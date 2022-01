IND vs SA: तीसरे दिन भारत की खराब शुरुआत, आधी टीम लौटी पवेलियन

नई दिल्ली: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच जोहानिसबर्ग में खेला जा रहा है. भारत सीरीज में 1-0 से पहले ही आगे है. इस मैच पर भारतीय टीम ने अपना शिकंजा कस लिया है. भारत के स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे शानदार हॉफ सेंचुरी लगाकर क्रीज पर मौजूद हैं. भारत ने मैच में 123 रनों की बढ़त ले ली है.

भारत की दूसरी पारी में ओपनर्स कुछ बड़ा कमाल नहीं दिखा पाए. केएल राहुल सिर्फ 8 रन ही बना सके. वहीं, मयंक अग्रवाल ने 23 रनों का योगदान दिया है. इसके बाद क्रीज पर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने मोर्चा संभाल लिया है. इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तूफानी खेल दिखाते हुए हॉफ सेंचुरी जड़ दी हैं. इन दोनों ने ही मैदान के हर तरफ स्ट्रोक लगाए. पुजारा-रहाणे पर बड़ा स्कोर बनाने की जिम्मेदारी होगी. ताकि भारत साउथ अफ्रीका के सामने बड़ा टारगेट रख सके.

Timely half-centuries from Cheteshwar Pujara and Ajinkya Rahane

Their partnership is now worth more than 100 runs.

Their partnership is now worth more than 100 runs.

