Advertisement
trendingNow13014821
Hindi Newsक्रिकेट

टीम इंडिया के इस गेंदबाज की धार हुई गायब! साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अभी तक नहीं मिला कोई विकेट

IND vs SA: टीम इंडिया का एक गेंदबाज ऐसा है, जिसको साउथ अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में अभी तक एक भी विकेट नसीब नहीं हुआ है. गेंदबाजी में मानों इस गेंदबाज की धार बिल्कुल गायब ही हो गई है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट की दो पारियों में इस गेंदबाज को एक भी विकेट नहीं मिला था. इसके बाद गुवाहाटी में जारी मौजूदा सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भी ये गेंदबाज एक अदद विकेट के लिए तरस रहा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 23, 2025, 06:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीम इंडिया के इस गेंदबाज की धार हुई गायब! साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अभी तक नहीं मिला कोई विकेट

IND vs SA: टीम इंडिया का एक गेंदबाज ऐसा है, जिसको साउथ अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में अभी तक एक भी विकेट नसीब नहीं हुआ है. गेंदबाजी में मानों इस गेंदबाज की धार बिल्कुल गायब ही हो गई है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट की दो पारियों में इस गेंदबाज को एक भी विकेट नहीं मिला था. इसके बाद गुवाहाटी में जारी मौजूदा सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भी ये गेंदबाज एक अदद विकेट के लिए तरस रहा है.

टीम इंडिया के इस गेंदबाज की धार हुई गायब!

भारतीय टीम के ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज की तीन पारियों में अभी तक एक भी विकेट नहीं मिला है. बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान हेड कोच गौतम गंभीर और भारतीय टीम मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए बॉलिंग ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को नंबर-3 पर बैटिंग के लिए उतार दिया था. वॉशिंगटन सुंदर ने इस टेस्ट मैच की पहली पारी में 29 रन और दूसरी पारी में 31 रन बनाए थे. हालांकि गेंदबाजी के मोर्चे पर वह फिसड्डी साबित हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अभी तक नहीं मिला कोई विकेट

ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर ने कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट की पहली पारी में सिर्फ एक ओवर ही फेंका और 3 रन दिए इस दौरान उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला. कोलकाता टेस्ट की दूसरी पारी में तो वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी के लिए ही नहीं आए. गुवाहाटी में जारी दूसरे टेस्ट की पहली पारी में अभी तक वॉशिंगटन सुंदर ने 14 ओवर फेंके हैं. वॉशिंगटन सुंदर ने इस दौरान 36 रन लुटाए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के संन्यास के बाद गेंदबाजी में वॉशिंगटन सुंदर से बहुत उम्मीदें हैं. अगर वॉशिंगटन सुंदर विकेट नहीं निकालते हैं, तो इसका पूरा दबाव कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह पर पड़ता है.

गुवाहाटी टेस्ट का हाल

साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच में शानदार शुरुआत के बाद पहले दिन के अंत तक 6 विकेट गंवा दिए. मेहमान टीम ने 81.5 ओवरों के खेल तक 247 रन बना लिए हैं. टॉस जीतकर साउथ अफ्रीकी कप्तान टेंबा बावुमा ने बल्लेबाजी का फैसला लिया. पहले दिन की समाप्ति तक भारत की ओर से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा ने 1-1 विकेट निकाले हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SA

Trending news

खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Intelligence Alert
खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Hardeep Puri
"मैडम में अकड़ ज्यादा थी" फिर भी कैसे कामयाब रही हरदीप और लक्ष्मी पुरी की लव स्टोरी?
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
Delhi blast
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
DNA
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र
DNA
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र
अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गहराया संकट! चेयरमैन जवाद के समर्थन में उतरे मौलाना अरशद मदनी
Al Falah University
अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गहराया संकट! चेयरमैन जवाद के समर्थन में उतरे मौलाना अरशद मदनी
DNA: उमर और मुजम्मिल, दोस्त से दुश्मन क्यों बने? दिल्ली धमाके की फंडिंग कैसे हुई?
DNA
DNA: उमर और मुजम्मिल, दोस्त से दुश्मन क्यों बने? दिल्ली धमाके की फंडिंग कैसे हुई?
भागवत का हिंदुओं को एक करना कांग्रेस को नहीं आया रास, बोली- गिरा सहनशीलता का स्तर
Mohan Bhagwat
भागवत का हिंदुओं को एक करना कांग्रेस को नहीं आया रास, बोली- गिरा सहनशीलता का स्तर
'भारत के हर कोने में बम फोड़ना चाहते थे आतंकी...' दिल्ली ब्लास्ट पर बोले फडणवीस
Devendra Fadnavis
'भारत के हर कोने में बम फोड़ना चाहते थे आतंकी...' दिल्ली ब्लास्ट पर बोले फडणवीस