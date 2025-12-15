2 शतक 5 फिफ्टी 39 मैचों में 1109 रन...टीम इंडिया को मिला नया चेज मास्टर...धोनी-विराट से भी आगे निकला...गेंदबाजों के लिए बना 'काल'

Team India has found new chase master in T20I: टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया के लिए वो खिलाड़ी मिल गया है, जिसकी भारत को लंबे समय से तलाश थी. 2023 में डेब्यू करने वाला ये खिलाड़ी बेहद कम समय में टीम इंडिया का मैच विनर बन चुका है. बात चाहे पहली पारी में आते ही गेंदबाजों पर कहर बरपाने की हो, या फिर चेज करते हुए मैच जिताने की... यह स्टार हर जगह कमाल कर रहा है. उसके आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो ना सिर्फ दबाव में रन बनाना जानता है बल्कि टारगेट का पीछा करते हुए मैच को फिनिश करना उसकी ताकत बन चुका है. खास बात ये है कि इस खिलाड़ी ने टीम इंडिया के 2 दिग्गज एमएस धोनी और विराट कोहली को भी एक खास मामले में पीछे छोड़ दिया है.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के जिस नए चेज मास्टर की बात हो रही है, वो कोई और नहीं बल्कि तिलक वर्मा हैं. हैदराबाद से आने वाले इस बाएं हाथ के खिलाड़ी ने बेहद कम समय में बड़े-बड़े नामों को पीछे छोड़कर अपनी खास पहचान बना ली है. तिलक ने विराट कोहली और एमएस धोनी जैसे दिग्गजों को भी एक खास मामले में पीछे छोड़ दिया है.

धोनी-कोहली से कैसे आगे निकले तिलक वर्मा?

तिलक वर्मा अब टी20 इंटरनेशनल में टारगेट का पीछा करते हुए कम से कम 500 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सबसे बेहतर औसत वाले खिलाड़ी बन चुके हैं. चेज के दौरान उनका औसत 68.0 का रहा है. इस लिस्ट में विराट कोहली (67.1) और एमएस धोनी (47.71) तिलक से पीछे हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि तिलक मुश्किल हालात में बेहद समझदारी से रन बनाते हैं.

T20I चेज में कम से कम 500 रन बनाने के दौरान सबसे बेस्ट औसत

68.0- तिलक वर्मा*

67.1- विराट कोहली

47.71- एमएस धोनी

45.55- जेपी डुमिनी

44.93- कुमार संगकारा

तिलक वर्मा एक और खास मामले में नंबर 1 पर काबिज हो गए हैं. वो किसी एक टीम के खिलाफ सबसे बेहतरीन औसत के मामले में टॉप पर हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में तिलक ने अब तक 70.50 के औसत से रन किए हैं, जो भारतीय बल्लेबाजों में सबसे बेस्ट आंकड़ा है. इस लिस्ट में किंग कोहली जैसे खिलाड़ी भी उनसे पीछे हैं.

T20I में एक टीम के खिलाफ भारत के लिए सबसे बेस्ट एवरेज

70.50- तिलक वर्मा बनाम SA

70.28- विराट कोहली बनाम

PAK 67.8- विराट कोहली बनाम SL

58.83- केएल राहुल बनाम WI

57.0- विराट कोहली बनाम WI

नंबर 3 पर तिलक के आंकड़े सबसे बेस्ट

तिलक वर्मा डेब्यू के बाद से ही भारत के लिए कभी नंबर 4 तो कभी नंबर 3 पर खेले हैं. नंबर 3 पर उनके आंकड़े सबसे बेस्ट हैं. इस पोजीशन पर बैटिंग करते हुए तिलक ने 14 पारियों में 58.5 की औसत से 468 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 160 से ज्यादा का रहा है, जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि तिलक सिर्फ टिककर खेलने वाले बैटर नहीं बल्कि तेजी से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं.

कैसा है तिलक वर्मा का टी20 करियर?

तिलक वर्मा ने 39 मैचों में 48.22 की औसत से 1109 रन बनाए हैं. स्ट्राइक रेट 142.37 रहा. उन्होंने 5 फिफ्टी और 2 शतक लगाए हैं. तिलक अपने डेब्यू के बाद से ही टी20 में छाए हुए हैं. उनके ये आंकड़े बता रहे हैं कि टी20 में वो टीम इंडिया के अगले सुपरस्टार बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है.