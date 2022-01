IND-SA मैच में अंपायर ने फिर कर दी बड़ी गलती, Not Out बैट्समैन को जाना पड़ा पवेलियन

Rassie van der Dussen Wicket, नई दिल्ली: टीम इंडिया इस वक्त साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में भिड़ रही है. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की पारी के दौरान एक नया बवाल देखने को मिला. बता दें कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रस्सी वैन डर डुसेन (Rassie van der Dussen) के आउट होने पर सोशल मीडिया पर काफी बहस छिड़ गई है. इस विवाद में बड़े-बड़े दिग्गज भी बहस में अब उतर आए हैं.

दरअसल हुआ यूं कि दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज रस्सी वैन डर डुसेन (Rassie van der Dussen) लंच से ठीक पहले शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) की गेंद पर आउट हो गए. बता दें कि शार्दुल की गेंद पर रस्सी वैन डर डुसेन के बल्ले का एज लगा और गेंद ऋषभ पंत के हाथों में पहुंच गई. अंपायर ने बल्लेबाज को आउट दिया और वो तुरंत पवेलियन लौट गया. हालांकि रीप्ले में देखा गया कि गेंद पंत के दस्तानों में पहुंचने से पहले ही एक टप्पा ले चुकी थी. अब इसी बात पर बवाल खड़ा हो गया है कि जब बल्लेबाज औउट था ही नहीं तो उसने मैदान बिना अपील करे ही छोड़ क्यों दिया.

रस्सी वैन डर डुसेन (Rassie van der Dussen) के आउट दिए जाने पर मैदान के बाहर भी बवाल मचने लग गया है. कमेंट्री में बैठे सुनील गावस्कर ने भी हैरानी जताते हुए कहा कि जब बल्लेबाज आउट ही नहीं था तो वो वापस लौटा ही क्यों. इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी रस्सी वैन डर डुसेन के आउट दिए जाने पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं. वैन डर डुसेन अगर आउट ना हुए होते तो साउथ अफ्रीका को वो इस मैच में और ज्यादा मजबूती दे सकते थे.

Just seen the replay of the van der Dussen "catch". Definitely a bump ball. Not sure Pant should have claimed that. He'd already claimed a bump ball earlier in the session. Got to get the batsman back in. #INDvSA #SAvIND

