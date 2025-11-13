Advertisement
कोलकाता में साउथ अफ्रीका के लिए 'काल' बनेगा भारत का ये स्टार! शुभमन गिल-गौतम गंभीर का है 'ट्रम्प कार्ड'

India vs South Africa 1st Test Match: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत 24 घंटे के अंदर होनी है. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पहला टेस्ट मैच शुक्रवार (14 नवंबर) को शुरू होगा. टीम इंडिया की नजर इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ सफल टेस्ट सीरीज के बाद एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करने पर है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 13, 2025, 11:14 AM IST
कोलकाता में साउथ अफ्रीका के लिए 'काल' बनेगा भारत का ये स्टार! शुभमन गिल-गौतम गंभीर का है 'ट्रम्प कार्ड'

India vs South Africa 1st Test Match:  भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत 24 घंटे के अंदर होनी है. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पहला टेस्ट मैच शुक्रवार (14 नवंबर) को शुरू होगा. टीम इंडिया की नजर इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ सफल टेस्ट सीरीज के बाद एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करने पर है. नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में इंग्लैंड के कठिन दौरे पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज को भारत 2-2 से बराबर करने में सफल रहा था. इसके बाद जब वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरे पर आई तो वह बुरी तरह 0-2 से हार गई. अब गिल की कप्तानी की एक और परीक्षा अफ्रीकी टीम के खिलाफ होगी.

स्पिनरों का शानदार रिकॉर्ड

कोलकाता में भारत के बड़े-बड़े दिग्गजों ने शानदार प्रदर्शन किया है. इनमें हरभजन सिंह को कौन भूल सकता है. पंजाब के रहने वाले इस महान क्रिकेटर ने ईडन गार्डन्स को अपना दूसरा घर बनाया और बड़े-बड़े बल्लेबाजों का शिकार किया. उन्होंने यहां 7 टेस्ट मैच खेलें और 46 विकेट झटके. 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मशहूर हैट्रिक को कोई नहीं भूल सकता है. उनके बाद महान खिलाड़ी अनिल कुंबले के यहां पर 8 मैचों में 40 विकेट लिए हैं. अब टीम इंडिया को अपने स्पिनरों रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर से वैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद है.

भारत का ट्रम्प कार्ड हो सकता है ये स्पिनर

स्पिनरों के प्रति इस मैदान की पुरानी परंपरा के अनुसार अगला नाम वाशिंगटन सुंदर का हो सकता है. वह दुबले-पतले ऑफ-स्पिनर हैं और विकेट लेने के लिए ड्रिफ्ट और ओवर-स्पिन पर निर्भर रहते हैं. ठीक वैसे ही जैसे हरभजन किया करते थे. सुंदर में कुछ ऐसी खूबियां हैं जिनका फायदा ईडन में हरभजन को मिला. वह अभी हरभजन सिंह के स्तर पर नहीं पहुंचे हैं. यहां तक कि रविचंद्रन अश्विन से भी काफी पीछे हैं. इसके बावजूद ऑफ स्पिन में सुंदर मैच में कप्तान गिल और कोच गौतम गंभीर के ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं.

गेंद और बल्ले से खतरनाक

न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले साल घरेलू सीरीज में उन्होंने 14.12 की औसत से 16 विकेट लेकर सनसनी मचा दी थी. उन्होंने स्पिन के लिए बेहद अनुकूल परिस्थितियों की वजह से कम और अपनी बुद्धि की वजह से ज्यादा सफलताएं हासिल की थीं. इसके अलावा बल्लेबाजी क्षमता के कारण उनकी उपलब्धियां आसमान छू रही हैं. उनका पहले टेस्ट मैच में खेलना लगभग तय है. यहां स्पिनरों को टर्न के साथ-साथ उछाल भी मिलती है, जिससे वे ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं.

गौतम गंभीर की फेवरेट पिच

गौतम गंभीर के दिमाग में ईडन एक आदर्श पिच है. एक ऐसी पिच जो पहली गेंद से टर्न न ले. एक ऐसी पिच जिसमें नई और पुरानी दोनों गेंदों से तेज गेंदबाजों के लिए पर्याप्त मदद हो. यह पहले और आखिरी घंटे आम ​​तौर पर मूवमेंट को बढ़ावा देता है.  मैदान पर अभ्यास विकेटों की खुरदरी परत गेंद को खुरदुरा बना देती है और रिवर्स स्विंग में मदद करती है. मोहम्मद शमी (19.39 की औसत से 23) और उमेश यादव (16.05 की औसत से 18) के रिकॉर्ड शानदार हैं. लांस क्लूजनर और जवागल श्रीनाथ ने यहां एक पारी में आठ विकेट लिए हैं. एक ऐसी पिच जो तीसरी शाम से टर्न लेना शुरू कर देती है.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

India vs South Africa

