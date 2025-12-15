Advertisement
trendingNow13041094
Hindi Newsक्रिकेटIND vs SA T20I: टीम इंडिया ने धर्मशाला में रचा इतिहास....ऑस्ट्रेलिया का महारिकॉर्ड टूटा...इस मामले में बनी नंबर 1

IND vs SA T20I: टीम इंडिया ने धर्मशाला में रचा इतिहास....ऑस्ट्रेलिया का महारिकॉर्ड टूटा...इस मामले में बनी नंबर 1

IND vs SA T20I: 14 दिसंबर की रात टीम इंडिया ने इतिहास रचा. उसने ना सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रही सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाई बल्कि वो कमाल कर दिखाया, जो अभी तक कोई भी टीम नहीं कर पाई थी. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने एक खास मामले में नंबर 1 बनने का काम किया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 15, 2025, 06:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs SA T20I
IND vs SA T20I

IND vs SA T20I: इन दिनों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज की धूम है. पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला धर्मशाला में हुआ, जिसे टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीता. सीरीज 1-1 से बराबरी पर थी, लेकिन धर्मशाला में जीत के साथ भारत ने 2-1 से बढ़त ले ली. इस जीत ने भारत को सिर्फ सीरीज में आगे नहीं किया बल्कि टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया को एक खास लिस्ट में नंबर 1 बना दिया.

धर्मशाला टी20 जीतकर भारत टी20 इंटरनेशनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बन गई है. इससे पहले ये रिकॉर्ड संयुक्त रूप से भारत और ऑस्ट्रेलिया के नाम था, लेकिन अब टीम 20 जीत के साथ कंगारू टीम से आगे निकल चुकी है.

20 जीत के साथ नंबर 1 बना भारत

टीम इंडिया के नाम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में कुल 34 मैचों में 20 जीत दर्ज हो चुकी हैं, उसे 13 मुकाबलों में हार मिली है. एक मैच बेनतीजा रहा है. इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया का नाम दूसरे नंबर पर है, जिसने 19 जीत दर्ज की थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

टी20 इंटरनेशनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत

  • भारत- 20 जीत
  • ऑस्ट्रेलिया- 19 जीत
  • पाकिस्तान- 14 जीत
  • वेस्टइंडीज- 14 जीत
  • इंग्लैंड- 13 जीत

धर्मशाला में दिखा भारत का दबदबा

अगर हम धर्मशाला टी20 की बात करें तो भारत ने पिछले मैच की हार से सबक लेते हुए शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बना ली थी. पहले गेंदबाजी में कमाल किया और फिर बैटिंग में दम दिखाते हुए मैच जीत लिया. भारत ने अफ्रीका को 20 ओवरों में 117 रनों पर समेटा था.सटीक लाइन-लेंथ वाली बॉलिंग के सामने अफ्रीकी बैटर फ्लॉल रहे. टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर 15.5 ओवरों में मैच जीत लिया.

टी20 इंटरनेशनल में किसने जीते सबसे ज्यादा मैच?

इतिहास उठाकर देखें तो टीम इंडिया का टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड शानदार रहा है. भारत ने अब तक कुल 262 टी20 मुकाबले खेले, जिनमें से 180 जीते हैं और 73 में हार मिली. इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने के मामले में भारत नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज है. फिर दूसरे नंबर पर पाकिस्तान टीम है, जिसने 287 मैचों में 166 जीत हासिल की हैं.

ये भी पढ़ें: धर्मशाला में टीम इंडिया की धूम... साउथ अफ्रीका को तीसरे टी20 में हराया, सीरीज में मिली बढ़त

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SA

Trending news

नौसेना में शामिल होगी MH-60 R हेलीकॉप्टर्स की दूसरी स्क्वाड्रन, जानिए खासियत
MH60 R Helicopters
नौसेना में शामिल होगी MH-60 R हेलीकॉप्टर्स की दूसरी स्क्वाड्रन, जानिए खासियत
कौन है मुंबई का रहमान डकैत? BMC चुनाव से पहले शिंदे ने कसा तंज, वायरल है चर्चा
Rehman Dakait
कौन है मुंबई का रहमान डकैत? BMC चुनाव से पहले शिंदे ने कसा तंज, वायरल है चर्चा
दिग्गजों को पछाड़कर नितिन नबीन कैसे बने BJP के नए 'मुखिया'? जानें कैसे पाई कामयाबी
nitin Nabin
दिग्गजों को पछाड़कर नितिन नबीन कैसे बने BJP के नए 'मुखिया'? जानें कैसे पाई कामयाबी
अरुणाचल के पास नया बखेड़ा खड़ा कर रहा चीन? क्या है सैन्य तैयारी के वायरल दावे का सच
china
अरुणाचल के पास नया बखेड़ा खड़ा कर रहा चीन? क्या है सैन्य तैयारी के वायरल दावे का सच
'मजहब पूछकर मारा, गरम रॉड से दागा...', व्यापारी के साथ हुई इस घटना से उबल पड़े ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'मजहब पूछकर मारा, गरम रॉड से दागा...', व्यापारी के साथ हुई इस घटना से उबल पड़े ओवैसी
इजरायल-यूक्रेन कौन सा गेम खेल रहे? दुश्मन देशों को दे रहे झटका, देखकर दुनिया हैरान
war
इजरायल-यूक्रेन कौन सा गेम खेल रहे? दुश्मन देशों को दे रहे झटका, देखकर दुनिया हैरान
हसीना किसी को नहीं उकसा रहीं, चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव, यूनुस सरकार को भारत का जवाब
India Bangladesh tension
हसीना किसी को नहीं उकसा रहीं, चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव, यूनुस सरकार को भारत का जवाब
धुरंधर की आंधी में पाकिस्तान 'धुआं-धुआं', अब ल्यारी की इज्जत बचाने में जुटा पड़ोसी
Dhurandhar Film
धुरंधर की आंधी में पाकिस्तान 'धुआं-धुआं', अब ल्यारी की इज्जत बचाने में जुटा पड़ोसी
चीन-पाक की ‘एयर पार्टनरशिप’ से बढ़ा खतरा, भारत चलने जा रहा अब अपना 'मास्टरस्ट्रोक!
india china news in hindi
चीन-पाक की ‘एयर पार्टनरशिप’ से बढ़ा खतरा, भारत चलने जा रहा अब अपना 'मास्टरस्ट्रोक!
2006 में लड़ा चुनाव, 45 साल में बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष; कौन हैं नितिन नबीन?
nitin Nabin
2006 में लड़ा चुनाव, 45 साल में बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष; कौन हैं नितिन नबीन?