Ind vs SA: भारत दौरे से बाहर हुआ दक्षिण अफ्रीका का यह धाकड़ पेसर

जोहानिसबर्ग: दक्षिण अफ्रीका के पेसर कगिसो रबाडा चोटिल होने की वजह से भारत के दौरे से बाहर हो गए हैं. इसके अलावा ये रबाडा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 3 मैचों की वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका मार्च के महीने में 3 वनडे मैच खेलने आएगी, लेकिन रबाडा का बाहर होना प्रोटियाज टीम के लिए बड़ा झटका है. क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने रबाडा को लेकर मीडिया में आधिकारिक बयान जारी किया है.

#BreakingNews Proteas paceman, Kagiso Rabada has sustained a groin strain & will take no further part in the Australia tour to South Africa & has been further ruled out of the team’s subsequent tour to India starting early next month. No replacement has been named as yet.#Thread pic.twitter.com/zxEGMjvGug

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) February 28, 2020