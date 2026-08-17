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IND vs SL 1st Test: मुश्किल में चमके दिनुशा और डिकवेला, फिर भी फ्रंटफुट पर भारत, 5 पॉइंट्स में तीसरे दिन की रिपोर्ट

India vs Sri Lanka Galle Test: गॉल टेस्ट के तीसरे दिन सोनल दिनुशा के पहले शतक और रवींद्र जडेजा के ऐतिहासिक 350वें विकेट ने मैच को रोमांचक बना दिया. तीसरे दिन श्रीलंका की टीम ने शानदार वापसी की और भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी सत्र में मैच में को टीम के पक्ष में मोड़ दिया.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 17, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 06:01 PM IST
IND vs SL 1st Test: मुश्किल में चमके दिनुशा और डिकवेला, फिर भी फ्रंटफुट पर भारत, 5 पॉइंट्स में तीसरे दिन की रिपोर्ट
Image Credit: भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट. Photo Credit: BCCI/AP/AI Generated image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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