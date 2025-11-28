IND vs SA ODI Series Match Timings: 30 नवंबर को कितने बजे से शुरू होगा मैच? नोट कर लीजिए टाइमिंग, वरना मिस कर देंगे मुकाबला

IND vs SA ODI Series Match Timings: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर से होने जा रहा है. लाखों-करोड़ों फैंस इस सीरीज का इंतजार कर रहे हैं. शेड्यूल पहली ही जारी कर दिया गया था. अब फैंस के लिए सबसे जरूरी बात ये कि आखिर मुकाबले कितने बजे से शुरू होंगे? इस आर्टिकल में हम आपके इसी सवाल का जवाब लेकर आए हैं, क्योंकि अक्सर समय की जानकारी न होने के कारण कई फैंस रोमांचक मुकाबले मिस कर देते हैं, इसलिए यहां इस वनडे सीरीज की पूरी डिटेल दी गई है. शुभमन गिल चोटिल हैं, इसलिए केएल राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया वनडे सीरीज खेलने उतरेगी. विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी हुई, जो बतौर बल्लेबाज भी जलवा दिखाएंगे.

तीन मुकाबलों की यह वनडे सीरीज भारत के लिए काफी अहम मानी जा रही है. टीम इंडिया 30 नवंबर को रांची में पहला मैच खेलेगी. इसके बाद 3 दिसंबर को रायपुर और 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में मुकाबले होंगे. सीरीज से पहले टीम के खिलाड़ी एक-एक करके वेन्यू पर पहुंच रहे हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा रांची पहुंच चुके हैं. टेस्ट सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया वनडे में दमदार वापसी करना चाहेगी. वहीं अफ्रीकी टीम भी भारत को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है.

IND vs SA वनडे सीरीज के मैच कितने बजे शुरू होंगे?

सीरीज के सभी तीन मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे. टॉस दोपहर 1:00 बजे होगा. पहली गेंद दोपहर 1:30 बजे फेंकी जाएगी. मैच खत्म होने का अनुमानित समय रात 10:00 बजे के आसपास है, क्योंकि ये 50-50 ओवर के मैच हैं, इसलिए रात तक मुकाबले चलेगा. ऐसे में मैच मिस न हो, इसलिए आपको टाइमिंग याद रखना जरूरी है.

भारत vs साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल (India vs South Africa ODI series schedule)

पहला वनडे- 30 नवंबर स्थान: जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम, रांची

दूसरा वनडे- 3 दिसंबर स्थान- रायपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम

तीसरा वनडे- 6 दिसंबर स्थान- एसीए-वीडीसीए स्टेडियम, विशाखापट्टनम

भारत की टीम (Team India for the ODI series against South Africa)

विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, नीतीश कुमार रेड्डी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा.