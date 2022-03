IND vs SA: 1 नो बॉल ने तोड़ा करोड़ों भारतीयों का दिल, वर्ल्ड कप से बाहर हुई महिला टीम

नई दिल्ली: महिला वर्ल्ड कप 2022 के आखिरी लीग मैच में साउथ अफ्रीका ने भारतीय महिला टीम को 3 विकेट से हरा दिया. यह रोमांचक मुकाबला आखिरी ओवर तक चला, लेकिन भारतीय टीम जीत दर्ज नहीं कर पाई. इस हार के साथ ही भारतीय टीम वर्ल्ड कप की रेस से बाहर हो गई है. भारतीय कप्तान मिताली राज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना और कप्तान मिताली राज की शानदार पारियों की मदद से भारत ने इस करो या मरो के मैच में सात विकेट पर 274 रन बनाए.

साउथ अफ्रीका को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 7 रन चाहिए थे. दूसरी गेंद पर भारतीय बल्लेबाज त्रिशा चेट्टी रन आउट हो गई. पांचवीं गेंद पर हरमनप्रीत कौर ने शबमिन इसमाइल का शानदार कैच पकड़ा, लेकिन ये नो बॉल हो गई, जिससे भारतीय टीम विकेट नहीं मिला. साउथ अफ्रीका को आखिरी दो गेंदों में जीतने के लिए दो रन चाहिए थे. साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा रन लौरा वोल्वार्ट ने 80 रन बनाए. लारा डूडल ने 49 रन बनाए, उन्हें राजेश्वरी गायकवाड़ ने आउट किया. मिनोन डु प्रेज ने 50 रन बनाए. भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट राजेश्वरी गायकवाड़ ने 2 विकेट लिए. उन्होंने 10 ओवर में 61 रन दिए. वहीं, हरमनप्रीत कौर ने 8 ओवर में 2 विकेट लिए. साउथ अफ्रीका की तीन बल्लेबाज रन आउट हुईं.

