IND vs SA 1st ODI: धोनी के शहर में वनडे का महारिकॉर्ड बनाएंगे विराट कोहली! सचिन तेंदुलकर-रोहित शर्मा रह गए कोसों दूर

Hindi Newsक्रिकेट

India vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत रविवार (30 नवंबर) को होने वाली है. दिग्गज क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची में खचाखच भरे स्टेडियम में सबकी नजर धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा पर होगी. दोनों अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं और इस कारण उनका इंतजार फैंस को पहले से ज्यादा रहता है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 29, 2025, 10:31 PM IST
India vs South Africa 1st ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत रविवार (30 नवंबर) को होने वाली है. दिग्गज क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची में खचाखच भरे स्टेडियम में सबकी नजर धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा पर होगी. दोनों अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं और इस कारण उनका इंतजार फैंस को पहले से ज्यादा रहता है. रांची में कोहली के पास वनडे क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा. वह अगर 64 रन बना लेते हैं तो बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे.

कोहली के निशाने पर ये महारिकॉर्ड

विराट द्विपक्षीय वनडे मैचों में 10 हजार रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर भी बनने वाले हैं. भारत के पूर्व कप्तान ने द्विपक्षीय वनडे में 9936 रन बनाए हैं और अब इतिहास रचने से 64 रन दूर हैं. उनके इस रिकॉर्ड के करीब महान सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा भी नहीं हैं. खास बात यह है कि 37 साल के कोहली के नाम पहले से ही द्विपक्षीय वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है. उन्होंने बहुत पहले ही धोनी को पीछे छोड़ दिया था. धोनी के नाम 7669 रन हैं. एबी डिविलियर्स, कुमार संगकारा और सचिन तेंदुलकर क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर हैं.

भारत के लिए अहम सीरीज

नई मैनेजमेंट के तहत भारत का द्विपक्षीय क्रिकेट में मुश्किल दौर रहा है. इसमें श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में हार शामिल है. घर में इंग्लैंड पर सिर्फ एक जीत मिली है. हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से टेस्ट में मिली हार ने मामला और ज्यादा बिगड़ गया है. एक और झटका बोर्ड और सिलेक्टर्स को टीम की लंबे समय की दिशा को सुरक्षित रखने के लिए कड़े कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है. बड़े टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद टीम इंडिया द्विपक्षीय सीरीज में लगातार फेल हो रही है.

तीन स्टार खिलाड़ियों के बगैर उतरेगी टीम इंडिया

टीम इंडिया की मुश्किलें उस समय और ज्यादा बढ़ गईं जब नियमित कप्तान शुभमन गिल सीरीज से बाहर हो गए. वह गर्दन की चोट के कारण तीनों मैचों में नहीं खेल पाएंगे. उनके साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I के लिए टीम में वापस आने की संभावना है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोट लगने के बाद वाइस-कैप्टन श्रेयस अय्यर भी बाहर हैं. यहां तक कि हार्दिक पांड्या भी उपलब्ध नहीं हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

