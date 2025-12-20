Advertisement
trendingNow13047232
Hindi Newsक्रिकेटTeam India New Record: टीम इंडिया ने तोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया का ये महारिकॉर्ड, T20I में कर दिया अजेय योद्धा वाला कारनामा

Team India New Record: टीम इंडिया ने तोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया का ये महारिकॉर्ड, T20I में कर दिया 'अजेय योद्धा' वाला कारनामा

Team India New Record: टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया विजय रथ पर सवार है. उसने अपने घर में लगातार सीरीज का एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. 2022 से लेकर अब तक टीम इंडिया ने घर पर एक भी सीरीज नहीं गवाई. उसने नए रिकॉर्ड से ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 20, 2025, 09:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Team India New Record
Team India New Record

Team India New Record: टीम इंडिया विजय रथ पर सवार है. टी20 में उसने पिछले 2 साल से जो किया है, वो काबिले तारीफ है. टी20 विश्व कप 2024 जीतने से पहले से लेकर आज तक ये टीम लगातार टी20 सीरीज जीतती आई है. 19 दिसंबर को उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी मैच 30 रनों से जीता और सीरीज पर 3-1 से कब्जा कर लिया. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम का एक महारिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. भारतीय टीम ने वो मुकाम हासिल कर लिया, जिसका सपना एक टीम देखती है.

ये रिकॉर्ड है अपने घर पर लगातार सबसे ज्यादा बाइलेटरल टी20 सीरीज जीतने का. टीम इंडिया ने 9वीं दफा ये कमाल करते हुए ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ा. ऑस्ट्रेलिया नेअपने घर पर लगातार 8 सीरीज अपने नाम की थीं. टीम इंडिया ने 2022 से लेकर 2025 तक अपने घर में एक भी टी20 सीरीज नहीं गंवाई, जबकि कंगारू टीम ने ऑस्ट्रेलिया ने साल 2006 से लेकर साल 2010 तक अपने घर पर T20I क्रिकेट में लगातार 8 बाइलेटरल सीरीज जीतकर इतिहास रचा था.

2023 के बाद से घर में नहीं हारी टीम इंडिया

दरअसल, टीम इंडिया ने दिसंबर 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज को 1-1 से बराबर किया था. इसके बाद उसने घर में जितनी भी टी20 सीरीज खेलीं, सभी में जीत हासिल की. इस दौरान उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ 4-1, श्रीलंका के खिलाफ 2-0 और अफगानिस्तान के खिलाफ 2-0 से सीरीज जीती. फिर बांग्लादेश को 3-0 से क्लीन स्वीप किया गया, जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3-1 से जीत दर्ज की.

पूरी दुनिया में खेलकर लगातार 8 टी20 सीरीज जीतका रिकॉर्ड

इतना ही नहीं भारत ने टी20 इंटरनेशनल में लगातार 8 सीरीज जीतने का रिकॉर्ड भी बना दिया. ये सीरीज भारत और विदेश में खेलीं गईं. 2024 से लेकर 2025 तक टीम ने यह सभी सीरीज जीतीं और इस दौरान कुल 7 टीमों को मात दी. नीचे पूरी लिस्ट दी गई है.

भारतीय टीम ने जीती लगातार 8 टी20 सीरीज

साउथ अफ्रीका vs भारत (2025)- 5 मैचों की सीरीज पर भारत ने 3-1 से कब्जा किया.

भारत vs ऑस्ट्रेलिया (2025) 5 मैचों की सीरीज को भारत ने 2-1 से जीता.

इंग्लैंड vs भारत (2025)- 5 मैचों की सीरीज को भारत ने 4-1 से जीता.

भारत vs साउथ अफ्रीका (2024)- 4 मैचों की सीरीज 3-1 से अपने नाम की.

बांग्लादेश vs भारत (2024)- 3 मैचों की सीरीज को भारत ने 3-0 से जीता.

भारत vs श्रीलंका (2024)-3 मैचों की सीरीज को भारत ने 2-0 से जीता.

भारत vs जिम्बाब्वे (2024)- 5 मैचों की सीरीज 4-1 से जीती.

अफगानिस्तान vs भारत (2024)- 3 मैचों की सीरीज को भारत ने 2-0 से जीता.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज का लेखा जोखा

टीम इंडिया ने 5 मैचों की इस सीरीज के तीन मैच जीते. पहला मुकाबला कटक में हुआ था, जिसे भारत ने 101 रनों से जीता था दूसरा मैच अफ्रीका ने 51 रनों से अपने नाम किया. तीसरा मुकाबला भारत ने 7 विकेट से जीता. चौथा कोहरे की वजह से रद्द हुआ और आखिरी मैच को टीम इंडिया ने 30 रनों से जीत लिया. यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, जिसमें भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 231 रन बनाए थे, जवाब में अआफ्रीका 201 रनों तक ही पहुंच सकी.

ये भी पढ़ें: T20 WC 2026: टीम इंडिया का ऐलान आज...इन 15 खिलाड़ियों की चमक सकती है किस्मत, बदलेगा कप्तान-उपकप्तान?

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Team India

Trending news

आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
Punjab news
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
Viral News
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
weather update
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
असम में दर्दनाक हादसा! राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकराई, 8 हाथियों की मौत
elephants accident
असम में दर्दनाक हादसा! राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकराई, 8 हाथियों की मौत
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
PM Modi Bengal Visit
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट
bangladesh
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट
दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कर्मचारी को किया निलंबित
delhi airport assault case
दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कर्मचारी को किया निलंबित
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि
pm narendra modi assam visit
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि
हादी की मौत पर बवाल के बाद US ने दी श्रद्धांजलि, हिंदुओं पर अत्याचार पर सब मौन क्यों
DNA
हादी की मौत पर बवाल के बाद US ने दी श्रद्धांजलि, हिंदुओं पर अत्याचार पर सब मौन क्यों
चुपके से रिकॉर्ड किया प्राइवेट वीडियो, गर्लफ्रेंड को दोस्तों से बनवाया हवस का शिकार
MMS
चुपके से रिकॉर्ड किया प्राइवेट वीडियो, गर्लफ्रेंड को दोस्तों से बनवाया हवस का शिकार