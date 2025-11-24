Advertisement
IND vs SA ODI: Team India को खलेगी इस धुरंधर की कमी, साउथ अफ्रीका पर कहर बनकर टूटता था, रोहित से भी है खतरनाक

IND vs SA ODI सीरीज की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं, लेकिन टीम इंडिया के लिए एक बड़ी चिंता यह है कि इस बार उस बल्लेबाज की कमी खलेगी, जिसने हमेशा साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है. यह खिलाड़ी रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा से भी बेहतर औसत रखता है और अफ्रीकी गेंदबाजों के खिलाफ उसका रिकॉर्ड कमाल का रहा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 24, 2025, 09:14 AM IST
IND vs SA ODI: साउथ अफ्रीका के खिलाफ घोषित हुई भारतीय वनडे टीम में इस वो खिलाड़ी नहीं हैं, जिसका अफ्रीका टीम के खिलाफ वनडे में जबरदस्त प्रदर्शन रहा है. यह खिलाड़ी अफ्रीकी बॉलर्स पर कहर बनकर टूटता था. इसकी वजह है उसकी चोट. ये कोई और नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर हैं, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई वनडे सीरीज के दौरान पसलियों में चोट लग गई थी और फिर उनकी सर्जरी हुई. फिलहाल अय्यर रिहैब पर हैं. जब हम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुए वनडे मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट देखते हैं तो मौजूदा टीम में दिग्गज विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा जैसे सीनियर खिलाड़ियों के बाद अगर कोई नाम आता है तो वो श्रेयस अय्यर का है.

श्रेयस अय्यर जब-जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में मैदान पर उतरे तो उन्होंने जलवा दिखाया. 2018 से 2023 तक श्रेयस अय्यर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली 11 पारियों में 52.75 की शानदार औसत से 422 रन बनाए हैं, जिसमें उनका एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं. जब-जब वो इस टीम के सामने उतरे, उन्होंने रन बनाकर भारत को मजबूती दी. उनके खेलने का अंदाज और बैकफुट पर मजबूत तकनीक अफ्रीकी पेस अटैक के खिलाफ उन्हें बेहद खतरनाक बल्लेबाज बनाती है.

मौजूदा स्क्वाड में शामिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

विराट कोहली- 31 मैचों में 65 की औसत से 1504 रन बनाए हैं, जिनमें 5 शतक 8 फिफ्टी शामिल हैं.

रोहित शर्मा- 26 वनडे मैचों में 33.58 की औसत से 806 रन बनाए हैं, जिनमें 3 शतक और 2 फिफ्टी शामिल हैं.

रवींद्र जडेजा- इस स्टार ने अब तक 32 मैच खेले और 3 फिफ्टी के दम पर 28.50 की औसत से 741 रन बनाए.

श्रेयस अय्यर- अब तक 11 मैच खेले, जिनें 52.75 की औसत से 422 रन बनाए, इसमें 1 शतक और 3 फिफ्टी हैं.

टीम इंडिया को खलेगी श्रेयस अय्यर की कमी

अगर आंकड़ों की बात करें तो मौजूदा भारतीय टीम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ श्रेयस अय्यर का औसत केवल विराट कोहली से कम है. वो रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा जैसे स्टार खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा आगे खड़े हैं. मतलब ये कि जिस तरह से अय्यर ने अफ्रीकी बॉलर्स की धुनाई की वैसा रोहित शर्मा और जडेजा भी नहीं कर सके हैं. यही वजह है कि इस बार जब भारत अफ्रीका के खतरनाक गेंदबाजों का सामना करेगा, तो टीम में अय्यर की कमी महसूस होगी. क्योंकि उनकी मौजूदगी न केवल भारतीय बल्लेबाजी को मजबूती देती, बल्कि मध्यक्रम को स्थिरता और मैच में तेजी लाने वाली क्षमता भी प्रदान करती.

