीकी टीम की पहली पारी में 5 विकेट लेकर सनसनी मचा दी. उन्होंने रियान रिकेल्टन और एडेन मार्करम का विकेट लेकर जोरदार शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने मध्यक्रम के बल्लेबाज टोनी डी जॉर्जी का विकेट चटकाया और फिर सिमोन हार्मर के साथ-साथ केशव महाराज का विकेट लेकर अफ्रीकी टीम की पारी को समेट दिया.

शमी से आगे निकले बुमराह

बुमराह ने 14 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट लिए. इस शानदार गेंदबाजी की बदौलत उन्होंने मोहम्मद शमी को पीछे छोड़ दिया. वह भारत के लिए अब टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाजों में पांचवें स्थान पर आ गए. उन्होंने शमी को पीछे छोड़ दिया. बुमराह के अब 51 टेस्ट मैचों की 96 पारियों में 231 विकेट हो गए हैं. शमी ने 64 टेस्ट मैचों की 122 पारियों में 229 विकेट लिए हैं. वह अब कपिल देव, ईशांत शर्मा, जहीर खान और जवागल श्रीनाथ से पीछे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर

कपिल देव- 131 टेस्ट- 434 विकेट
ईशांत शर्मा- 105 टेस्ट- 311 विकेट
जहीर खान- 92 टेस्ट- 311 विकेट
जवागल श्रीनाथ- 67 टेस्ट- 236 विकेट
जसप्रीत बुमराह- 51 टेस्ट- 231 विकेट

ये भी पढ़ें: IND vs SA: नंबर-3 पर प्रयोग से गौतम गंभीर चौतरफा घिरे, पूर्व ओपनर का फूटा गुस्सा, टीम मैनेजमेंट को लताड़ा

सबसे ज्यादा फाइफर लेने वाले भारतीय

बुमराह ने 16वीं बार टेस्ट मैचों में फाइफर (एक पारी में 5 या उससे अधिक विकेट) लिया है. इस मामलेमें भागवत चंद्रशेखर के बराबर पहुंच गए हैं. रविचंद्रन अश्विन ने टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा 37 फाइफर लिए हैं. उनके बाद अनिल कुंबले (35), हरभजन सिंह (25) और कपिल देव (23) का नंबर आता है.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: कोलकाता नाइटराइडर्स में हुई महान बॉलर की एंट्री, शाहरुख खान की टीम ने सौंप दी बड़ी जिम्मेदारी

6 साल में पहली बर हुआ ऐसा

जसप्रीत बुमराह 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ इसी मैदान पर खेले गए डे-नाइट टेस्ट मैच में इशांत शर्मा के बाद भारत की जमीन पर किसी टेस्ट मैच के पहले दिन पांच विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज हैं. वह मैच पिंक बॉल से खेला गया था. लाल गेंद से खेले गए टेस्ट मैच में ऐसा करने वाले पिछले गेंदबाज डेल स्टेन थे, जिन्होंने 2008 में अहमदाबाद में यह कारनामा किया था. बता दें कि मैट हेनरी ने पिछले साल बेंगलुरु टेस्ट के दूसरे दिन पांच विकेट लिए थे, जब पहले दिन का पूरा खेल बारिश की भेंट चढ़ गया था.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs South Africa

Trending news

Bihar Election Result 2025: बिहार में क्यों बुझ गई 'लालटेन'? हार के 5 बड़े फैक्टर
bihar
Bihar Election Result 2025: बिहार में क्यों बुझ गई 'लालटेन'? हार के 5 बड़े फैक्टर
फ्लावर समझे क्या, फायर निकली LJP,लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में तेज हुई 'चिराग' की लौ
bihar chunav 2025
फ्लावर समझे क्या, फायर निकली LJP,लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में तेज हुई 'चिराग' की लौ
बिहार में NDA की सुनामी, महागठबंधन का सूपड़ा साफ, लेकिन राहुल गांधी कहां हैं?
bihar chunav 2025
बिहार में NDA की सुनामी, महागठबंधन का सूपड़ा साफ, लेकिन राहुल गांधी कहां हैं?
गुरू के धाम का दर्शन करने पाकिस्तान गईं सरबजीत आखिर हैं कहां? अबतक सुराग भी न मिला
Kapurthala
गुरू के धाम का दर्शन करने पाकिस्तान गईं सरबजीत आखिर हैं कहां? अबतक सुराग भी न मिला
महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में जीती एनडीए? विपक्ष का बड़ा आरोप
Bihar election results 2025
महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में जीती एनडीए? विपक्ष का बड़ा आरोप
Bihar Election 2025 Results: बिहार में हर तरफ NDA का जलवा; जानिए जीत के 5 बड़े कारण
bihar
Bihar Election 2025 Results: बिहार में हर तरफ NDA का जलवा; जानिए जीत के 5 बड़े कारण
शाह-नीतीश के आंकड़े भी हुए फेल, सिर्फ इस शख्स ने बताए थे बिहार के सबसे सटीक आंकड़े
bihar chunav 2025
शाह-नीतीश के आंकड़े भी हुए फेल, सिर्फ इस शख्स ने बताए थे बिहार के सबसे सटीक आंकड़े
UAE से घसीटकर लाया गया भगोड़ा जगदीश पुनेठा, जानिए दिल्ली तक लाने का कानूनी प्रोसिजर
Jagdish Punetha
UAE से घसीटकर लाया गया भगोड़ा जगदीश पुनेठा, जानिए दिल्ली तक लाने का कानूनी प्रोसिजर
नगरोटा में BJP की जीत: कौन हैं देवयानी राणा, पिता की मौत के बाद राजनीति में रखा कदम
Devyani Rana
नगरोटा में BJP की जीत: कौन हैं देवयानी राणा, पिता की मौत के बाद राजनीति में रखा कदम
दिल्ली धमाके से जुड़े डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, आतंकवाद के खात्मे का दिया संदेश
Delhi blast
दिल्ली धमाके से जुड़े डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, आतंकवाद के खात्मे का दिया संदेश