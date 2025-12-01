IND vs SA 1st ODI: हारकर भी महारिकॉर्ड बना गई साउथ अफ्रीका टीम, पहली बार हुआ ये चमत्कार...332 रनों के साथ लिखा इतिहास

IND vs SA 1st ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे रोमांचक रहा. दोनों टीमों ने आखिर तक लड़ाई और टीम इंडिया 17 रनों से बाजी मारने में सफल हुई. टीम इंडिया की जीत से ज्यादा चर्चा अफ्रीकी बैटर्स की है, जिन्होंने कमाल की बल्लेबाज का नजारा पेश किया और मैच को यादगार बना दिया. रोमांचक मुकाबले में सिर्फ 17 रनों से हारने वाली अफ्रीकी टीम ने ऐसा कारनामा करके दिखाया, जो इतिहास में अब तक कोई भी टीम नहीं कर पाई थी.

साउथ अफ्रीका ऐसी पहली टीम बन गई, जिसने टारगेट का पीछा करते हुए 15 रन से कम पर तीन विकेट गंवाने के बाद भी 300+ रन बना डाले. इससे पहले यह उपलब्धि पाकिस्तान के नाम थी, जिसने 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ पहले 3 विकेट 15 रनों के भीतर गंवाने के बाद भी 297 रन बनाए थे, लेकिन अफ्रीका ने पाकिस्तान को पछाड़ दिया और वनडे में 300 प्लस रन बना डाले. वो 332 रनों के पहाड़ तक पहुंचेन वाली पहली टीम बनी है. यह एक महारिकॉर्ड है, जो बताता है कि टॉप ऑर्डर के बिखर जाने के बाद मिडिल ऑर्डर और पुछल्ले बल्लेबाजों ने कमाल किया है.

इन बैटर्स ने किया कमाल

मुकाबले में भारत ने 350 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका के तीन विकेट 15 रन से पहले ही गिर गए थे, जिससे लग रहा था कि टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगी, लेकिन इसके बाद टीम ने शानदार वापसी की और 332 से ज्यादा रन बना दिए. अफ्रीका के लिए मैथ्यू ब्रीजट्के ने 72, मार्को यानसन ने 70 और कॉर्बिन वॉश ने 67 रन की शानदार पारियां खेलीीं. हालांकि ये बल्लेबाज जीत नहीं दिला पाए.

तीसरी बार हुआ ऐसा

यह मैच इसलिए भी खास बन गया, क्योंकि ODI में सिर्फ तीसरी बार हुआ है जब साउथ अफ्रीका ने 15 रन से कम पर तीन विकेट खोने के बाद 200 से ज्यादा रन बनाए हों. इससे पहले 1997 में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ ऐसा हुआ था. जब टीम ने अपने 3 विकेट सिर्फ 7 रन पर गंवा दिए थे और फिर पूरी टीम 212 रनों तक पहुंची थी. साल 2024 में आयरलैंड के खिलाफ अफ्रीका ने पहले 3 विकेट 10 रनों पर खो दिए थे, इसके बाद पूरी टीम 215 तक पहुंची थी.

टीम इंडिया के लिए इन खिलाड़ियों ने किया कमाल

रांची में खेले गए पहले वनडे में भारत की ओर से कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की और चार विकेट लिए. हर्षित राणा ने तीन और अर्शदीप सिंह ने दो विकेट झटके. भारत के लिए बल्ले से विराट कोहली ने 135 रन जोड़े. रोहित शर्मा ने 57 जबकि केएल राहुल ने 60 रनों की उम्दा पारियां खेलीं.

