पहले मिली करारी हार अब श्रीलंका की टीम पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, नहीं खेल पाएंगे दो मैच विनर खिलाड़ी

भारत के खिलाफ कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले मेजबान श्रीलंकाई टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है. इस अहम टेस्ट मैच में श्रीलंका के दो खिलाड़ी नहीं खेल पाएंगे. खुद श्रीलंका के कोच गैरी कर्स्टन ने इस बात की पुष्टि की है. बता दें कि कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज कुसल मेंडिस और पूर्व कप्तान दिनेश चांडीमल का खेलने तय नहीं है. भारत और श्रीलंका के बीच इस टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में 23 से 27 अगस्त तक खेला जाना है. दोनों ही टीमों के लिए यह टेस्ट मैच जीतना बेहद जरूरी है.
कुसल मेंडिस को पिछले महीने लंका प्रीमियर लीग (LPL) में हैमस्ट्रिंग की चोट लग गई थी, जिसके कारण वह गॉल में भारत के खिलाफ पहला टेस्ट नहीं खेल पाए थे. दिनेश चांडीमल की बात करें तो उन्हें मंगलवार को गॉल टेस्ट के चौथे दिन सिर में चोट लग गई थी. श्रीलंका के खिलाफ गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में मानव सुथार ने कुल 10 विकेट लिए और भारत को 165 रनों से जीत दिलाने में मदद की. श्रीलंका के हेड कोच गैरी कर्स्टन के मुताबिक, कोलंबो में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में कुसल मेंडिस और दिनेश चांडीमल का खेलना तय नहीं है. साथ ही, ओपनिंग बल्लेबाज पथुम निसांका के भी फिट होने की उम्मीद कम है.
श्रीलंका के कोच गैरी कर्स्टन ने कहा, 'कुसल मेंडिस को हैमस्ट्रिंग की गंभीर चोट लगी है और वह कुछ समय तक उपलब्ध नहीं रहेंगे. दिनेश चांडीमल भी अगले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं हैं. इस वजह से हमें कुछ खिलाड़ियों की कमी खलेगी, लेकिन इससे युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी जगह बनाने का अच्छा मौका भी मिलेगा. ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनका इस देश में फर्स्ट-क्लास रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है. उनके लिए यह एक अच्छा मौका है.'
श्रीलंका ने अभी तक कोलंबो में होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए अपनी टीम का ऐलान नहीं किया है. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पसिंदू सूरियाबंदारा श्रीलंकाी टीम में अपनी जगह बनाए रख पाते हैं या नहीं. कुसल मेंडिस की जगह श्रीलंका ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट की प्लेइंग XI में निरोशन डिकवेला को शामिल किया था. इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने पहली पारी में शानदार प्रदर्शन किया. निरोशन डिकवेला ने तीसरे दिन 115 गेंदों पर 80 रन बनाए और छठे विकेट के लिए सोनल दिनुशा के साथ 146 रन जोड़े, जिससे श्रीलंका को फॉलोऑन से बचने में मदद मिली.