कोलकाता का ईडन गार्डन बना चुनौती का मैदान, क्या कहते हैं भारतीय टीम के आंकड़े, समझें पूरा गणित

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है. सीरीज का पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा. दोनों ही टीमें पहले मैच की तैयारी में जोरो शोरों से लग चुकी हैं. बता दें कि टीम इंडिया का रिकॉर्ड इस मैदान पर कुछ खास नहीं रहा है. यहां मुकाबला जीतने के लिए टीम इंडिया को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है. सीरीज की शुरुआत से पहले आंकड़े सभी को निराश करने वाले हैं. ऐसे में कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर के लिए इस मैदान पर मुकाबला जीत पाना बड़ी ही चैलेंजिंग होगा. आइए जानते हैं क्या कहते हैं आंकड़े...

ईडन गार्डन पर टीम इंडिया

साल 1934 में भारतीय टीम ने ईडन गार्डन पर अपना पहला टेस्ट मैच खेला और अपना आखिरी मुकाबला 2019 में खेला था. गौरतलब है कि इस मैदान पर खेले गए 42 मुकाबलों में भारतीय टीम केवल 13 मुकाबला जीतने में कामयाब रही है. वहीं, 9 में हार जबकि 20 मैच ड्रॉ रहे हैं. इस मैदान पर ज्यादातर मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. हालांकि, विराट कोहली के ने टेस्ट क्रिकेट को खेलना के रवैया पूरी तरह से बदल कर रख दिया. अब टीमें सिर्फ हार और जीत में विश्वास रखती हैं. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम का क्या प्रदर्शन रहता है.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (ईडन गार्डन)

बात करें अगर टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका ईडन गार्डन के बीच खेले मुकाबले के बारे में. तो अभी तक मात्र 3 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 2 और दक्षिण अफ्रीका सिर्फ 1 मैच जीतने में कामयाब रही है. आज से 29 साल पहले दक्षिण अफ्रीका ने यहां जीत हासिल की थी.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका

बता दें कि अभी तक भारतीय टीम की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज ऋषभ पंत की टीम इंडिया में वापसी हुई है. टीम इंडिया काफी मजबूत नजर आ रही है. वहीं, दक्षिण अफ्रीका की टीम कोलकाता पहुंच गई है. 14 नवंबर से पहले टेस्ट की शुरुआत होगी. पहले 2 टेस्ट मैच की सीरीज. फिर दोनों देशों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है.

