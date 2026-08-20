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पहले मिली करारी हार अब श्रीलंका की टीम पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, नहीं खेल पाएंगे दो मैच विनर खिलाड़ी

भारत और श्रीलंका के बीच चल रही दो मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट में विकेटकीपर बल्लेबाज कुसल मेंडिस और पूर्व कप्तान दिनेश चांडीमल नहीं खेल पाएंगे. भारत और श्रीलंका के बीच इस टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में 23 से 27 अगस्त तक खेला जाना है.

Written ByTarun Verma
Published: Aug 20, 2026, 06:15 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:40 AM IST
पहले मिली करारी हार अब श्रीलंका की टीम पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, नहीं खेल पाएंगे दो मैच विनर खिलाड़ी

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Tarun Verma

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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