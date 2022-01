IND vs SA: गेंद सीधे स्टंप से टकराई गिल्लियां भी गिरीं, लेकिन फिर भी Shikhar Dhawan नहीं हुए OUT, जानिए वजह

नई दिल्ली: भारतीय टीम इस समय साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज खेल रही है. इस मैच में भारतीय टीम क्लीन स्वीप टालने की कोशिश कर रही है. टीम इंडिया वनडे सीरीज पहले ही हार चुकी है. पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने 31 रन से और दूसरे मैच में 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. इस मैच में एक अजीब करिश्मा देखने को मिला, शिखर धवन ने एक ऐसा शॉट खेला जब गेंद स्टंप पर भी लगी, गिल्लियां भी गिरीं, लेकिन धवन आउट नहीं हुए. आइए जानते हैं, उस वजह के बारे में.

साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को 288 रनों का टारगेट दिया है. शिखर धवन ने इस मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश किया. पारी के 13वें ओवर के दौरान साउथ अफ्रीका गेंदबाज सिगाडा मंगाला एक नो बॉल हो गई. इस गेंद पर भारत ने 3 रन बटोरे. अगली गेंद जो कि फ्री हिट थी. उस पर शिखर धवन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आगे निकल गए और गेंद सीधे स्टंप जा लगी और गिल्लियां भी गिरीं, लेकिन नो बॉल होने की वजह से वह आउट नहीं दिए गए.

शिखर धवन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे मैच में धाकड़ बल्लेबाजी की, जिसके लिए वो जाने जाते हैं. उन्होंने 73 गेंदों में 61 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल है. इस सीरीज के पहले मैच में भी उन्होंने हॉफ सेंचुरी लगाई थी. विराट कोहली ने भी इस मैच में शानदार बल्लेबाजी की और वह नाबाद 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.

