IND vs SA 1st Test Weather: कोलकाता में मैच का मजा होगा किरकिरा? बारिश का खतरा या सब 'ऑल इज वेल', यहां जान लें

India vs South Africa Weather and Pitch Report: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के बाद अब टीम इंडिया का अगली टक्कर साउथ अफ्रीका से टेस्ट मैचों में है. दोनों टीमों के बीच दो मैचों की सीरीज खेली जानी है. मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका शानदार फॉर्म में है और उसने पाकिस्तान के खिलाफ पिछड़ने के बाद सीरीज को बराबरी पर समाप्त कराया. दूसरी ओर, इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-2 की बराबरी पर समाप्त कराने के बाद टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज पर 2-0 से जीत हासिल की. ऐसे में आगामी मुकाबलों में दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है.

कड़े मुकाबले की उम्मीद

साउथ अफ्रीका का भारत दौरा दो टेस्ट मैच, तीन वनडे और पांच T20I मैचों का है. साउथ अफ्रीका हाल के दिनों में सभी फॉर्मेट में सबसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीमों में से एक रही है. वे पिछले वनडे और T20 वर्ल्ड कप में क्रमशः सेमी-फाइनलिस्ट और फाइनलिस्ट थे. इस टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर भी कब्जा किया था. ऐसे में फैंस इंटरनेशनल क्रिकेट की इन दो बड़ी टीमों के बीच एक कड़े मुकाबले वाली सीरीज की उम्मीद कर रहे हैं.

ईडन गार्डन्स पिच रिपोर्ट

कोलकाता का ईडन गार्डन्स भारत के उन कुछ पिच में से एक है जो तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है. यहां गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों को मदद मिलती है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह मैच छह साल बाद ईडन गार्डन्स में भारत का पहला टेस्ट मैच है. इस मैदान पर आखिरी मैच 2019 में भारत और बांग्लादेश के बीच पिंक-बॉल मैच था. ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली पहले ही कह चुके हैं कि पिच स्पोर्टिंग होगी और इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से रैंक टर्नर पिच की कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है. ईडन गार्डन के क्यूरेटर ने भी गांगुली की बात से सहमति जताई और कहा कि विकेट अच्छा खेलेगा और मैच के दूसरे हाफ में स्पिन हो सकता है.

कोलकाता में कैसा रहेगा मौसम?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट के लिए मौसम क्रिकेट के लिए एकदम सही रहने की उम्मीद है. तापमान 28 डिग्री के आसपास रहेगा और बारिश का कोई खतरा नहीं है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच अब तक 44 टेस्ट मैच हुए हैं और टीम इंडिया ने 16 जीते हैं. साउथ अफ्रीका को 18 मुकाबलों में जीत मिली है. 10 टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं. भारत में दोनों के बीच अब तक 19 मुकाबले हुए हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 11 जीते हैं और 5 में उसे हार का सामना करना पड़ा है. 3 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं.

पहले टेस्ट के लिए दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उपकप्तान), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप.

साउथ अफ्रीका: तेम्बा बावुमा (कप्तान), जुबैर हमजा, साइमन हार्मर, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जॉर्जी, सेनुरा मुथुसामी, केशव महाराज, एडेन मार्कराम, वियान मुल्डर, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेयेन (विकेटकीपर).