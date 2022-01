IND vs SA: कप्तान KL Rahul से हुई बड़ी गलती! अंपायर ने दी वॉर्निंग तो सरेआम मांगनी पड़ गई माफी

नई दिल्ली: टीम इंडिया इस वक्त साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में भिड़ रही है. इस मैच में टीम इंडिया ने पहली पारी में खराब बल्लेबाजी की. जिसके कारण पूरी भारतीय टीम सिर्फ 202 रनों पर ऑलआउट हो गई. हालांकि पहली पारी में टीम के कप्तान केएल राहुल ने शानदार हाफ सेंचुरी लगाई. लेकिन इसी मैच में केएल राहुल से एक ऐसी गलती भी हो गई जिसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी.

पहले दिन लंच से पहले जब टीम इंडिया बल्लेबाजी कर रही थी तो केएल राहुल से एक बड़ी गलती हो गई. दरअसल पारी के 5वें ओवर में कगिसो रबाडा गेंदबाजी कर रहे थे. ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल रबाडा के एक्शन लेते ही तुरंत पीछे हट गए. ऐसा लग रहा था कि राहुल इस गेंद को खेलने के लिए तैयार नहीं थे. हालांकि राहुल ने रबाडा को काफी देरी से रोका. जिसके बाद उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी.

Marais is a sweet guy #INDvSA. As is the stand-in captain pic.twitter.com/KVQNqUPt06

— Benaam Baadshah (@BenaamBaadshah4) January 3, 2022