IND vs SL 1st Test: मुश्किल में चमके दिनुशा और डिकवेला, फिर भी फ्रंटफुट पर भारत, 5 पॉइंट्स में तीसरे दिन की रिपोर्ट

India vs Sri Lanka Galle Test: गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन श्रीलंका के निचले क्रम ने जबरदस्त जज्बा दिखाया और टीम को फॉलो-ऑन से बचा लिया. भारत के 462 रनों के विशाल स्कोर के जवाब में मेजबान टीम की पहली पारी 79.4 ओवर में 284 रनों पर सिमट गई. टीम इंडिया को पहली पारी में 78 रनों की बढ़त मिली है और वह चौथे दिन इस बड़ी लीड के साथ दूसरी पारी की शुरुआत करेगी. इससे पहले भारत ने अपने कल के स्कोर में सिर्फ दो रन जोड़े और तीसरे दिन की खेल शुरू होने के कुछ ही देर बाद पूरी टीम आउट हो गई.
सुबह का सत्र तेजी से शुरू हुआ जब भारत ने अपनी रात की पहली पारी 460/9 से आगे बढ़ाई और सिर्फ दो रन जोड़े. 116.4 ओवर में असिथा फर्नांडो ने प्रसिद्ध कृष्णा को ग्लव्स वाले पुल शॉट पर विकेटकीपर निरोशन डिकवेला के हाथों कैच आउट कराया. भारत की पारी 462 रन पर खत्म हुई. देवदत्त पडिक्कल के शानदार 167 और केएल राहुल के मजबूत 82 रन ने टीम को संभाला. इस स्कोर को देखने के बाद ऐसा लगा कि लंकाई टीम दो बार इतने में ही खेल लेगी. कुछ-कुछ ऐसा होता प्रतीत भी हुआ, लेकिन सोनल दिनुशा और निरोशन डिकवेला के साहस ने श्रीलंका को फॉलोऑन से बचा लिया.
एक पहाड़ चढ़ने और फॉलो-ऑन से बचने के लिए 262 रन की जरूरत के सामने श्रीलंका का टॉप ऑर्डर बिखर गया. निशान फर्नांडो (0), लाहिरू उदारा (27), दिनेश चांदीमल (4), कामिंडू मेंडिस (14), और कैप्टन धनंजय डी सिल्वा (21) सस्ते में आउट हो गए. इससे मेजबान टीम 90-5 पर लड़खड़ा गई. इसने पुरानी कमजोरियों को दिखाया, जिससे श्रीलंका का 2015 का मशहूर गॉल टेस्ट मैच याद आ गया. तब उसने इसी तरह जल्दी विकेट गंवा दिए थे, लेकिन फिर कमाल की वापसी की.
इसके बाद सोनल दिनुशा और निरोशन डिकवेला ने मिलकर एक यादगार बचाव किया. उनकी 146 रन की साझेदारी ने पूरी तरह से पासा पलट दिया. डिकवेला ने 115 गेंदों पर 80 रन की जबरदस्त पारी खेली. वह प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर ऋषभ पंत को कैच थमा बैठे. दिनुशा ने बहुत धैर्य के साथ पारी को संभाला और एक शानदार शतक लगाया. उन्होंने (168 गेंदों पर 100 रन बनाए. निचले क्रम के कीमती योगदान से – जिसमें प्रभात जयसूर्या (10) और लाहिरू कुमारा (10) शामिल थे. इससे श्रीलंका ने फॉलो-ऑन की सीमा पार कर ली और आउट होने से पहले अपना टोटल 284 तक पहुंचाया. भारत के लिए मानव सुथार ने 76 रन देकर 4 विकेट लिए. रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए. मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया की दूसरी पारी खराब मौसम के कारण शुरू नहीं हो पाई और अंपायरों ने स्टंप का ऐलान कर दिया.
1. सोनल दिनुशा का पहला शतक
सोनल दिनुशा ने अब तक अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी पारी खेली. उन्होंने डिकवेला के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 146 रन की बड़ी साझेदारी की, जो टेस्ट में भारत के खिलाफ श्रीलंका की ओर से छठे विकेट या उससे कम के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है.
2. फॉलो-ऑन से बचा
श्रीलंका पांच विकेट खोकर 100 रन से नीचे आ गया था, जो इसी जगह पर 2015 की उनकी मुश्किलों की याद दिलाता है. हालांकि, निचले क्रम के बल्लेबाजों ने उन्हें 262 के फॉलो-ऑन टारगेट से आगे बढ़ाकर 284 तक पहुंचाया.
3. जडेजा एलीट क्लब में शामिल हुए
57 रन देकर 3 विकेट लेकर रवींद्र जडेजा 351 टेस्ट विकेट तक पहुंचे और 350 विकेट का आंकड़ा पार करने वाले सिर्फ पांचवें भारतीय बने. उन्होंने टेस्ट इतिहास में 4,000 से ज्यादा रन और 350 से ज्यादा विकेट लेने वाले सिर्फ चौथे क्रिकेटर के तौर पर एक खास क्लब में भी एंट्री की.
4. डिकवेला ने अनचाहा मुकाम हासिल किया
निरोशन डिकवेला की 80 रन की जबरदस्त पारी ने टेस्ट में बिना सेंचुरी के उनका 23वां पचास से ज्यादा का स्कोर बनाया. इससे उनका रिकॉर्ड और बढ़ गया और वे बिना सेंचुरी के सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने के शेन वॉर्न के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए.
5. मानव सुथार के जरूरी स्पेल
स्पिनर मानव सुथार भारतीय गेंदबाजों में सबसे अच्छे रहे, उन्होंने 76 रन देकर 4 विकेट लिए और जरूरी साझेदारी तोड़ी और आखिर में श्रीलंकाई टीम को समेटने में मदद की.