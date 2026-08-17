VIDEO: DSP सिराज ने ठोका Monster Six, आसमान में गेंद... और बाउंड्री के पार, दर्शक बनकर देखते रह गए श्रीलंकाई फील्डर्स

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 116 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 460 रन बना लिए हैं. कुलदीप यादव (12 रन) और प्रसिद्ध कृष्णा (1 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. भारत की पहली पारी के दौरान तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और 15 गेंद पर 11 रन की कैमियो पारी खेली. मोहम्मद सिराज ने इस दौरान एक गगनचुंबी छक्का लगाया.
भारत की पहली पारी में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने बल्लेबाजी के दौरान 111वें ओवर में श्रीलंका के ऑफ स्पिनर केशरा नुवांथा की एक गेंद पर मॉन्स्टर छक्का जड़ दिया. केशरा नुवांथा के इस ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने ऐसा शॉट मारा की बॉल आसमान में लहराते हुए बाउंड्री रोप के कई मीटर दूर जाकर गिरी. मोहम्मद सिराज का छक्का देख श्रीलंकाई फील्डर्स भी हैरान रह गए और दर्शक बनकर देखते रहे. मोहम्मद सिराज के इस धमाकेदार छक्के का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका के ऑफ स्पिनर केशरा नुवांथा की गेंद पर डीप मिड-विकेट के ऊपर से एक जबरदस्त स्लॉग-स्वीप शॉट खेलकर छक्का जड़ा. यह मोहम्मद सिराज के 47 टेस्ट मैचों के करियर का सिर्फ चौथा छक्का था. 111वें ओवर में पारी की अपनी चौथी गेंद का सामना करते हुए, मोहम्मद सिराज झुके और केशरा नुवांथा के खिलाफ पूरी ताकत लगाकर गेंद को हिट कर हवा में उड़ा दिया, जिससे बॉल बाउंड्री पार जाकर गिरी. मोहम्मद सिराज पिछले कई सालों से टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के उपयोगी लोअर ऑर्डर बल्लेबाज रहे हैं, जो लंबे-लंबे छक्के जड़ने के लिए जाने जाते हैं.
D.S.P. = Delivering Sixes Professionally.
Mohammed Siraj has his batting license renewed!
Watch #SLvIND 1st Test Day 2, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #BeautifulGameOfTestCricket pic.twitter.com/iHZugEaZXm
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 16, 2026
मोहम्मद सिराज 113वें ओवर की छठी गेंद पर 11 रन बनाकर आउट हुए, तब भारत का स्कोर 446/8 था. श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने पहले मोहम्मद सिराज को कई शॉर्ट गेंदें डालीं और फिर एक फुल लेंथ गेंद पर उनसे गलत शॉट लगवाकर मिड-ऑफ पर कैच आउट करा दिया. फिर भी, भारत के लिए ये अच्छे संकेत थे, खासकर श्रीलंकाई हालात में जहां उन्हें स्पिनरों के खिलाफ खेलने के और मौके मिलेंगे. देवदत्त पडिक्कल का पहला टेस्ट दोहरा शतक बनाने का सपना सिर्फ 33 रन से ही टूट गया. देवदत्त पडिक्कल 167 रन बनाकर आउट हुए. बारिश से प्रभावित मैच में भारत ने दूसरे दिन 460/9 का स्कोर बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली.
बारिश और गीली आउटफील्ड के कारण खेल देर से शुरू हुआ और श्रीलंका के स्पिनरों ने बेहतर डिसिप्लिन और पिच से मिली मदद के साथ शानदार गेंदबाज की. भारत ने दूसरे दिन 288/2 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया और अगले 172 रन बनाने में अपने 8 विकेट गंवा दिए. दूसरे दिन ऋषभ पंत 39 रन पर आउट हुए, जबकि पहले दिन 77 रन पर रिटायर्ड हर्ट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए लौटे केएल राहुल सिर्फ चार रन और जोड़ सके. टी-ब्रेक से ठीक पहले, प्रभात जयसूर्या की गेंद पर निरोशन डिकवेला ने देवदत्त पडिक्कल को स्टंप आउट कर दिया.
टी-ब्रेक के बाद रवींद्र जडेजा (13 रन) जल्दी आउट हो गए, लेकिन ध्रुव जुरेल के 57 रन और मानव सुथार के 24 रनों की मदद से भारत 460 रन के स्कोर तक पहुंचा. दूसरे दिन का खेल खत्म होने के समय कुलदीप यादव (12 रन) और प्रसिद्ध कृष्णा (1 रन) नाबाद लौटे थे. दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ध्रुव जुरेल ने कहा कि वह भारत के 450 प्लस के स्कोर से खुश हैं और इसे गॉल की पिच पर एक मजबूत स्कोर मानते हैं. उन्होंने कहा कि अब भारत को लगातार सही जगहों पर गेंदबाजी करनी होगी और देखना होगा कि मैच कैसे आगे बढ़ता है.