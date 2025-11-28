Advertisement
trendingNow13021282
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs SA ODI Series Match Timings: 30 नवंबर को कितने बजे से शुरू होगा मैच? नोट कर लीजिए टाइमिंग, वरना मिस कर देंगे मुकाबला

IND vs SA ODI Match Time: भारत और साउथ अफ्रीका सीरीज वनडे मैचों की सीरीज का मंच तैयार है. इस सीरीज में कुल 3 मैच होना है. टीम इंडिया ये सीरीज अपने घर में खेल रही है. आइए मैचों का शेड्यूल और टाइमिंग के बारे में जान लेते हैं.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 28, 2025, 10:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs SA ODI Series Match Timings
IND vs SA ODI Series Match Timings

IND vs SA ODI Series Match Timings: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर से होने जा रहा है. लाखों-करोड़ों फैंस इस सीरीज का इंतजार कर रहे हैं. शेड्यूल पहली ही जारी कर दिया गया था. अब फैंस के लिए सबसे जरूरी बात ये कि आखिर मुकाबले कितने बजे से शुरू होंगे? इस आर्टिकल में हम आपके इसी सवाल का जवाब लेकर आए हैं, क्योंकि अक्सर समय की जानकारी न होने के कारण कई फैंस रोमांचक मुकाबले मिस कर देते हैं, इसलिए यहां इस वनडे सीरीज की पूरी डिटेल दी गई है. शुभमन गिल चोटिल हैं, इसलिए केएल राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया वनडे सीरीज खेलने उतरेगी. विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी हुई, जो बतौर बल्लेबाज भी जलवा दिखाएंगे.

तीन मुकाबलों की यह वनडे सीरीज भारत के लिए काफी अहम मानी जा रही है. टीम इंडिया 30 नवंबर को रांची में पहला मैच खेलेगी. इसके बाद 3 दिसंबर को रायपुर और 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में मुकाबले होंगे. सीरीज से पहले टीम के खिलाड़ी एक-एक करके वेन्यू पर पहुंच रहे हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा रांची पहुंच चुके हैं. टेस्ट सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया वनडे में दमदार वापसी करना चाहेगी. वहीं अफ्रीकी टीम भी भारत को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है.

IND vs SA वनडे सीरीज के मैच कितने बजे शुरू होंगे?

सीरीज के सभी तीन मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे. टॉस दोपहर 1:00 बजे होगा. पहली गेंद दोपहर 1:30 बजे फेंकी जाएगी. मैच खत्म होने का अनुमानित समय रात 10:00 बजे के आसपास है, क्योंकि ये 50-50 ओवर के मैच हैं, इसलिए रात तक मुकाबले चलेगा. ऐसे में मैच मिस न हो, इसलिए आपको टाइमिंग याद रखना जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत vs साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल (India vs South Africa ODI series schedule)

पहला वनडे- 30 नवंबर स्थान: जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम, रांची

दूसरा वनडे- 3 दिसंबर स्थान- रायपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम

तीसरा वनडे- 6 दिसंबर स्थान- एसीए-वीडीसीए स्टेडियम, विशाखापट्टनम

भारत की टीम (Team India for the ODI series against South Africa)

विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, नीतीश कुमार रेड्डी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SA

Trending news

हम कुछ ज्यादा ही...राहुल गांधी को बताई गईं बिहार में बड़ी हार की 3 बड़ी वजहें
Bihar News
हम कुछ ज्यादा ही...राहुल गांधी को बताई गईं बिहार में बड़ी हार की 3 बड़ी वजहें
'धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर या...', कौन संभालेगा BJP के नए अध्यक्ष की कमान
BJP New President
'धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर या...', कौन संभालेगा BJP के नए अध्यक्ष की कमान
17 बार उड़ाई मुगलों की धज्जियां! जंग के लिए इस हिंदू योद्धा ने मोड़ा नदियों का रुख
lachit barphukan
17 बार उड़ाई मुगलों की धज्जियां! जंग के लिए इस हिंदू योद्धा ने मोड़ा नदियों का रुख
कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
mughal throne
कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी
Karnataka News
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
rare earth magnets
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
congress
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
delhi bomb blast news
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
Kunal Kamra
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
Abdul Rashid Sheikh
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल