IND vs SA: रोहित-राहुल बने फैंस के गुस्से का तगड़ा शिकार, ट्रोलर्स ने सोशल मीडिया पर उड़ाई धज्जियां

T20 World Cup 2022 IND vs SA: टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) में टीम इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और केएल राहुल (KL Rahul) एक बार फिर फ्लॉप रहे. साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोनों में से एक भी खिलाड़ी 15 रन का आंकड़ा पार नहीं कर सके. इस खराब खेल के बाद दोनों ही खिलाड़ी सोशल मीडिया पर फैंस के गुस्से का शिकार बने. फैंस ने मीम्स शेयर कर दोनों ही खिलाड़ियों का ट्रोल किया.

रोहित-राहुल फिर रहे बिल्कुल फ्लॉप

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन दोनों ही ओपनर टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाने में नाकाम रहे. इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा 14 गेंदों पर 15 रन ही बना सके, वहीं केएल राहुल (KL Rahul) 14 गेंदों पर 9 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे. दोनों ही बल्लेबाजों के खराब खेल को देखते हुए फैंस ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाला.

सस्ते में विकेट गंवाने के बाद हुए ट्रोल

Still a better opener than KL Rahul and Rohit Sharma @klrahul pic.twitter.com/NMPDzHc46k (@Praveen00135734) October 30, 2022

Seriously bro Kl Rahul only reason for Rohit Sharma bad form , pic.twitter.com/FKjUzPpmAu (@ElangoAKist) October 30, 2022

Rohit Sharma and KL Rahul after playing few balls pic.twitter.com/hf9Xg7D5Zg (@tatyabichumemer) October 30, 2022

सूर्यकुमार यादव ने खेली शानदार पारी

इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाए. टीम इंडिया की ओर से सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) सबसे सफल बल्लेबाज रहे. सूर्यकुमार यादव ने 40 गेंदों पर 68 रनों की पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 6 चौके और 3 छक्के देखने को मिले. सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के अलावा टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा नहीं छु सका.

