साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतिहास रचने के करीब रवींद्र जडेजा, खतरे में अश्विन का ये 'प्रचंड' रिकॉर्ड

India vs South Africa Test Series: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 14 नवंबर को शुरू होगी. टीम इंडिया कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस का सामना करेगी. इसके बाद दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से गुवाहाटी के बारसापरा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत की नजर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र में वेस्टइंडीज के बाद अफ्रीकी टीम को हराने पर होगी. वह पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है. अफ्रीकी टीम की बात करें तो वह चौथे स्थान पर है.

टेस्ट सीरीज में जडेजा पर नजर

इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने जोरदार वापसी की. उसने होमग्राउंड पर वेस्टइंडीज का 2 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया. अब उसकी नजर एक और क्लीन स्वीप वाली सीरीज जीत के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति को मजबूत करने पर होगी. इस सीरीज में भारत के दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की नजर एक बड़े रिकॉर्ड पर होगी. वह अपने पूर्व साथी रविचंद्रन अश्विन से आगे निकल सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले स्थान पर अश्विन

जडेजा साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन सकते हैं. अश्विन इस मामले में फिलहाल पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 2025 से 2029 तक साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय मैदानों पर 7 मैचों में 46 विकेट लए. उन्होंने पारी में 5 विकेट 5 बार झटके और मैच में 10 विकेट 1 बार लिया. उनके बाद दूसरे स्थान पर हरभजन सिंह (42) और तीसरे स्थान पर अनिल कुंबले (39) हैं.

ये भी पढ़ें: असंभव: विराट कोहली के 10 महारिकॉर्ड जिनका टूटना नामुमकिन! टाइटल और अवॉर्ड की लिस्ट देख उड़ जाएंगे होश

जडेजा को चाहिए 11 विकेट

जडेजा अगर आगामी सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 11 विकेट हासिल कर लेते हैं तो वह अश्विन से आगे निकल जाएंगे. जडेजा ने अब तक होमग्राउंड पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 7 मैच खेले हैं और इस दौरान 36 विकेट झटके हैं. उन्होंने पारी में 5 विकेट दो बार लिए हैं.

ये भी पढ़ें: साउथ अफ्रीका के खिलाफ रनों का अंबार लगा देगा ये खूंखार बल्लेबाज, धमाकेदार शतक से दे दी चेतावनी, ठोके 156 रन

साउथ अफ्रीका के खिलाफ होमग्राउंड पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय

रविचंद्रन अश्विन- 7 मैच- 46 विकेट

हरभजन सिंह- 7 मैच- 42 विकेट

अनिल कुंबले- 9 मैच- 39 विकेट

रवींद्र जडेजा- 7 मैच- 36 विकेट

जवागल श्रीनाथ- 5 मैच- 21 विकेट