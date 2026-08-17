IND vs SL 1st Test: मुश्किल में चमके दिनुशा और डिकवेला, फिर भी फ्रंटफुट पर भारत, 5 पॉइंट्स में तीसरे दिन की रिपोर्ट

इसके बाद सोनल दिनुशा और निरोशन डिकवेला ने मिलकर एक यादगार बचाव किया. उनकी 146 रन की साझेदारी ने पूरी तरह से पासा पलट दिया. डिकवेला ने 115 गेंदों पर 80 रन की जबरदस्त पारी खेली. वह प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर ऋषभ पंत को कैच थमा बैठे. दिनुशा ने बहुत धैर्य के साथ पारी को संभाला और एक शानदार शतक लगाया. उन्होंने (168 गेंदों पर 100 रन बनाए. निचले क्रम के कीमती योगदान से – जिसमें प्रभात जयसूर्या (10) और लाहिरू कुमारा (10) शामिल थे. इससे श्रीलंका ने फॉलो-ऑन की सीमा पार कर ली और आउट होने से पहले अपना टोटल 284 तक पहुंचाया. भारत के लिए मानव सुथार ने 76 रन देकर 4 विकेट लिए. रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए. मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया की दूसरी पारी खराब मौसम के कारण शुरू नहीं हो पाई और अंपायरों ने स्टंप का ऐलान कर दिया.