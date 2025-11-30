Advertisement
trendingNow13023950
Hindi Newsक्रिकेट

VIDEO: वाह क्या शॉट है...विराट कोहली के इस छक्के पर फिदा हुई दुनिया...आग की तरह फैला वीडियो

IND vs SA Virat Kohli brilliant six: टीम इंडिया के दिग्गज विराट कोहली स्टाइलिश बैटर हैं. उनके हर एक शॉटत देखने लायक होता है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची वनडे में कोहली ने एक खूबसूरत सिक्स लगया है, जिस पर फैंस झूम उठे. उनके इस सिक्स की क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 30, 2025, 02:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Virat Kohli
Virat Kohli

IND vs SA Virat Kohli brilliant six: विराट कोहली जब अपने रंग में होते हैं तो खूबसूरत बैटिंग करते हैं. उनके चाहने वालों के लिए यह पल बेहद खास होता है. फैंस उनके चौके-छक्कों पर झूमते हैं. आज यह मौका रांची के दर्शकों को मिला है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में बैटिंग करने उतरे विराट कोहली बढ़िया लय में दिखे हैं. उन्होंने क्रीज पर आते ही बाउंड्री लगाना शुरू किया. अपनी पारी का पहला छक्का साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर के सिर के ऊपर से मारा. विराट ने जिस खूबसूरती से यह छक्का मारा वो देखने लायक था. बल्ले से लगते ही गेंद सीधा दर्शकों के बीच जा गिरी.

दरअसल, तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर 8वां ओवर डालने आए थे. इस ओवर की 5वीं बॉल उन्होंने गुड लेंथ फेंकी, जिस पर विराट ने जगह बनाई और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दर्शकों के पास भेज दिया. जिसने भी कोहली का ये सिक्स देखा वो तालियां बजाए बिना नहीं रूका. अब कोहली के इस सिक्स का वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है.

दरअसल, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है. रांची में पहला वनडे चल रहा है. साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है. टीम इंडिया पहले बैटिंग करने उतरी और उसने 25 रनों पर पहला विकेट गंवा दिया. यशस्वी जायसवाल सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया. इसके बाद क्रीज पर आए विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर पारी को संभाला और शानदार बैटिंग कर रहे हैं.

मैच का हाल

खबर लिखे जाने तक 17 ओवर का खेल हो चुका है. टीम इंडिया ने 1 विकेट खोकर 126 रन बना लिए हैं. यशस्वी जायसवाल 18 रन बनाकर आउट हो चुके हैं. रोहित शर्मा 47 और विराट कोहली भी 47 रन बनाकर नाबाद हैं. दोनों के बीच 83 बॉल पर 101 रनों की साझेदारी हो चुका है. टीम इंडिया मजबूत स्थिति में दिख रही है.

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

साउथ अफ्रीका (प्लेइंग XI)- रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायन, नंद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन

इंडिया (प्लेइंग XI)- रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

ये भी पढ़ें: 10 चौके 8 छक्के 113 रन...इधर सब IND vs SA वनडे में उलझे, उधर ईशान किशन ने गर्दा उड़ा दिया..कहां बिखेरा जलवा?

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Virat Kohli

Trending news

वोट के लिए देश की तिजोरी खाली! पूर्व RBI गवर्नर की खरी-खरी: फ्री स्कीम्स से निवेश ठप
Freebies Promises
वोट के लिए देश की तिजोरी खाली! पूर्व RBI गवर्नर की खरी-खरी: फ्री स्कीम्स से निवेश ठप
बांग्लादेशी डॉक्टरों ने खड़े किए हाथ, पूर्व PM को विदेश ले जाने की तैयारियां तेज
bangladesh
बांग्लादेशी डॉक्टरों ने खड़े किए हाथ, पूर्व PM को विदेश ले जाने की तैयारियां तेज
अन्याय को नहीं करेंगे बर्दाश्त... शिंदे की पुलिस को चेतावनी; फडणवीस पर साधा निशाना
Maharashtra
अन्याय को नहीं करेंगे बर्दाश्त... शिंदे की पुलिस को चेतावनी; फडणवीस पर साधा निशाना
ECI ने 12 राज्यों में बढ़ाई SIR की आखिरी तारीख, इस दिन तक अपडेट कर सकेंगे वोटर लिस्ट
sir revision
ECI ने 12 राज्यों में बढ़ाई SIR की आखिरी तारीख, इस दिन तक अपडेट कर सकेंगे वोटर लिस्ट
राजनीति अर्थशास्त्र पर हो रही हावी... जयशंकर बोले- US ने तय कीं नई शर्तें
India-US Trade Tensions
राजनीति अर्थशास्त्र पर हो रही हावी... जयशंकर बोले- US ने तय कीं नई शर्तें
Gen-Z के जिक्र से लेकर गीता महोत्सव तक... PM मोदी ने मन की बात में क्‍या-क्‍या कहा?
Mann Ki Baat
Gen-Z के जिक्र से लेकर गीता महोत्सव तक... PM मोदी ने मन की बात में क्‍या-क्‍या कहा?
आप किसी को जेल में डालकर गायब नहीं कर सकते... थरूर ने इमरान की सेहत पर जताई चिंता
Shashi Tharoor
आप किसी को जेल में डालकर गायब नहीं कर सकते... थरूर ने इमरान की सेहत पर जताई चिंता
SIR में सामने आई हकीकत; इस राज्य में मृत पाए गए 18 लाख से भी ज्यादा वोटर
West Bengal news
SIR में सामने आई हकीकत; इस राज्य में मृत पाए गए 18 लाख से भी ज्यादा वोटर
कौन हैं मौलाना महमूद मदनी? जिनके 'जिहादी' और 'घर वापसी' वाले बयान पर मचा है बवाल
Maulana Mahmood Madani
कौन हैं मौलाना महमूद मदनी? जिनके 'जिहादी' और 'घर वापसी' वाले बयान पर मचा है बवाल
अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव
Ladakh news
अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव